हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'UP में 3 करोड़ वोट...', SIR पर अखिलेश यादव का चौंकाने वाला दावा, BJP पर लगाया बड़ा आरोप

'UP में 3 करोड़ वोट...', SIR पर अखिलेश यादव का चौंकाने वाला दावा, BJP पर लगाया बड़ा आरोप

Akhilesh Yadav News: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि इलेक्शन तो तब अच्छा होगा जब सभी को वोट डालने का मौका मिलेगा लेकिन इधर जो एसआईआर की एक्सरसाइज हो रही है, ये वोट काटने के लिए हो रही है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: अजीत | Updated at : 13 Dec 2025 06:36 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट को लेकर जारी SIR प्रक्रिया के बीच समाजवादी पार्टी (SP) के प्रमुख अखिलेश यादव ने बेहद ही चौंकाने वाला दावा किया है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी जहां-जहां हार जाती है, वहां वोट कटवा देती है. यूपी में 3 करोड़ वोटरों के नाम हटाए जाने वाले हैं. जिस सीट से मैं चुना गया हूं, वहां 2 लाख वोटरों के नाम कट रहे हैं. 

अखिलेश यादव ने आगे कहा, ''जिस सीट से मैं चुनकर आता हूं, अभी जो डेटा निकलकर सामने आया है वो ये है कि यहां 2 लाख से ज्यादा वोट काटे जा रहे हैं. हमारे बगल में फर्रुखाबाद है, वो भी समाजवादी पार्टी की सीट रही है, वहां भी लगभग 2 से ढाई लाख वोट कट रहा है. अगर एक पार्लियामेंट्री क्षेत्र में दो-तीन लाख वोट कट जाएगा तो चिंता की बात है.'' 

वोट काटने के लिए SIR- अखिलेश यादव

सपा प्रमुख ने ये भी कहा, ''पूरे यूपी में जो डेटा निकलकर सामने आ रहा है वो लगभग तीन करोड़ वोटों के काटने का काम किया जा रहा है तो आप चुनाव कैसे करा रहे हैं. इलेक्शन तो तब अच्छा होगा जब सभी को वोट डालने का मौका मिलेगा. चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि सबका वोट बने लेकिन इधर जो एसआईआर की एक्सरसाइज हो रही है, ये वोट काटने के लिए हो रही है. जो लोग एनआरसी नहीं कर पाए, वो एसआईआर के माध्यम से एनआरसी करा रहे हैं.'' 

अखिलेश यादव ने बिहार का भी किया जिक्र

SP प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, "जब बिहार में SIR शुरू हुआ, तो सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसका विरोध किया. हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा. सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्देशों के बाद चुनाव आयोग और सरकार ने स्वीकार किया लेकिन SIR की एक्सरसाइज वोट जोड़ने के लिए होनी चाहिए, वोट काटने के लिए नहीं. बिहार में बड़े पैमाने पर वोट काटे गए क्योंकि आज बूथ लेवल पर डेटा उपलब्ध है.''

'आप आधार को वोटर लिस्ट से क्यों नहीं जोड़ना चाहते'

जब उनसे पूछा गया कि सरकार कह रही है कि वो स्ट्रीमलाइन करना चाह रही है. कई लोगों के दो-तीन वोट थे. इस सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा, ''आपके पास आधार कार्ड है, उसे पूर डेटा है. उसमें रेटिना की इमेज है. हाथों के फिंगरप्रिंट हैं तो आप आधार को वोटर लिस्ट से क्यों नहीं जोड़ना चाहते हैं. अगर आप आधार को वोटर लिस्ट से जोड़ दें तो लोगों को इतनी परेशानी तकलीफ नहीं होगी. उन्हें फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे, कागज नहीं ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन आप की नीयत साफ नहीं है.'' 

आप डिटेंशन सेंटर क्यों बना रहे- अखिलेश यादव

सपा प्रमुख ने सवाल उठाते हुए कहा, ''आप डिटेंशन सेंटर क्यों बना रहे हैं? चुनाव आयोग कहता है कि वोटर लिस्ट का रिवीजन चल रहा है लेकिन आप डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं. बीजेपी एक तरफ कहती है कि हम वोटर लिस्ट को ठीक कर रहे हैं. अगर किसी का डबल वोट है, किसी की मृत्यु हो गई है, कोई शिफ्ट हो गया है तो हम उसके लिए रिवीजन कर रहे हैं. लेकिन डिटेंशन सेंटर कौन बना रहा है? ये चुनाव आयोग बना रहा है या बीजेपी बना रही है. इसका मतलब एसआईआर के साथ एनआरसी भी है. आपने आधार में सबकुछ रिकॉर्ड किया हुआ है तो उसे आप क्यों नहीं मांग रहे हैं.'' 

