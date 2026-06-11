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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअलीगढ़ के मरीन कमांडो राम गोयल अदम्य साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित, गांव में हुआ भव्य स्वागत

अलीगढ़ के मरीन कमांडो राम गोयल अदम्य साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित, गांव में हुआ भव्य स्वागत

Aligarh News: भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो राम गोयल को उनके अदम्य साहस, वीरता और कर्तव्यनिष्ठा के लिए देश के प्रतिष्ठित वीरता सम्मान शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है.

By : खालिक अंसारी, अलीगढ़ | Updated at : 11 Jun 2026 07:50 AM (IST)
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अलीगढ़ के इगलास तहसील के कस्बा बेसवां के रहने वाले भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो राम गोयल को उनके अदम्य साहस, वीरता और कर्तव्यनिष्ठा के लिए देश के प्रतिष्ठित वीरता सम्मान शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में उन्हें यह सम्मान प्रदान किया. जिसके बाद गाँव में उनका जबरदस्त स्वागत किया गया. 

राम गोयल को भारतीय नौसेना में अदम्य साहस, पराक्रम एवं विशिष्ट वीरता के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाना पूरे क्षेत्र के लिए अत्यंत गर्व और सम्मान का विषय है.  कस्बा बेसवां के इस वीर सपूत ने अपने साहस, कर्तव्यनिष्ठा और देशभक्ति से न केवल गोयल परिवार, बल्कि समस्त क्षेत्र एवं समाज का नाम गौरवान्वित किया है.

आतंकियों की घेराबंदी में दिखाया अदम्य साहस

मरीन कमांडर राम गोयल ने 5 और 6 नवंबर 2024 को जम्मू और कश्मीर के चुंटावाड़ी गांव में एक संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था. इस अभियान के दौरान अदम्य साहस और नेतृत्व का प्रदर्शन किया गया जिसके परिणामस्वरूप एक A++ श्रेणी के विदेशी आतंकवादी को मार गिराया गया और युद्ध सामग्री बरामद की गई.

शौर्य चक्र विजेता का जबरदस्त स्वागत

राम गोयल के इसी अदम्य साहस और पराक्रम की वजह से राष्ट्रपति ने उन्हें शौर्य चक्र से नवाजा है. राम गोयल जब इस सम्मान को लेकर अपने गांव बेसवा पहुंचे तो उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया. उनके पिता विजय गोयल ने कहा कि ये उनके लिए बड़े फख्र की बात है कि आज देश भर से लोगों के द्वारा उनके बेटे की चर्चा की जा रही है. वहीं मां ने कहा कि उनका बेटा नाम रोशन करके अपने गांव में आया है काफी अच्छा लग रहा है. 

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मरीन कमांडो रामगोपाल गोयल ने कहा कि उन्होंने देश के लिए अपना फर्ज निभाया है. युवा किसी भी क्षेत्र में देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं. किसी भी क्षेत्र में काम करें देश के लिए काम करें यही उनके लिए बेहतर कार्य होगा. आज जिस तरह गांववालों ने उनका स्वागत किया, इससे वो बहुत ख़ुश हैं. उनके परिवार में जश्न का माहौल है.

पूरे मामले पर उनके परिवार व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विष्णु गोयल के द्वारा बताया गया उनके लिए बड़े फक्र की बात है उनके परिवार का बेटा आज देश में वीर गाथा लिख रहा है जो कि नये युवाओं के लिए एक प्रेरणा है युवाओं को ऐसे वीर सपूतों से प्रेरणा लेनी चाहिए जिससे आगे का वंश वीर सपूतों की तरह आगे चल सके.

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Published at : 11 Jun 2026 07:50 AM (IST)
Tags :
Shaurya Chakra UP NEWS Aligarh News
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