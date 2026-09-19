अलीगढ़ः 2027 से पहले कांग्रेस का नया दांव, अपने ही नेताओं की नब्ज टटोली

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने विधानसभा स्तर पर संगठन को सक्रिय करना शुरू कर दिया है. अलीगढ़ में पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों की अलग-अलग विधानसभाओं में बैठकें कर अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से सीधे फीडबैक जुटा रही है. इगलास विधानसभा क्षेत्र में भी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठन की स्थिति और स्थानीय नेताओं के कामकाज की जानकारी ली. कांग्रेस ने हाल में संगठनात्मक स्तर पर भी बदलाव किए हैं और चुनाव से पहले जमीनी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया है.

कांग्रेस की इस कवायद में विधानसभा स्तर के कार्यकर्ताओं से पूछा जा रहा है कि स्थानीय पदाधिकारी संगठन के लिए कितने सक्रिय हैं और क्षेत्र में उनकी पकड़ कैसी है. पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की राय और सुझावों को दर्ज कर आगे प्रदेश नेतृत्व तक पहुंचाने की बात कह रहे हैं.

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इगलास में कार्यकर्ताओं से लिया फीडबैक

कांग्रेस की प्रदेश महासचिव सुमन गौतम ने इगलास विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया. उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर संगठन और चुनावी तैयारियों से जुड़ी जानकारी ली. उनके मुताबिक, विधानसभा स्तर पर लगातार अभियान चलाकर पार्टी की गतिविधियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है.

किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा

बैठक के दौरान मौजूद किसान नेताओं ने किसानों की आय और उनकी समस्याओं का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की आय बढ़ाने को लेकर किए गए दावे जमीनी स्तर पर प्रभावी नहीं दिख रहे हैं. किसान नेताओं ने कहा कि उनकी समस्याओं पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है.

कांग्रेस ने 2027 के लिए बढ़ाई सक्रियता

सुमन गौतम ने दावा किया कि कांग्रेस लगातार चुनावी तैयारियों और जनसंपर्क अभियान पर काम कर रही है. पार्टी का कहना है कि विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक के आधार पर संगठन को मजबूत किया जाएगा. हाल में कांग्रेस ने यूपी में संगठन और मीडिया विभाग में भी नई जिम्मेदारियां दी हैं. पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने भी 2027 के लिए सभी 403 विधानसभा सीटों पर तैयारी की बात कही है.

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