और पढ़ें
Published at : 13 Dec 2025 06:36 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP News SIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
बिहार
लालू की संपत्ति को लेकर सम्राट चौधरी के बयान से सियासी बवाल, RJD बोली- 'कानून हाथ में लेने की...'
लालू की संपत्ति को लेकर सम्राट चौधरी के बयान से सियासी बवाल, RJD बोली- 'कानून हाथ में लेने की...'
इंडिया
'BJP के ऐतिहासिक प्रदर्शन को...', तिरुवनंतपुरम में फहराया भगवा तो शशि थरूर का आया पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
'BJP के ऐतिहासिक प्रदर्शन को...', तिरुवनंतपुरम में फहराया भगवा तो शशि थरूर का आया पहला रिएक्शन, क्या कहा?
क्रिकेट
पाकिस्तान की सरेआम बेइज्जती, ICC से खफा हो गया PCB; 2026 टी20 वर्ल्ड कप से जुड़ा है मामला
पाकिस्तान की सरेआम बेइज्जती, ICC से खफा हो गया PCB; 2026 टी20 वर्ल्ड कप से जुड़ा है मामला
Advertisement

वीडियोज

West Bengal Elections: 'महिलाएं रसोई के औजारों के साथ तैयार रहें', जनता को क्यों भड़का रही ममता?
Trump Tariff: टैरिफ के चक्कर में अपने ही देश में घिरे ट्रंप, शुरू हुई बगावत! |ABPLIVE
UP BJP President Live Updates: यूपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन? INSIDE STORY! | ABPLIVE
BJP State President: BJP में खुश की लहर... Pankaj Chaudhary होंगे BJP UP के नए सारथी
Delhi Weather: दिल्ली-NCR पर कोहरे का अटैक!आने वाले दिनों में क्या होगा हाल? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
बिहार
लालू की संपत्ति को लेकर सम्राट चौधरी के बयान से सियासी बवाल, RJD बोली- 'कानून हाथ में लेने की...'
लालू की संपत्ति को लेकर सम्राट चौधरी के बयान से सियासी बवाल, RJD बोली- 'कानून हाथ में लेने की...'
इंडिया
'BJP के ऐतिहासिक प्रदर्शन को...', तिरुवनंतपुरम में फहराया भगवा तो शशि थरूर का आया पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
'BJP के ऐतिहासिक प्रदर्शन को...', तिरुवनंतपुरम में फहराया भगवा तो शशि थरूर का आया पहला रिएक्शन, क्या कहा?
क्रिकेट
पाकिस्तान की सरेआम बेइज्जती, ICC से खफा हो गया PCB; 2026 टी20 वर्ल्ड कप से जुड़ा है मामला
पाकिस्तान की सरेआम बेइज्जती, ICC से खफा हो गया PCB; 2026 टी20 वर्ल्ड कप से जुड़ा है मामला
बॉलीवुड
विलेन से पहले कॉमिक रोल्स में खूब चमके 'रहमान डकैत', ओटीटी पर अवेलेबल हैं ये कल्ट मूवीज
विलेन से पहले कॉमिक रोल्स में खूब चमके 'रहमान डकैत', ओटीटी पर अवेलेबल हैं ये कल्ट मूवीज
बिहार
बिहार कैबिनेट के नए विभागों का हुआ बंटवारा, CM नीतीश कुमार के पास सिविल विमानन की जिम्मेदारी
बिहार कैबिनेट के नए विभागों का हुआ बंटवारा, CM नीतीश कुमार के पास सिविल विमानन की जिम्मेदारी
हेल्थ
ब्रिटेन से पाकिस्तान तक पहुंचा H3N2 'सुपर फ्लू' का खतरनाक स्ट्रेन, इससे भारत को कितना खतरा?
ब्रिटेन से पाकिस्तान तक पहुंचा H3N2 'सुपर फ्लू' का खतरनाक स्ट्रेन, इससे भारत को कितना खतरा?
नौकरी
IPL में नौकरी करने के लिए कहां मिलती है डिटेल, कितनी योग्यता होनी बेहद जरूरी?
IPL में नौकरी करने के लिए कहां मिलती है डिटेल, कितनी योग्यता होनी बेहद जरूरी?
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
ENT LIVE
Single Papa Web Series Review: मां की ममता के बाद अब पिता का प्यार, Kunal Kemmu | Manoj Pahwa | Prajakta Koli
Single Papa Web Series Review: मां की ममता के बाद अब पिता का प्यार, Kunal Kemmu | Manoj Pahwa | Prajakta Koli
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Embed widget