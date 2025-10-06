हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअलीगढ़: अभिषेक हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा, 'महामंडलेश्वर' पूजा ने रची थी साजिश

अलीगढ़: अभिषेक हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा, 'महामंडलेश्वर' पूजा ने रची थी साजिश

Aligarh News: अलीगढ़ पुलिस ने अभिषेत गुप्ता कांड में बड़ा खुलासा करते हुए शूटर और हिंदू महासभा की राष्ट्रीय महासचिव के पति अशोक पांडे को गिरफ्तार किया है. आरोपी पत्नी पूजा फरार है.

By : नितीश कुमार पाण्डेय | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 06 Oct 2025 11:16 PM (IST)
Preferred Sources

अलीगढ़ के अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस के अनुसार, हिंदू महासभा की राष्ट्रीय महासचिव डॉ पूजा शकुन पांडे और उनके पति अशोक पांडे ने मिलकर अभिषेक गुप्ता की हत्या की साजिश रची थी.  पुलिस ने पूजा शकुन पांडे पर 25000 का इनाम घोषित किया है और उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू (गैर-जमानती) भी जारी किया गया है. पुलिस के अनुसार, पूजा शकुन पांडे और अशोक पांडे ने शूटर मोहम्मद फ़ज़ल को 3 लाख रुपये की रकम की सुपारी दी थी. 

शूटर ने घटना पर दी यह जानकारी

फ़ज़ल ने पुलिस को बताया कि वह पहले अशोक पांडे के यहां मिस्त्रीगिरी का काम करता था और उससे उसकी पहचान थी. पुलिस ने अशोक पांडे को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है और दोनों शूटरों को भी गिरफ्तार किया गया है. पूजा शकुन पांडे अभी भी पुलिस से छुपती हुई घूम रही हैं. 

पूजा शकुन पांडे से महामंडलेश्वर की पदवी भी छीन ली गई है. महामंडलेश्वर बनने के बाद से पूजा शकुन पांडे और अशोक पांडे अपने घर सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करते रहते थे जिसमें संघ व भाजपा के बड़े-बड़े लोग शामिल होते थे. 

शूटर को दिलाया था ऊंची पहुंच का भरोसा

17 सितंबर को उन्होंने पितृपक्ष का तर्पण कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें विधायक व संघ के तमाम लोग शामिल हुए थे. पूजा शकुन पांडे ने शूटरों से कहा था कि कि अगर कोई बात होती है तो वह इन लोगों से मदद लेगी और उनको बचा लेगी. 

पूजा शकुन पांडे ने धार्मिक माहौल में आने के बाद अपने पति हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडे से कुछ वर्ष पूर्व तलाक ले लिया था. लेकिन दोनों एक ही घर में रहते थे. अशोक पांडे भी उन्हें ‘माताजी’ कहकर संबोधित करते थे. उनके दो बच्चे हैं जिसकी जिम्मेदारी भी अशोक पांडे उठाते थे.

महामंडलेश्वर और अभिषेक गुप्ता के बीच बढ़ गई थी नजदीकियां

अभिषेक गुप्ता हमेशा उनके साथ साये की तरह रहता था. बताया जाता है कि दोनों उस पर आर्थिक दबाव बनाकर पैसे वसूलने की कोशिश करते थे. पूजा शकुन पांडे ओर अभिषेक गुप्ता के बीच नजदीकियां भी हो गई थी. अभिषेक गुप्ता कुछ समय से उनसे दूर रहने लगा था. पूजा शकुन पांडे उसको अक्सर कॉल किया करती थी लेकिन वह उसका कॉल रिसीव नहीं करता था. 

कई कई बार उसको पूजा शकुन पांडे वीडियो कॉल भी किया करती थी. अभिषेक ने खैर क्षेत्र में एक बाइक एजेंसी खोली थी, जिसमें दोनों साझेदारी करना चाहते थे. लेकिन अभिषेक अब उनके पास वापस नहीं जाना चाहता था. जिसके बाद पूजा शकुन पांडे ने उसकी हत्या की साजिश रची.         

