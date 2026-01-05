हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसीएम ममता बनर्जी को बधाई देकर अखिलेश यादव ने बंगाल में दिया सियासी संदेश! किस पर साधा निशाना?

सीएम ममता बनर्जी को बधाई देकर अखिलेश यादव ने बंगाल में दिया सियासी संदेश! किस पर साधा निशाना?

UP News: सपा चीफ अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए राज्य में चुनाव से कुछ महीने से पहले बड़ा सियासी संदेश दिया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 05 Jan 2026 11:04 AM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी को जन्मदिन की बधाई दी है. अखिलेश ने ममता को बधाई देते हुए बंगाल चुनाव के लिए सियासी संदेश भी दिया.

सोशल मीडिया साइटच एक्स पर अखिलेश ने कहा कि- उनका नाम ममता है, जिनके साथ जनता है! बंगाली अस्मिता, अधिकार व सम्मान, जनता की भलाई और प. बंगाल की सौहार्दपूर्ण चौतरफ़ा तरक़्क़ी के लिए सदैव संघर्ष करनेवाली तथा नफ़रती एजेंडा फैलानेवाले साम्प्रदायिक लोगों के ख़िलाफ़ अभेद्य ढाल बनकर खड़ी प. बंगाल की लोकप्रिय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं स्वस्थ, सार्थक, सक्रिय जीवन के लिए अनंत शुभकामनाएँ! 

ममता बनर्जी को पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दी बधाई

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सोमवार को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और उनके अच्छे स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना की. बनर्जी का जन्म पांच जनवरी 1955 को हुआ था. वह पश्चिम बंगाल की तीन बार मुख्यमंत्री बनी हैं.

उत्तराखंड में भालू बने सबसे बड़ा खतरा, पिछले साल मानव वन्यजीव संघर्ष में 68 लोगों की गई जान

मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, 'पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं. मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करता हूं.'

झारखंड बीजेपी चीफ ने भी दी बधाई

झारखंड भाजपा अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने लिखा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. बाबा बैद्यनाथ से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की मंगलकामना करता हूं.समाजवादी पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, ऊर्जावान, संघर्षशील, जनप्रिय नेता, तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षा एवं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. ईश्वर आपको सदैव स्वस्थ रखे एवं दीर्घायु प्रदान करे.

टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने एक्स पोस्ट में लिखा, सबसे लोकप्रिय, बेहतरीन परफॉर्मर, एक सशक्त महिला, साहसी, बंगाल की शेरनी, 'ममता माई' जो हमेशा जीतती हैं, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. आप पर हमेशा खुशियों और अच्छे स्वास्थ्य की भरपूर कृपा बनी रहे.

बनर्जी सात बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुईं और केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में भी सेवा दे चुकी हैं. वह पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं.

 

Published at : 05 Jan 2026 11:02 AM (IST)
Mamata Banerjee Akhilesh Yadav Up News West Bengal
