'चुनाव आ रहे हैं, अब कोई भी...', अखिलेश यादव ने नेताओं को दी खास हिदायत
Akhilesh Yadav News: लखनऊ में अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को सोच-समझकर बयान देने की हिदायत दी. कहा, ऐसा कोई बयान न दें जिससे बीजेपी को फायदा मिले.
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को खास हिदायत दी है. अखिलेश यादव ने कहा कि अब चुनाव में बहुत कम दिन बचे हैं, इसलिए पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेताओं को सोच-समझकर बयान देना होगा. उन्होंने कहा कि ऐसा कोई बयान नहीं आना चाहिए, जिसका फायदा बीजेपी उठा सके.
'हर स्टेटमेंट से बचना है'
अखिलेश यादव ने कहा, ''आने वाले समय में हम लोग तय करेंगे. एक पर्चा छपवा देंगे, सबके लिए छोटे से लेकर बड़े नेता के लिए कि भाई, इसी को बोलना है, इसके अलावा मत बोलना.''
उन्होंने आगे कहा, ''बहुत कम दिन बचे हैं अब. चुनाव शुरू हो गया है एकदम. टिकट तय करनी है. चुनाव में कुछ नहीं बचा है. लेकिन अपने साथियों, हमें हर स्टेटमेंट से बचना है. कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आए, जिससे BJP कुछ लाभ उठा ले.''
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सपा अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले समय में पार्टी की ओर से एक पर्चा छपवाया जाएगा. इसमें छोटे से लेकर बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए यह तय होगा कि उन्हें किन मुद्दों पर बात करनी है.
किसान, रोजगार और आरक्षण जैसे मुद्दे उठाए
अखिलेश यादव ने कहा कि नेताओं को किसान, खाद, DAP, एंबुलेंस, Dial 100, एक्सप्रेसवे और आरक्षण जैसे मुद्दों पर बात करनी चाहिए. उन्होंने कहा, ''एंबुलेंस चल नहीं रही, Dial 100 बेकार कर दी, एक्सप्रेसवे बेकार कर दिए, आरक्षण लूट लिया.''
उन्होंने सपा सरकार के दौरान किताबें छपवाने का भी जिक्र किया. अखिलेश यादव ने कहा, ''हमने तो किताबें छपवाई थीं, सोचिए आप. बताओ, नौकरी की किताबें छपीं कि नहीं छपीं हमने? और हर विभाग में कैसी लूट हुई, वो भी छापा.''
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अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक किताब या एक पन्ना देगी, ताकि सभी तय मुद्दों पर ही बात करें. उन्होंने कहा, ''अपने नेताओं, छोटे-बड़े कार्यकर्ताओं को भी एक किताब दे देंगे, एक पन्ना दे देंगे. इसी को पढ़ो, वहीं बोलना है, इससे ज़्यादा इधर-उधर मत देखो.''