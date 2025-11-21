अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी में उस वक्त हड़कम्प मच गया, जब दर्जनों हिंदूवादी नेताओं ने थाने का घेराव शुरू कर दिया. हिंदूवादी नेताओं का कहना था धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (बाबा बागेश्वर धाम) के द्वारा हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए देश की पैदल यात्रा की जा रही है लेकिन कुछ लोगों के द्वारा बाबा धीरेंद्र शास्त्री जी को अपमानित करने का काम किया जा रहा है जो कि पूरे हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है.

हिंदूवादी नेताओं ने प्रदर्शन करते हुए कहा जो व्यक्ति निस्वार्थ पूरे देश में हिंदू राष्ट्र की मांग को लागू कराने के लिए परिश्रम कर रहा है लेकिन कुछ मानसिक विक्षप्त लोगों के द्वारा उनकी छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है. उनके नाम व फोटो के साथ तमाम तरह के गलत तरीके से पोस्ट प्रयोग करते हुए उनकी छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है.

आरोपी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग

हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि बाबा बागेश्वर को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, कोई भी हिन्दू नेता चुपचाप नहीं बैठेगा यही कारण है उनके द्वारा अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी में एक प्रार्थना पत्र आरोपी के खिलाफ दिया है जिसमें उनके द्वारा मांग की गई है ऐसे आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए. साथ ही चेतावनी दी कि अगर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो ऐसे आरोपी के खिलाफ थाना बन्ना देवी के साथ-साथ जिलेभर में जमकर प्रदर्शन होंगे.

क्या कहते है शिकायतकर्ता

हिंदूवादी नेता संजू बजाज के द्वारा थाने में प्रार्थना पत्र देते हुए कहा कि जिस तरह से नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद के कुछ गुर्गे हिंदू राष्ट्र की मांग पर कटाक्ष करते हैं, उन्ही गुर्गों में से यही एक कोई गुर्गा है जो हिंदुओं को आपस में बांटने का काम कर रहा है और उसी के द्वारा बाबा बागेस्वर के खिलाफ अभद्र गाने वाली टिप्पणी की गई है. इसमे नगीना सांसद चन्द्रशेखर आजाद का फोटो है और जो गाना लगा हुआ है वीडियो में उसमें जान से मारने की धमकी है. अगर पुलिस के द्वारा कठोर कार्रवाई नहीं की तो बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा.

क्या कहते हैं कोतवाल?

हिंदूवादी नेताओं के द्वारा अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी के कोतवाल सीपी सिंह के द्वारा आश्वासन दिया है बड़ी कार्रवाई की जाएगी, शिकायत पत्र की जांच कराई जा रही है. वहीं दूसरी ओर हिंदूवादी नेताओं का साफ तौर पर कहना है जल्द बड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ा प्रदर्शन होगा.