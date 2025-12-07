UP में INDIA गठबंधन के साथ या अकेले चुनाव लड़ेगी अखिलेश यादव की पार्टी? SP चीफ ने साफ की तस्वीर

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ कर दिया है कि आने वाला विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेंगे. समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि आने वाले चुनाव में हम सभी इंडिया अलायंस के साथ चुनाव लड़ेंगे.

उन्होंने आगे कहा कि यूपी की जनता बदलाव करने जा रही है. बीजेपी ने आज देश की क्या हालात कर दी है. अखिलेश ने कहा कि आज रुपया डॉलर के मुकाबले 90 रुपए पर पहुंच गया है. गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है.

एसआईआर को लेकर क्या बोले अखिलेश यादव?

एसआईआर पर अखिलेश ने कहा कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बढ़ें और ज्यादा वोट पड़े, लेकिन बीजेपी प्रशासन के साथ मिलकर लोगों के वोट काट रही है. सरकार बड़े पैमाने पर जनता के वोट काट रही है. बीजेपी की साजिश के तहत बड़े पैमाने पर वोट काटें जा रहे हैं.

सपा चीफ ने कहा कि SIR को सिंपल बनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. SIR में आधार को शामिल करना चाहिए था. जब सभी चीज में आधार को शामिल किया गया है तो SIR में क्यों नहीं किया गया.

मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनने पर अखिलेश की प्रतिक्रिया

मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनने पर कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं और आने वाले चुनाव में भी वही मुख्यमंत्री बनेंगी. बीजेपी राजनीति में धर्म लेकर आ रही है. ऐसा इसलिए हो रहा है. सभी को संविधान के साथ आगे बढ़ना चाहिए.

अखिलेश ने सीएम योगी के बयान पर किया पलटवार

योगी के बयान पर कहा कि वह मुख्यमंत्री हैं कहीं भी पहुंचे. हेलीकॉप्टर से चलते हैं कहीं भी जा सकते हैं. लेकिन आज प्रदेश की क्या स्थिति कर दी है. अपराध ,बेरोजगारी चरम पर है उस पर ध्यान नहीं है.

इंडिगो विवाद पर क्या बोले सपा चीफ?

इस दौरान इंडिगो पर बोलते हुए कहा कि इंडिगो वालों से सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए थे. इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. सरकार की मिली-भगत से सब कुछ हो रहा है. इंडिगो की ओर से लगातार कई फ्लाइट्स रद्द की गई हैं.

कफ सिरप मामले पर अखिलेश का हमला

कफ सिरप मामले पर सपा चीफ ने कहा कि सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के साथ आगे बढ़ रही है. सभी को सलाह है की बनारस का कफ सिरप ना लें. पता नहीं इनका बुलडोजर उस अपराधी पर क्यों नहीं चल रहा है. इसका जो माफिया है वह भाजपाई है इसलिए कोई कारवाई नहीं हो रही है. जितने भी बड़े अपराधी माफिया हैं वह सभी भाजपाई हैं.