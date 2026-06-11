उत्तर प्रदेश में आज से मौसम में तेजी से बदलाव आएगा. जिससे लोगों को प्रचंड गर्मी की तपिश से राहत मिलेगी. बुधवार शाम को ही पूर्वांचल के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया. मौसम विभाग ने आज 11 जून को भी प्रदेश के लगभग सभी जिलों में आज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है. वहीं 50 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है.

मौसम विभाग के मुताबिक़ यूपी में एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो गया है, जिसका असर दिखाई देने लगा है. देर रात से ही पूर्वांचल के कई जिलों में आंधी के साथ बारिश हुई. वहीं गुरुवार को भी ये सिलसिला और तेज हो जाएगा.

यूपी में आज दोनों पश्चिमी और पूर्वी संभागों में झमाझम बारिश होगी और ओले गिरेंगे. इन जिलों में 70-80 किमी की रफ़्तार से आंधी आएगी, जो झोंकों में बढ़कर 90 किमी तक होने की संभावना है. 12 जून को भी प्रदेश में आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट हैं. 13 जून का बारिश की रफ़्तार में कमी आती चली जाएगी. बारिश की वजह से तापमान में भी 5-7 डिग्री तक की गिरावट आएगी.

यूपी के 50 जिलों में बारिश-ओले का अलर्ट

नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, सँभल, बुलंदशहर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, कानपुर, जालौन, झांसी, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट और फतेहपुर में मेघ गर्जन और बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बारिश और ओले गिरने की चेतावनी दी गई हैं. इन जिलों में 80-90 किमी की रफ्तार से धूलभरी आंधी का भी अलर्ट दिया गया है.

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इनके अलावा लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, संत कबीर नगर और गोरखपुर में भी आज बिजली की चमक के साथ आंधी-बारिश होने और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट हैं. एटा, मैनपुरी, कन्नौज, हरदोई, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, बदायूं और कासगंज में भी बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना है.

लखनऊ में जमकर बरसेंगे बदरा

राजधानी लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़, कौशांबी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, प्रयागराज, मीरजापुर, संत कबीर नगर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाज़ीपुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र में भी गरज-चमक के साथ आंधी बारिश का यलो अलर्ट दिया गया है.

यूपी में बारिश और तेज हवाओं की वजह से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी. इस बीच मौसम विभाग ने मानसून को लेकर भी बड़ा अपडेट दिया हैं. मौसम विभाग के मुताबिक़ यूपी में 18 जून के बाद मानसून की एंट्री हो सकती हैं. जिसके बाद प्रदेश में बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा.

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