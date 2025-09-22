आई लव मोहम्मद शब्द को लेकर कई जगह मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं. इसको लेकर कई शहरों में बवाल की स्थिति भी बनी है. ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने कहा है कि इन लोगों को आई लव और आई हेट हर शब्द से नफरत है.

वहीं उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है इनके हिसाब से नहीं चलेगा. ज्यादातर मुस्लिम लोग कन्वर्टेड हैं. योगी सरकार इनको ठोक कर जेल में बंद करें. वही रघुराज सिंह ने संभल फाइल्स फिल्म को बनाने को लेकर भी अमित जानी को धन्यवाद कहा और कहा कि इससे संभल का सच सामने आएगा कि वहां किस तरह से हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ था. बहन बेटियों की इज्जत लूटी. हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा.

उन्नाव की घटना पर बोले मंत्री रघुराज सिंह

मंत्री रघुराज सिंह ने कहा उन्नाव की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है परंतु सीएम योगी की फोर्स ने पूरा मेंटेन किया है, जो भी किया है ठीक किया है. मैं तो कहूंगा कि ऐसे लोगों को तत्काल जेल में डाल देना चाहिए और इसमें कोई रियायत नहीं बरतनी नहीं चाहिए क्योंकि यह दैत्यों के वंशज है.

मंत्री ने कहा लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं. उनकी स्थिति वैसी ही है. यह समझने को तैयार ही नहीं होते क्योंकि इन्होंने जो पूर्ववर्ती सरकारों में किया है. सपा बसपा, कांग्रेस की सरकारों में जमीन कबजाना, इन्होंने हमारी बहन बेटियों को पाकिस्तान भेजना और उनका अपहरण करना बलात्कार करना उनकी नियत में बन चुकी है.

आगे बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी नीति बन चुकी है और यही आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने जो कानून बनाए हैं धारा 30 लगा दी हिंदू अपना देवी देवताओं की पूजा नहीं कर सकते और मुस्लिम और ईसाई और सब अपना पाठ पढ़ा सकते हैं मदरसा चला सकते हैं तो ऐसी स्थिति इस देश को उनकी मुस्लिम देश बनाने की योजना थी गांधी परिवार की, इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री 2014 में बन गए तो देश बच गया नहीं तो यह देश गर्त में जाता.