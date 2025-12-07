जेल में बंद आजम खान की बिगड़ी तबीयत, इलाज से किया इनकार, बिना चेकअप वापस लौटी डॉक्टर्स की टीम

रामपुर से सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है. तबीयत बिगड़ने की सूचना पर जिला अस्पताल से भेजी गई तीन डॉक्टरों की टीम उन्हें देखने जेल पहुंची, लेकिन आजम खान ने मेडिकल जांच कराने से इनकार कर दिया.

जेल प्रशासन ने जिला अस्पताल CMS को पत्र भेजकर तीन विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम मांगी थी. इसके बाद जिला अस्पताल ने एक सर्जन, एक फिजिशियन और एक ऑप्थैल्मिक विशेषज्ञ की टीम जेल भेजी.

आजम खान ने वापस लौटाई डॉक्टरों की टीम

सपा नेता की तबीयत बिगड़ने के बाद जेल प्रशासन ने डॉक्टरों की टीम को सूचना दी थी. इस बीच जेल में डॉक्टरों की टीम पहुंची तो आजम खान ने जांच कराने से मना कर दिया, जिसके बाद टीम बिना परीक्षण किए वापस लौट आई.

आजम खान ने टीम से अपना इलाज कराने से इनकार कर दिया. जेल प्रशासन ने जिला अस्पताल के CMS को पत्र लिखकर सपा नेता की तबीयत खराब होने की सूचना दी थी. जिसके बाद CMS ने जेल प्रशासन के पत्र पर डॉक्टरों की टीम को जेल में भेजा था.

जिला अस्पताल अधीक्षक ने दी यह जानकारी

जिला अस्पताल अधीक्षक डॉ. वी.सी. सक्सेना ने बताया कि जेल द्वारा आजम खान के चिकित्सीय परीक्षण हेतु टीम मांगी गई थी. टीम को भेजा भी गया, लेकिन उन्होंने दिखाने से मना कर दिया. बताया जा रहा है कि आजम का बिना इलाज करे जेल से डॉक्टरों की टीम वापस लौट गई है.

बता दें कि फर्जी पैन कार्ड वाले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुनाई गई है. दोनों ही रामपुर की जेल में बंद है. कुछ दिन पहले ही अब्दुल्ला आजम के वकील ने बताया था कि आजम खान की तबीयत खराब है. जिसकी वजह से वह उनसे नहीं मिल पाए. वकील ने यह भी बताया था कि सपा नेता बैरक से निकलकर नहीं आ पाए.