CJP प्रोटेस्ट में जाएंगे या नहीं? अखिलेश यादव ने दिया ऐसा जवाब

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर हलचल बढ़ी हुई है. इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नैतिक समर्थन देने की बात कही है. जो लोग भी लोकतंत्र को बचाने और मुख्य चुनाव आयुक्त के रवैये को लेकर सड़कों पर हैं, समाजवादी पार्टी उनका समर्थन करती है.

जब उनसे पूछा गया कि क्या CJP के प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी जाएगी, क्या आप जाएंगे? इस पर अखिलेश यादव ने कहा, ''हमारा नैतिक समर्थन उनके साथ है. मेरा समर्थन पहले भी था और आज भी है. हमारे लगातार कार्यक्रम हैं. रामगोविंद चौधरी जी के परिवार और अन्य राजनीतिक साथियों से मिल रहा हूं. कल सैफई में नेताजी का कार्यक्रम है.''

चुनाव आयोग लगातार भेदभाव कर रहा- अखिलेश यादव

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को घेरते हुए कहा, ''समाजवादी पार्टी ने 2022 में ही इस बात को कहा था कि चुनाव आयोग ने भेदभाव किया है. चुनाव आयोग लगातार भेदभाव कर रहा था, उन्होंने वोट काटने का काम किया. समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा ऐफिडेविट के साथ शिकायत की है.''

बीजेपी पर फर्जी दस्तखत कराकर वोट काटने का आरोप

सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए आगे कहा, ''वोट कटवाने के लिए दशरथ के नाम से 100 से ज्यादा फॉर्म भरे गए थे. वो बीजेपी के लोग पकड़ गए, चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की. नंदलाल निषाद जो सिग्नेचर करना नहीं जानते हैं, उनके फर्जी दस्तखत बीजेपी ने कराकर वोट काटे थे. वो पकड़े गए लेकिन चुनाव आयोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है?''

उधर सीजेपी दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन करने के लिए अड़ी हुई है. वहीं दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी के इस धरना-प्रदर्शन को इजाजत देने से इनकार कर दिया है. दिल्ली पुलिस की अधिकारियों का तर्क है कि सीजेपी की ओर से प्रदर्शन की सूचना बहुत कम समय पहले दी गई थी और पहले की शर्तों का पालन नहीं किया गया.

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