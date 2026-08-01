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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबस्ती: मस्जिद से कांवड़ियों पर अभद्र टिप्पणी, आरोपियों की तलाश में पुलिस

बस्ती: मस्जिद से कांवड़ियों पर अभद्र टिप्पणी, आरोपियों की तलाश में पुलिस

Basti Kanwar Yatra 2026: आरोप है कि कांवड़ियों का जत्था दक्षिण दरवाजा मस्जिद के समीप पहुंचा, वहां पहले से मौजूद कुछ असामाजिक तत्वों ने कांवड़ियों और महिला श्रद्धालुओं पर अभद्र टिप्पणियां की.

Written By : सतीश श्रीवास्तव |  Updated at : 01 Aug 2026 08:54 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र स्थित दक्षिण दरवाजा मस्जिद के समीप कांवड़ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने और धक्का-मुक्की का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है. घटना के बाद स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया, जिसके बाद मौके पर तनाव की स्थिति बन गई.

जानकारी के मुताबिक, पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों से लगभग एक दर्जन कांवड़िये साइकिल से प्रयागराज जल लेने के लिए रवाना हो रहे थे, इस जत्थे में महिला श्रद्धालु भी शामिल थीं. आरोप है कि जैसे ही कांवड़ियों का जत्था दक्षिण दरवाजा मस्जिद के समीप पहुंचा, वहां पहले से मौजूद कुछ असामाजिक तत्वों ने कांवड़ियों और महिला श्रद्धालुओं पर अभद्र टिप्पणियां कीं.

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विरोध करने पर आरोपियों ने की गाली-गलौज और मारपीट

आरोप है कि जब कांवड़ियों ने इस व्यवहार का कड़ा विरोध किया, तो असामाजिक तत्वों ने उनके साथ गाली-गलौज करते हुए धक्का-मुक्की की और मारपीट पर उतारू हो गए. घटना के तुरंत बाद कांवड़ियों ने मौके पर ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया.

घटना की सूचना मिलते ही विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ तत्काल दक्षिण दरवाजा पहुंचे. उन्होंने उग्र हो रहे कांवड़ियों को सुरक्षा का आश्वासन देकर शांत कराया और उन्हें गंतव्य के लिए रवाना किया.

हिंदूवादी नेता ने बताया सौहार्द बिगाड़ने की साजिश

हिंदूवादी नेता अखिलेश सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में आस्था का महापर्व कांवड़ मेला चल रहा है. बस्ती में भी हर घर और गली से लोग कांवड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं. दक्षिण दरवाजा के पास जिस प्रकार जिहादी मानसिकता के लोगों ने कांवड़ियों और महिलाओं पर टिप्पणी की, वह बेहद चिंताजनक है. यह क्षेत्र का सौहार्द बिगाड़ने की साजिश है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में ऐसी अराजकता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

प्रशासन को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम

अखिलेश सिंह ने आरोप लगाया कि घटना के पीछे आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति अफजालुल हक उर्फ प्रिंस और उसके साथी शामिल हैं, जो हाल ही में जेल से बाहर आया है और उस पर दर्जनों गंभीर मुकदमे पंजीकृत हैं. साथ ही संगठन ने जिला व पुलिस प्रशासन को 24 घंटे के भीतर सभी नामजद व अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी करने का अल्टीमेटम दिया है.

अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग

हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने मांग की है कि दोषियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई और बुलडोजर की कार्रवाई की जाए. साथ ही निर्धारित समयसीमा में कार्रवाई न होने पर संगठन ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.

अपराधियों की तलाश में पुलिस दे रही दबिश

डीएसपी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुरानी बस्ती पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि संदिग्धों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है. क्षेत्र में शांति व्यवस्था पूरी तरह कायम है और कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया जा रहा है. कानून व्यवस्था हाथ में लेने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.

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Published at : 01 Aug 2026 08:54 AM (IST)
Tags :
Basti News UP NEWS UP Police Kanwar Yatra 2026
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