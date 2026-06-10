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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडWATCH: यूपी के सियासत से जुड़ा दिलचस्प वीडियो, PM मोदी ने संजय निषाद को दी झालमुड़ी की प्लेट

WATCH: यूपी के सियासत से जुड़ा दिलचस्प वीडियो, PM मोदी ने संजय निषाद को दी झालमुड़ी की प्लेट

दिल्ली में NDA की बैठक से एक दिलचस्प वीडियो सामने आया है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद को झालमुरी की प्लेट देते नजर आ रहे हैं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 10 Jun 2026 05:59 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से एक दिलचस्प वीडियो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सामने आया है. यह वीडियो भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यक्रम का है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन और उनका स्वागत किया गया.

देश भर के NDA नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाने पर बधाई दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के 4,399 दिन पूरे कर लिए हैं. उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निर्वाचित कार्यकाल का  रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

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इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में NDA की बैठक में साथी NDA नेताओं के साथ झालमुरी का आनंद लिया. 

वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी की योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद को अपने हाथ से झालमुरी की प्लेट दी.

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इस दौरान पीएम के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी थे. 

उधर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर सराहा और उनके ‘विकसित भारत’ के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा, समावेशी विकास तथा सामाजिक न्याय के मामलों में उनके नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया.

पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पारित प्रस्ताव में उन्हें चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने पर बधाई दी गई और भरोसा जताया गया कि मोदी के नेतृत्व में भारत ‘‘आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र के तौर पर नई ऊंचाई हासिल करता रहेगा.

Published at : 10 Jun 2026 05:45 PM (IST)
Tags :
Sanjay Nishad Up News Up Politics NARENDRA MODI
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