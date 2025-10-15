हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अलीगढ़: करन की हत्या के आरोपी असद-इदरीस के घरों पर चला बुल्डोजर, परिजनों ने किया विरोध

अलीगढ़: करन की हत्या के आरोपी असद-इदरीस के घरों पर चला बुल्डोजर, परिजनों ने किया विरोध

Aligarh News: करन का विवाद असद और इदरीस से पुरानी रंजिश के चलते चल रहा था. करन किसी काम से बाहर गया था, तभी घात लगाए बैठे असद, इदरीस और उनके साथियों ने उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया.

By : खालिक अंसारी, अलीगढ़ | Updated at : 15 Oct 2025 08:56 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद के जवां थाना क्षेत्र में करन नामक युवक की असद और इदरीस ने अपने साथियों के साथ मिलकर शनिवार को चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी. जिसके बाद इलाके में तनाव फ़ैल गया था. मंगलावर को पुलिस-प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए इदरीस और असद के घरों पर बुल्डोजर चला दिया. जिससे वहां हंगामा खड़ा हो गया, आरोपियों के परिजनों ने इसे गलत बताते हुए बुल्डोजर को रोकने की भी कोशिश की.

हंगामे के आसार देख भारी पुलिस फ़ोर्स सुबह से ही जवां कस्बे में मौजूद थी, इसलिए किसी की एक न चली. प्रशासन ने कहा कि बुल्डोजर कार्रवाई नियमों के तहत ही की गयी है. अवैध निर्माण गिराए गए हैं.

क्या था पूरा मामला ?

बता दें कि कस्बे के रहने वाले करन का विवाद असद और इदरीस से पुरानी रंजिश के चलते चल रहा था.  करन किसी काम से बाहर गया था, तभी घात लगाए बैठे असद, इदरीस और उनके साथियों ने उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. करन को दर्जनों वार चाकुओं से गोदा गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

हत्या के बाद इलाके में बवाल भड़क गया. गुस्साए लोगों ने सड़क पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया. थाने से लेकर हाईवे तक जाम की स्थिति बन गई. भीड़ ने कई स्थानों पर पुलिस से झड़प भी की, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया. हालात काबू में करने के लिए प्रशासन को आरएएफ और पीएसी की कई टुकड़ियां बुलानी पड़ीं.

आरोपियों के घरों पर चला बुल्डोजर

पूरे मामले पर एसपी सिटी मृगांग  शेखर के द्वारा बताया गया, बीते दिनों हुए हत्याकांड को लेकर पुलिस की टीम के द्वारा आरोपियों को दोराने घटना गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया. उसके बाद पुलिस और प्रशासन टीम के द्वारा आगे मामले की जांच की जा रही है. वहीं प्रशासन की टीम के द्वारा आरोपियों की जमीन जो अवैध तरीके से बनी हुई थी उसको ध्वस्त  किया है, और जो घटनास्थल है उसको भी पुलिस  प्रशासन के द्वारा ध्वस्त किया गया है, आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है.

Published at : 15 Oct 2025 08:56 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Aligarh News Buldozar Action
