अलीगढ़: अभिषेक हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा, 'महामंडलेश्वर' पूजा ने रची थी साजिश

अलीगढ़ के अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस के अनुसार, हिंदू महासभा की राष्ट्रीय महासचिव डॉ पूजा शकुन पांडे और उनके पति अशोक पांडे ने मिलकर अभिषेक गुप्ता की हत्या की साजिश रची थी. पुलिस ने पूजा शकुन पांडे पर 25000 का इनाम घोषित किया है और उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू (गैर-जमानती) भी जारी किया गया है. पुलिस के अनुसार, पूजा शकुन पांडे और अशोक पांडे ने शूटर मोहम्मद फ़ज़ल को 3 लाख रुपये की रकम की सुपारी दी थी.

शूटर ने घटना पर दी यह जानकारी

फ़ज़ल ने पुलिस को बताया कि वह पहले अशोक पांडे के यहां मिस्त्रीगिरी का काम करता था और उससे उसकी पहचान थी. पुलिस ने अशोक पांडे को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है और दोनों शूटरों को भी गिरफ्तार किया गया है. पूजा शकुन पांडे अभी भी पुलिस से छुपती हुई घूम रही हैं.

पूजा शकुन पांडे से महामंडलेश्वर की पदवी भी छीन ली गई है. महामंडलेश्वर बनने के बाद से पूजा शकुन पांडे और अशोक पांडे अपने घर सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करते रहते थे जिसमें संघ व भाजपा के बड़े-बड़े लोग शामिल होते थे.

शूटर को दिलाया था ऊंची पहुंच का भरोसा

17 सितंबर को उन्होंने पितृपक्ष का तर्पण कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें विधायक व संघ के तमाम लोग शामिल हुए थे. पूजा शकुन पांडे ने शूटरों से कहा था कि कि अगर कोई बात होती है तो वह इन लोगों से मदद लेगी और उनको बचा लेगी.

पूजा शकुन पांडे ने धार्मिक माहौल में आने के बाद अपने पति हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडे से कुछ वर्ष पूर्व तलाक ले लिया था. लेकिन दोनों एक ही घर में रहते थे. अशोक पांडे भी उन्हें ‘माताजी’ कहकर संबोधित करते थे. उनके दो बच्चे हैं जिसकी जिम्मेदारी भी अशोक पांडे उठाते थे.

महामंडलेश्वर और अभिषेक गुप्ता के बीच बढ़ गई थी नजदीकियां

अभिषेक गुप्ता हमेशा उनके साथ साये की तरह रहता था. बताया जाता है कि दोनों उस पर आर्थिक दबाव बनाकर पैसे वसूलने की कोशिश करते थे. पूजा शकुन पांडे ओर अभिषेक गुप्ता के बीच नजदीकियां भी हो गई थी. अभिषेक गुप्ता कुछ समय से उनसे दूर रहने लगा था. पूजा शकुन पांडे उसको अक्सर कॉल किया करती थी लेकिन वह उसका कॉल रिसीव नहीं करता था.

कई कई बार उसको पूजा शकुन पांडे वीडियो कॉल भी किया करती थी. अभिषेक ने खैर क्षेत्र में एक बाइक एजेंसी खोली थी, जिसमें दोनों साझेदारी करना चाहते थे. लेकिन अभिषेक अब उनके पास वापस नहीं जाना चाहता था. जिसके बाद पूजा शकुन पांडे ने उसकी हत्या की साजिश रची.