हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअयोध्या: राम मंदिर ध्वजारोहण के दिन पर क्या रहेगा रूट डायवर्जन, 16 जिलों पर पड़ेगा असर

अयोध्या: राम मंदिर ध्वजारोहण के दिन पर क्या रहेगा रूट डायवर्जन, 16 जिलों पर पड़ेगा असर

Ayodhya News: श्रीराम मंदिर में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह को देखते हुए अयोध्या में कड़े ट्रैफिक डायवर्जन लागू किए गए हैं. कई मुख्य मार्गों पर आम वाहनों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 23 Nov 2025 11:54 AM (IST)
Preferred Sources

अयोध्या में 25 नवंबर 2025 को श्रीराम मंदिर में होने वाले मंदिर ध्वजारोहण समारोह को लेकर शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह बदली जा रही है. शादी-ब्याह के इस भारी सीजन में अयोध्या जाने वालों को जरूर अपने रास्ते पहले ही चेक कर लेने चाहिए. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि 24 नवंबर की शाम 6 बजे से लेकर पौष मास की समाप्ति तक आवश्यक सेवाओं और पास धारकों को छोड़कर सभी तरह के वाहनों पर कई इलाकों में कड़ी पाबंदियां रहेंगी.

इस दौरान 16 जिलों से अयोध्या की ओर आने वाले यात्रियों को रूट बदलना पड़ेगा. अगर आप फैजाबाद, बस्ती, गोंडा, अम्बेडकरनगर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, लखनऊ या किसी भी आसपास के जिले से अयोध्या की तरफ जा रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है.

मंदिर ध्वजारोहण समारोह की वजह से सुरक्षा कड़ी

श्रीरामजन्मभूमि परिसर में होने वाले विशेष ध्वजारोहण कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन ने भारी भीड़ की आशंका जताई है. क्योंकि शादी-ब्याह का भी पीक सीजन चल रहा है, ऐसे में शहर में वाहनों का दबाव बढ़ना तय है. इसी वजह से पुलिस ने 24 नवंबर शाम से ही बड़े पैमाने पर डायवर्जन लागू करने का फैसला लिया है.

दिनांक 25.11.2025 को श्रीराम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह के दृष्टिगत यातायात डायवर्जन प्लान- #ayodhyapolice #UPPolice #Ayodhya pic.twitter.com/hz0gO6EwJt

— AYODHYA POLICE (@ayodhya_police) November 21, 2025

">

अयोध्या में इन रास्तों पर पूरी तरह रोक

नया घरसू–गूंजड टौर से अयोध्या की ओर प्रवेश बंद- यहां से सिर्फ वही वाहन जा पाएंगे जिनके पास परमिट या पास है. बाकी सभी को रुकना पड़ेगा.

अब्दुल्लाहनगर रोड से आने वालों के लिए वैकल्पिक रूट- इन वाहनों को कुड़ाकांदरपुर से अहिरनी की सामरा होते हुए टेढ़ारा-जलालपुर की ओर डायवर्ट कर दिया जाएगा.

महोबरा अंडरपास, ब्यू नं-04, साकेत पेट्रोल पंप, बाबू चौराहा और हनुमानगढ़ी चौराहा इनसे अयोध्या की ओर एंट्री नहीं होगी. इन सभी पॉइंट्स से शहर के भीतर की तरफ जाने वाले सभी वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

लक्ष्मणेश्वर चौक, आश्विफाबाग, बड़ी खारी, मग्नीवाला आश्रम और सैथी तिराहा भी बंद रहेगा. इन इलाकों से रामजन्मभूमि क्षेत्र और रामपथ की तरफ जाने वाले वाहनों को रोक दिया जाएगा.