और पढ़ें
Published at : 06 Oct 2025 11:15 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police Aligarh News CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अगर मलेशिया साथ दे तो पाकिस्तान हमेशा के लिए...', विदेशी धरती से अब कौन सी चाल चल रहे शहबाज शरीफ?
'अगर मलेशिया साथ दे तो पाकिस्तान हमेशा के लिए...', विदेशी धरती से अब कौन सी चाल चल रहे शहबाज शरीफ?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CJI पर जूता फेंकने की कोशिश पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, 'कुछ लोगों के हाथ में...'
CJI पर जूता फेंकने की कोशिश पर अखिलेश बोले, 'प्रभुत्ववादी सोच नफरत को जन्म देती है'
क्रिकेट
2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, टॉप-5 लिस्ट कर देगी हैरान
2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, टॉप-5 लिस्ट कर देगी हैरान
बॉलीवुड
अरबाज-शूरा से अथिया-राहुल तक, 2025 में पेरेंट्स बने ये बॉलीवुड कपल्स
अरबाज-शूरा से अथिया-राहुल तक, 2025 में पेरेंट्स बने ये बॉलीवुड कपल्स
Advertisement

वीडियोज

Dalit Lynching: Raebareli में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, सियासत तेज | ABP NEWS
Bihar Assembly Election: तारीखों का ऐलान, EC का 'सबसे अच्छे चुनाव' का वादा!
Insider Outsider Debate: Janhvi Kapoor ने कही दिल की बात, सोशल मीडिया पर हंगामा!
Hidden Marriage: देव-वसुधा की सीक्रेट शादी का प्लान, चंद्रिका देवी से छुपाया सच
Dalit Lynching: Raebareli में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, Video Viral
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर मलेशिया साथ दे तो पाकिस्तान हमेशा के लिए...', विदेशी धरती से अब कौन सी चाल चल रहे शहबाज शरीफ?
'अगर मलेशिया साथ दे तो पाकिस्तान हमेशा के लिए...', विदेशी धरती से अब कौन सी चाल चल रहे शहबाज शरीफ?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CJI पर जूता फेंकने की कोशिश पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, 'कुछ लोगों के हाथ में...'
CJI पर जूता फेंकने की कोशिश पर अखिलेश बोले, 'प्रभुत्ववादी सोच नफरत को जन्म देती है'
क्रिकेट
2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, टॉप-5 लिस्ट कर देगी हैरान
2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, टॉप-5 लिस्ट कर देगी हैरान
बॉलीवुड
अरबाज-शूरा से अथिया-राहुल तक, 2025 में पेरेंट्स बने ये बॉलीवुड कपल्स
अरबाज-शूरा से अथिया-राहुल तक, 2025 में पेरेंट्स बने ये बॉलीवुड कपल्स
बिजनेस
ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी कंपनी ने ही दिखाया ठेंगा, भारत में करेगी एक अरब डॉलर का निवेश
ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी कंपनी ने ही दिखाया ठेंगा, भारत में करेगी एक अरब डॉलर का निवेश
ऑटो
GST कट के बाद अब कितनी रह गई Force Traveller की कीमत? ये गाड़ियां भी हो गईं सस्ती
GST कट के बाद अब कितनी रह गई Force Traveller की कीमत? ये गाड़ियां भी हो गईं सस्ती
ट्रेंडिंग
मेरा देश बदल रहा है! जब ड्रोन ने की अमृत भारत ट्रेन की वॉशिंग, वीडियो देख बोल पड़े यूजर्स
मेरा देश बदल रहा है! जब ड्रोन ने की अमृत भारत ट्रेन की वॉशिंग, वीडियो देख बोल पड़े यूजर्स
जनरल नॉलेज
Karwa Chauth 2025: करवाचौथ पर चांद की ही पूजा क्यों करते हैं, सूरज और तारों की क्यों नहीं?
करवाचौथ पर चांद की ही पूजा क्यों करते हैं, सूरज और तारों की क्यों नहीं?
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget