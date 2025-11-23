अखिलेश यादव पर केशव मौर्य का पलटवार, कहा- 'बंगाल के बाद यूपी में भी महागठबंधन हारेगा'

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया अखिलेश यादव द्वारा बीजेपी सरकार और निर्वाचन आयोग पर साजिश रचने का आरोप लगाने के एक दिन बाद रविवार को संकेत दिया कि अगले चुनावों में पश्चिम बंगाल और फिर उत्तर प्रदेश में महागठबंधन को पराजय का सामना करना पड़ेगा.

उप मुख्यमंत्री मौर्य ने अपने आधिकारिक ‘एक्स’ खाते पर एक पोस्ट में कहा, “बिहार चुनाव के दरम्यान खुद गोता लगाने के साथ श्री राहुल गांधी ने श्री तेजस्वी यादव को लपेटे में लेकर महागठबंधन का भविष्य भी लिख दिया.” बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सह प्रभारी रहे मौर्य ने पोस्ट में लिखा, “अगला नंबर ममता दीदी जी ( पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी) और फिर सपा बहादुर अखिलेश यादव का है.”

बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने दो तिहाई बहुमत से जीत हासिल की और इंडिया गठबंधन के दलों को बहुत पीछे धकेल दिया.

अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर साजिश का लगाया आरोप

गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार (22 नवंबर)को एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार और निर्वाचन आयोग मिलकर साजिश के तहत उन विधानसभा क्षेत्रों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बहाने 50 हजार से अधिक वोट काटने की तैयारी कर रहे हैं, जहां 2024 में लोकसभा चुनाव में सपा और ‘इंडिया’ गठबंधन ने जीत हासिल की थी.

अखिलेश यादव ने यूपी और पश्चिम बंगाल में वोट कटने का किया दावा

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था, ‘‘निर्वाचन आयोग से हम अपेक्षा करते हैं कि वह निष्पक्ष रहेगा और यह संस्था हमारी हर शिकायत का निराकरण करेगी, लेकिन यह सुनने में आ रहा है कि बीजेपी और आयोग 2024 की हार के बाद सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल और उप्र पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.’’

अखिलेश यादव ने दावा किया कि यह जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर बड़ी ‘‘तैयारी’’ की है.