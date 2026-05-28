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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअलीगढ़ में मनाया जा रहा बकरीद का त्योहार, शहर मुफ्ती ने लोगों से की यह खास अपील

अलीगढ़ में मनाया जा रहा बकरीद का त्योहार, शहर मुफ्ती ने लोगों से की यह खास अपील

Aligarh Eid Al Adha 2026: मुफ्ती मोहम्मद खालिद हमीद के द्वारा एक पत्र भी जारी किया गया है. इस पत्र में बाकायदा कुर्बानी को लेकर एहतराम करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.

By : खालिक अंसारी, अलीगढ़ | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 28 May 2026 07:39 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के अति संवेदनशील जिलों में शुमार अलीगढ़ में ईद उल अजहा को लेकर जगह-जगह पुलिस फोर्स तैनात की गई है ताकि त्योहार को सकुशल संपन्न कराया जा सके. यहां जल आपूर्ति और साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम के द्वारा पहले ही आदेश जारी किए गए थे. दूसरी ओर, पुलिस की टीम सुरक्षा व्यवस्था की बागडोर को संभालने का काम कर रही है. इसको लेकर लगातार पुलिस और प्रशासन शहर के अति संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रही है.

अलीगढ़ में ईद उल अजहा की नमाज को लेकर पुलिस और प्रशासन कोई कोताही नहीं बरतना चाहतीं. सड़कों पर नमाज न अदा करने की पुलिस और प्रशासन के द्वारा पहले ही अपील की जा चुकी है. जगह-जगह पीस कमेटी की बैठक का दौर भी पूरा हो चुका है. अलीगढ़ में ईद उल अजहा की नमाज को लेकर शहर मुफ्ती अलीगढ़ के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें शहर में किस मस्जिद में किस टाइम नमाज अदा की जाएगी यह तरतीब बताई गई है.

यह भी पढ़ें: Eid Al Adha 2026: यूपी के इस गांव में 19 साल से नहीं हुई कुर्बानी, पुलिस के निगरानी में रहते हैं बकरे 

जामा मस्जिद ऊपरकोट में सुबह 6:00 बजे 
पहली जमात 6:15 बजे 
मस्जिद बूअली शाह में 6:30 बजे 
ईदगाह में दूसरी जमात 7:00 बजे नमाज अदा की गई

शहर मुफ्ती की समाज से अपील

अलीगढ़ शहर के मुफ्ती मोहम्मद खालिद हमीद के द्वारा एक पत्र भी जारी किया गया है. इस पत्र में बाकायदा कुर्बानी को लेकर एहतराम करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे कुर्बानी करने के साथ-साथ किसी को कोई तकलीफ ना हो. 

अलीगढ़ एसएसपी और डीएम का साफ तौर पर कहना है कि अलीगढ़ में आरएएफ और पीएसी सहित थाने की पुलिस मौजूद रहेगी. ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जाएगी. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी तरह की लापरवाही नहीं की जाएगी.

यह भी पढ़ें: यूपी में बिजली संकट के बीच योगी सरकार का दावा- रोस्टर से ज्यादा हो रही आपूर्ति

Published at : 28 May 2026 07:39 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Aligarh News Eid Al-Adha 2026 Eid Al Adha 2026
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