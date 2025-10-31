2 करोड़ नौकरियां कहां हैं? बिहार में NDA के घोषणापत्र पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने कसा तंज

बिहार चुनाव के लिए एनडीए ने अपना संयुक्त चुनाव घोषणापत्र जारी कर दिया है जिसमें एक करोड़ नौकरी देने का वादा किया गया है, जिस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है. सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग फर्जी बातें करते हैं पहले उन्होंनें दो करोड़ नौकरी का वादा किया था अब एक करोड़ पर आ गए हैं.

सपा नेता अखिलेश यादव एक नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए जा रहे हैं. इससे पहले उन्होंने एनडीए के मेनिफेस्टो पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा को अपने पहले का मेनिफेस्टो देखना चाहिए. उन्होंने कहा था कि हम स्मार्ट शहर बनाएंगे, आज वो कहां है?

एनडीए के मेनिफेस्टो पर कसा तंज

अखिलेश ने कहा कि बीजेपी अब बिहार में एक करोड़ नौकरी देने की जा रही है पहले उन्होंने दो करोड़ नौकरी का वादा किया था, कहां हैं दो करोड़ नौकरी, किसान की आय दोगुनी कहां हुई? आज कोई धान नहीं ख़रीद रहा. आज खाद और डीएपी कहां हैं? स्मार्ट सिटी का क्या हो गया. अब उन्हें डॉलर नहीं दिखाई देता.

"बीजेपी के लोग फर्जी ज्यादा बोलते हैं। उन्होंने कहा स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आज बताओ क्या हालत है? 2 करोड़ नौकरियां कहां है? किसान की आय दोगुनी कहां है?"



भारतीय जनता पार्टी पर साधा निशाना

सपा अध्यक्ष ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति बार-बार याद दिलाते हैं आपका रास्ता क्या है? सुनने में आ रहा है कि भारत सरकार ने अमेरिका का दबाव स्वीकार किया है. जो अमेरिका चाहता था कि टैक्सटाइल इंडस्ट्री में कोर्न के आने और दूध का रास्ता खोला जाए बीजेपी सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है.

अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को किलर कह रहे हैं. बीजेपी को ये बताना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कह रहे है. बिहार की क़ानून व्यवस्था के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि बीजेपी राज में किसी की भी हत्या हो सकती है.

बीजेपी आज सरदार पटेल की जयंती पर एकता दिवस बना रही है. इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि सरदार पटेल का इस देश में बहुत बडा योगदान रहा है. उन्होंने देश को एकजुट किया और रियासतों को खत्म किया था. बीजेपी को याद रखना चाहिए कि जहां से बीजेपी निकली थी उस संस्था को सरदार पटेल ने बैन किया है. आज फिर इस संगठन को बैन करने की आवश्यकता है.