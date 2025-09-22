हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Politics: 'लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं', I Love mohammad विवाद पर भड़के मंत्री रघुराज सिंह

UP Politics: 'लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं', I Love mohammad विवाद पर भड़के मंत्री रघुराज सिंह

UP Politics: अलीगढ़ में यूपी सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह ने आई लव मोहम्मद विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है उन्होंने कहा है कि इनको हर शब्द से नफरत है.

By : प्रदीप कुमार | Updated at : 22 Sep 2025 04:10 PM (IST)

आई लव मोहम्मद शब्द को लेकर कई जगह मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं. इसको लेकर कई शहरों में बवाल की स्थिति भी बनी है. ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने कहा है कि इन लोगों को आई लव और आई हेट हर शब्द से नफरत है. 

वहीं उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है इनके हिसाब से नहीं चलेगा. ज्यादातर मुस्लिम लोग कन्वर्टेड हैं. योगी सरकार इनको ठोक कर जेल में बंद करें. वही रघुराज सिंह ने संभल फाइल्स फिल्म को बनाने को लेकर भी अमित जानी को धन्यवाद कहा और कहा कि इससे संभल का सच सामने आएगा कि वहां किस तरह से हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ था. बहन बेटियों की इज्जत लूटी. हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा.

उन्नाव की घटना पर बोले मंत्री रघुराज सिंह 

मंत्री रघुराज सिंह ने कहा उन्नाव की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है परंतु सीएम योगी की फोर्स ने पूरा मेंटेन किया है, जो भी किया है ठीक किया है. मैं तो कहूंगा कि ऐसे लोगों को तत्काल जेल में डाल देना चाहिए और इसमें कोई रियायत नहीं बरतनी नहीं चाहिए क्योंकि यह दैत्यों के वंशज है. 

मंत्री ने कहा लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं. उनकी स्थिति वैसी ही है. यह समझने को तैयार ही नहीं होते क्योंकि इन्होंने जो पूर्ववर्ती सरकारों में किया है. सपा बसपा, कांग्रेस की सरकारों में जमीन कबजाना, इन्होंने हमारी बहन बेटियों को पाकिस्तान भेजना और उनका अपहरण करना बलात्कार करना उनकी नियत में बन चुकी है. 

आगे बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी नीति बन चुकी है और यही आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने जो कानून बनाए हैं धारा 30 लगा दी हिंदू अपना देवी देवताओं की पूजा नहीं कर सकते और मुस्लिम और ईसाई और सब अपना पाठ पढ़ा सकते हैं मदरसा चला सकते हैं तो ऐसी स्थिति इस देश को उनकी मुस्लिम देश बनाने की योजना थी गांधी परिवार की, इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री 2014 में बन गए तो देश बच गया नहीं तो यह देश गर्त में जाता.

और पढ़ें
Published at : 22 Sep 2025 04:10 PM (IST)
Tags :
Raghuraj Singh UP NEWS Aligarh News UP POLITICS I Love Mohammad
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अगर अंतरिक्ष में भारतीय उपग्रह पर किया अटैक तो मुंह की खाएंगे चीन-पाकिस्तान, ISRO तैनात करेगा सैटेलाइट बॉडीगार्ड 'S-400'
अंतरिक्ष में भी मुंह की खाएंगे चीन और पाकिस्तान! ISRO तैनात करेगा सैटेलाइट बॉडीगार्ड 'S-400'
महाराष्ट्र
IND vs PAK: सपा विधायक अबू आजमी भड़के, सऊदी अरब और असदुद्दीन ओवैसी का क्यों किया जिक्र?
IND vs PAK: सपा विधायक अबू आजमी भड़के, सऊदी अरब और असदुद्दीन ओवैसी का क्यों किया जिक्र?
विश्व
Watch: स्टेडियम में गोली चलाने की बात क्यों करने लगे पाकिस्तानी होस्ट! जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
स्टेडियम में गोली चलाने की बात क्यों करने लगे पाकिस्तानी होस्ट! जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
क्रिकेट
इस खूंखार बल्लेबाज ने 2 साल बाद रिटायरमेंट से लिया यू-टर्न, पाकिस्तान की धज्जियां उधेड़ने को तैयार
इस खूंखार बल्लेबाज ने 2 साल बाद रिटायरमेंट से लिया यू-टर्न, पाकिस्तान की धज्जियां उधेड़ने को तैयार
Advertisement

