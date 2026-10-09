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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCJP प्रोटेस्ट में जाएंगे या नहीं? अखिलेश यादव ने दिया ऐसा जवाब

CJP प्रोटेस्ट में जाएंगे या नहीं? अखिलेश यादव ने दिया ऐसा जवाब

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को नैतिक समर्थन देने की बात कही है. 10 अक्टूबर को सीजेपी का दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन प्रस्तावित है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 09 Oct 2026 05:02 PM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर हलचल बढ़ी हुई है. इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नैतिक समर्थन देने की बात कही है. जो लोग भी लोकतंत्र को बचाने और मुख्य चुनाव आयुक्त के रवैये को लेकर सड़कों पर हैं, समाजवादी पार्टी उनका समर्थन करती है.

जब उनसे पूछा गया कि क्या CJP के प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी जाएगी, क्या आप जाएंगे? इस पर अखिलेश यादव ने कहा, ''हमारा नैतिक समर्थन उनके साथ है. मेरा समर्थन पहले भी था और आज भी है. हमारे लगातार कार्यक्रम हैं. रामगोविंद चौधरी जी के परिवार और अन्य राजनीतिक साथियों से मिल रहा हूं. कल सैफई में नेताजी का कार्यक्रम है.''

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चुनाव आयोग लगातार भेदभाव कर रहा- अखिलेश यादव

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को घेरते हुए कहा, ''समाजवादी पार्टी ने 2022 में ही इस बात को कहा था कि चुनाव आयोग ने भेदभाव किया है. चुनाव आयोग लगातार भेदभाव कर रहा था, उन्होंने वोट काटने का काम किया. समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा ऐफिडेविट के साथ शिकायत की है.'' 

बीजेपी पर फर्जी दस्तखत कराकर वोट काटने का आरोप

सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए आगे कहा, ''वोट कटवाने के लिए दशरथ के नाम से 100 से ज्यादा फॉर्म भरे गए थे. वो बीजेपी के लोग पकड़ गए, चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की. नंदलाल निषाद जो सिग्नेचर करना नहीं जानते हैं, उनके फर्जी दस्तखत बीजेपी ने कराकर वोट काटे थे. वो पकड़े गए लेकिन चुनाव आयोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है?'' 

उधर सीजेपी दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन करने के लिए अड़ी हुई है. वहीं दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी के इस धरना-प्रदर्शन को इजाजत देने से इनकार कर दिया है. दिल्ली पुलिस की अधिकारियों का तर्क है कि सीजेपी की ओर से प्रदर्शन की सूचना बहुत कम समय पहले दी गई थी और पहले की शर्तों का पालन नहीं किया गया.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 09 Oct 2026 04:27 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Akhilesh Yadav CJP
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