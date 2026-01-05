उत्तराखंड में भालू बने सबसे बड़ा खतरा, पिछले साल मानव वन्यजीव संघर्ष में 68 लोगों की गई जान

उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार गंभीर होता जा रहा है. जंगलों से सटे गांवों से लेकर मैदानी इलाकों तक जंगली जानवरों के हमले आम होते जा रहे हैं. वर्ष 2025 इस लिहाज से बेहद चिंताजनक रहा, जब राज्य में वन्यजीवों के हमलों में कुल 68 लोगों की मौत हुई, जबकि 488 लोग घायल हुए. चौंकाने वाली बात यह रही कि इस बार तेंदुओं से ज्यादा जानलेवा साबित हुए भालू, जिनके हमलों में आठ लोगों की जान चली गई.

राज्य बनने के बाद यह पहला मौका है जब भालू के हमलों में इतनी अधिक मौतें दर्ज की गई हैं. आमतौर पर उत्तराखंड में तेंदुओं के हमलों को सबसे बड़ा खतरा माना जाता रहा है, लेकिन वर्ष 2025 में तस्वीर बदली नजर आई. आंकड़ों के मुताबिक, भालू के हमलों में 108 लोग घायल हुए, जबकि तेंदुओं के हमलों में घायल होने वालों की संख्या 102 रही. यह साफ संकेत है कि भालू अब पहाड़ों तक सीमित नहीं रहे और मानव बस्तियों के आसपास उनकी सक्रियता तेजी से बढ़ी है.

हालांकि मौतों के आंकड़ों में तेंदुए अभी भी आगे हैं. वर्ष 2025 में तेंदुओं के हमलों में 19 लोगों की मौत हुई. वहीं बाघों के हमलों में 12 लोगों की जान गई और पांच लोग घायल हुए. इसके अलावा सर्पदंश भी एक बड़ी समस्या बना रहा, जिसमें 18 लोगों की मौत और 122 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई.

भालुओं के पसंदीदा खाद्य पौधों का रोपण किया जाएगा

वन विभाग का मानना है कि जंगलों में भोजन की कमी, मानव गतिविधियों का बढ़ना और जंगलों के आसपास बसावट का विस्तार मानव–वन्यजीव संघर्ष की बड़ी वजह है. प्रमुख वन संरक्षक रंजन मिश्रा के अनुसार, इस संघर्ष को कम करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. आने वाले मानसून में उन वन प्रभागों में विशेष रूप से भालुओं के पसंदीदा खाद्य पौधों का रोपण किया जाएगा, जहां भालू की मौजूदगी अधिक है. इसके साथ ही निगरानी और रेस्क्यू सिस्टम को भी मजबूत किया जा रहा है.

आपदा प्रबंधन विभाग से 11 करोड़ रुपये की मिलेगी सहायता राशि

मानव–वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए वन विभाग को आपदा प्रबंधन विभाग से 11 करोड़ रुपये की सहायता राशि मिलेगी. इस धनराशि से ट्रैंक्यूलाइज गन, रेस्क्यू वाहन और अन्य आधुनिक उपकरण खरीदे जाएंगे, ताकि आपात स्थितियों में त्वरित कार्रवाई की जा सके. पिछले पांच वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि यह समस्या लगातार बनी हुई है. विशेषज्ञों का कहना है कि यदि समय रहते ठोस रणनीति नहीं अपनाई गई, तो आने वाले वर्षों में भालू और अन्य वन्यजीवों के हमले और भी भयावह रूप ले सकते हैं.