वीडियोज

GST RATE CUT: क्या क्या होगा आज से सस्ता? देखें पूरी लिस्ट | ABPLIVE
UKSSSC Exam Paper Leak: Dehradun में युवाओं का हंगामा, धारा 163 लागू
GST Rate Cut: नए GST को लेकर दुकानदारों का दावा, लागू तो हुआ, पर नहीं मिल रहा सस्ता सामान
Tirupati Temple Theft: ₹100 करोड़ की 'लूट', YSRCP सरकार पर गंभीर आरोप!
Lamborghini Crash: Mumbai Coastal Road पर Lamborghini डिवाइडर से टकराई, ड्राइवर सुरक्षित
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अगर अंतरिक्ष में भारतीय उपग्रह पर किया अटैक तो मुंह की खाएंगे चीन-पाकिस्तान, ISRO तैनात करेगा सैटेलाइट बॉडीगार्ड 'S-400'
अंतरिक्ष में भी मुंह की खाएंगे चीन और पाकिस्तान! ISRO तैनात करेगा सैटेलाइट बॉडीगार्ड 'S-400'
महाराष्ट्र
IND vs PAK: सपा विधायक अबू आजमी भड़के, सऊदी अरब और असदुद्दीन ओवैसी का क्यों किया जिक्र?
IND vs PAK: सपा विधायक अबू आजमी भड़के, सऊदी अरब और असदुद्दीन ओवैसी का क्यों किया जिक्र?
विश्व
Watch: स्टेडियम में गोली चलाने की बात क्यों करने लगे पाकिस्तानी होस्ट! जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
स्टेडियम में गोली चलाने की बात क्यों करने लगे पाकिस्तानी होस्ट! जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
क्रिकेट
इस खूंखार बल्लेबाज ने 2 साल बाद रिटायरमेंट से लिया यू-टर्न, पाकिस्तान की धज्जियां उधेड़ने को तैयार
इस खूंखार बल्लेबाज ने 2 साल बाद रिटायरमेंट से लिया यू-टर्न, पाकिस्तान की धज्जियां उधेड़ने को तैयार
बॉलीवुड
Navratri 2025: भूमि पेडनेकर से विद्या बालन तक, बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स ने फैंस को दी नवरात्रि की शुभकामनाएं
भूमि पेडनेकर से विद्या बालन तक, बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स ने फैंस को दी नवरात्रि की शुभकामनाएं
मध्य प्रदेश
छिंदवाड़ा: यूथ कांग्रेस ने जलाया चुनाव आयोग का पुतला, आग भड़कने से 4 पुलिसकर्मी झुलसे
छिंदवाड़ा: यूथ कांग्रेस ने जलाया चुनाव आयोग का पुतला, आग भड़कने से 4 पुलिसकर्मी झुलसे
यूटिलिटी
Vande Bharat Gate Rules: गेट बंद होने के कारण वंदे भारत ट्रेन में नहीं कर पा रहे सफर, कैसे खुलवा सकते हैं इसके गेट?
गेट बंद होने के कारण वंदे भारत ट्रेन में नहीं कर पा रहे सफर, कैसे खुलवा सकते हैं इसके गेट?
ट्रैवल
Odisha Tourist Places and Food: ओडिशा घूमने का बना रहे हैं प्लान, नोट कर लें ये फूड आइटम्स और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस
ओडिशा घूमने का बना रहे हैं प्लान, नोट कर लें ये फूड आइटम्स और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget