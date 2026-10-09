अयोध्या दौरे में अखिलेश यादव को बुरी लगी ये बात! कहा- मुझे खेद है कि...

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अयोध्या दौरे के बाद सोशल मीडिया साइट पर एक्स पर एक पोस्ट किया.

इस पोस्ट में कन्नौज सांसद ने लिखा कि अयोध्या में उमड़े जनसैलाब के बीच आई हुई प्रेस-मीडिया को अधिक समय न दे पाने का खेद है. अयोध्या के कार्यक्रम में आए सभी पत्रकारों का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद! अब तो अयोध्या आते रहेंगे…

बता दें सपा चीफ, 8 अक्टूबर को अयोध्या में सपा प्रत्याशी तेज नारायण पांडेय उर्फ पवन पांडेय के यहां श्रीमद्भभागवत कथा के आयोजन में पहुंचे थे. यहां उन्होंने पहले कथा में भाग लिया और बाद में पत्रकारों से संक्षिप्त वार्ता की थी.

इस दौरान अखिलेश ने कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चाहिए कि वह अयोध्या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ लें.

आकाश आनंद की मुश्किलें फिर बढ़ाएंगी मायावती? कांशीराम का जिक्र कर किया बड़ा ऐलान

राम मंदिर दर्शन पर भी सपा चीफ ने दिया था जवाब

सपा चीफ ने इस दौरान राम मंदिर दर्शन पर भी प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने कहा था कि जो पूर्व में संकल्प लिया था मैंने केदारेश्वर धाम के पूर्ण होने के बाद मैं अपनी पार्टी के पवन पांडेय जी से कहूंगा एक तारीख निकलवाइए हम सब राम मंदिर के दर्शन पर पहुंचेंगे.

कन्नौज सांसद ने कहा था कि मैं अपने नौजवानों को भरोसा दिलाता हूं जैसे पूर्व में काम किया नौकरी और रोजगार दिलाने के लिए वैसे नौजवानों को नौकरी मिले इस पर सरकार काम करेगी.

उन्होंने कहा था कि अहंकार किसी का हमेशा नहीं चलता जो अपमान करता है उसकी हार होती है.

भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया अलायंस के विरोध प्रदर्शन के बीच अखिलेश ने कहा था कि चुनाव आयोग को भागवत कथा से प्रेरणा लेनी चाहिए, उन्हें बेईमानी नहीं करनी चाहिए, गरीब के वोट के अधिकार नहीं छीनना चाहिए.