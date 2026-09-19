बाराबंकी में घटा घाघरा-सरयू का जलस्तर, फिर भी नहीं थमा कटान, मस्जिद भी चपेट में

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में घाघरा-सरयू नदी का जलस्तर भले ही कम हो गया हो, लेकिन हेतमापुर में नदी का कटान अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है. नदी की तेज धार लगातार जमीन को काट रही है और अब गांव के धार्मिक स्थलों के साथ बचे हुए पक्के निर्माण भी खतरे में हैं. हालिया रिपोर्टों के मुताबिक हेतमापुर में कई मकान और महत्वपूर्ण निर्माण नदी में समा चुके हैं.

सबसे बड़ी तस्वीर अब श्री बाबा नारायण दास मंदिर के सामने की सामने आ रही है. प्रशासन और बाढ़ विभाग की कोशिशों के बाद मंदिर को बचाने के लिए कटानरोधी काम किया गया, लेकिन मंदिर के ठीक सामने स्थित मस्जिद का हिस्सा लगातार कटान की चपेट में है. हालिया रिपोर्ट के अनुसार मस्जिद का पिलर और जीना भी नदी में समा चुका है.

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ग्रामीणों ने की सुरक्षा की मांग

स्थानीय लोगों का आरोप है कि मस्जिद के आसपास कटान रोकने के लिए उसी तरह के बचाव कार्य नहीं किए गए, जिस तरह मंदिर को बचाने के लिए प्रयास किए गए. ग्रामीण इसको लेकर प्रशासन से सवाल कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि नदी जिस तेजी से जमीन काट रही है, उसे देखते हुए सभी प्रभावित धार्मिक स्थलों और आबादी वाले हिस्सों को समान रूप से सुरक्षा दी जाए.

टेलीफोन एक्सचेंज भी कटान की भेंट चढ़ा

हेतमापुर में तबाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुराना टेलीफोन एक्सचेंज भी नदी की कटान की भेंट चढ़ चुका है. इसके अलावा कई पक्के मकान और अन्य निर्माण भी नदी में समा चुके हैं। विभिन्न रिपोर्टों में कटान से प्रभावित पक्के मकानों की संख्या अलग-अलग बताई गई है. यानि कहानी सिर्फ जलस्तर बढ़ने की नहीं है. पानी कम होने के बाद भी जमीन का कटना जारी है और यही हेतमापुर के लोगों की सबसे बड़ी चिंता है.

अब सवाल यह है कि जब नदी का जलस्तर घट चुका है, तो कटान आखिर क्यों नहीं रुक रहा? क्या बचे हुए निर्माणों और धार्मिक स्थलों को बचाने के लिए प्रशासन कोई ठोस रणनीति बनाएगा? और क्या प्रभावित लोगों के इन आरोपों पर जिला प्रशासन अपना पक्ष रखेगा? हेतमापुर की जमीन पर नदी और इंसान के बीच जंग अभी खत्म नहीं हुई है.

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