रामस्वरूप चौराहा से लेकर सहादतगंज तक पूरा इलाका सील रहेगा. रामस्वरूप चौराहा, दीनबंधु बैरियर, कुड़ामणि चौराहा, बियाकुण्ड तिराहा, रामगंज पुलिस चौकी, साकेतपुर कॉलोनी मोड़, सहादतगंज रेलवे क्रॉसिंग इन सभी जगहों से अयोध्या धाम की तरफ जाने वाले सभी वाहनों की एंट्री बंद रहेगी.

टेढ़ी बाजार, श्रीराम अस्पताल, दशरथन कुण्ड, बृजमंगल भवन, वराही कुंजा और गदाम तिराहा इनसे भी अंदर नहीं जा पाएंगे. राम जन्मभूमि पथ, हनुमानगढ़ी, गुप्तार घाट, राजघाट जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों की तरफ आने वाले वाहनों पर भी रोक रहेगी.

गोलाघाट से कैश मंदिर, सब्जीमंडी, शाहई आश्रम, अयोध्या भवन, प्रमोदवन और सहादतगंज हर जगह प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. नया घाट, अयोध्या धाम जंक्शन, पोस्ट ऑफिस, तुलसी उद्यान से लेकर आरटीओ ऑफिस तक जाने वाले सभी रास्तों को भी आम वाहनों के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया है.

प्रशासन का कहना है कि ध्वजारोहण समारोह के दौरान बड़ी संख्या में VVIP, साधु-संत और आम श्रद्धालु पहुंचेंगे. ऐसे में किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए शहर को सेक्टर-वार सील किया गया है.

पुलिस का मानना है कि अगर पहले से रूट तय न किए जाएं तो शहर में जाम लगना तय है. चूंकि शादी-ब्याह के कार्यक्रम भी बड़ी संख्या में हो रहे हैं, इसलिए यह डायवर्जन जरूरी हो गया था.

यात्रियों के लिए जरूरी गाइडलाइन

अगर आप गोंडा, बस्ती, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी, लखनऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अंबेडकरनगर या किसी भी जिले से अयोध्या जा रहे हैं, तो मैप चेक करके ही निकलें. पास या परमिट साथ रखें. अगर आपके पास आधिकारिक पास है, तभी आप प्रतिबंधित जोन में जा पाएंगे.

वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करें. शहर के भीतर कई महत्वपूर्ण जंक्शन बंद हैं, इसलिए बाहर से आने वाले वाहन रिंग रोड और बाईपास का उपयोग करें. ध्वजारोहण समारोह तक अयोध्या में भीड़ बहुत ज्यादा रह सकती है. किसी भी तरह के कार्यक्रम को लेकर अपने परिवार या रिश्तेदारों को पहले से सूचित कर दें.

किन जिलों से आने वालों पर पड़ेगा असर

इस डायवर्जन का सीधा प्रभाव आसपास के लगभग 16 जिलों पर पड़ेगा. अयोध्या, फैजाबाद, अंबेडकरनगर, बस्ती, संतकबीरनगर, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ, सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, रायबरेली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर जिनमें शामिल हैं. इन इलाकों से आने वाले हजारों श्रद्धालु और आम यात्री रोजमर्रा की यात्रा करते हैं, इसलिए डायवर्जन से उन्हें रूट बदलना पड़ेगा.

ध्वजारोहण कार्यक्रम अयोध्या के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. प्रशासन चाहता है कि कोई भी स्थिति अनियंत्रित न हो, इसलिए शहर को कई हिस्सों में बांटकर यातायात पर रोक लगाई गई है. यह व्यवस्था कुछ दिनों के लिए है, लेकिन इसका पालन जरूरी है.

अगर आप अयोध्या में शादी-ब्याह, परिक्रमा, दर्शन या किसी और काम से जा रहे हैं, तो थोड़ा समय निकालकर यह डायवर्जन प्लान जरूर पढ़ें. इससे आपकी यात्रा आसान होगी और आप बिना किसी दिक्कत के गंतव्य तक पहुंच पाएंगे.

Published at : 23 Nov 2025 11:54 AM (IST)
Embed widget