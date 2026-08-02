'10 साल में 26 हजार स्कूल बंद हुए', अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला

उत्तर प्रदेश में विधानसभा के मानसून सत्र से पहले विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानमंडल दल की बैठक सपा कार्यालय पर बुलाई और मुद्दों को तय किया. इसके बाद पत्रकार वार्ता कर एक बुकलेट दिखाई जिसमे दस साल में 26 हजार स्कूल बंद का मुद्दा था.

विपक्ष इस बार तीन दिवसीय मानसून सत्र को कम बता रहा है. सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि स्मार्ट सिटी, मिशन चंदा चोरी चढ़ावा चोरी, राम धन में चोरी क्या नहीं हुआ सरकार में. इसके अलावा बोले कि ये यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए और यूनिवर्सिटी पर हथौड़ा चलाना चाहते हैं.

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अखिलेश यादव ने कहा कि 10 साल में 26 हजार 3 सौ 86 स्कूल बंद हुए हैं और स्कूल बंद होने के साथ सरकारी नौकरी नहीं देना चाहते. ये प्रमुख मुद्दे सामने आने वाले हैं. इसके अलावा 26 हजार स्कूल बंद,पेपर लीक, जब नौकरी नहीं तो आरक्षण का कितना घोटाला हुआ. इन तीन मुद्दों पर विधानसभा में विपक्ष के विधायक सवाल करेंगे.

क्या बोले अखिलेश यादव ?

अखिलेश यादव ने पत्रकार वार्ता में कहा कि सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल लखीमपुर खीरी में बंद हुए यहां 758 बंद हुए. सीएम के अपने क्षेत्र में 500 प्राइमरी स्कूल बंद हुए. आंकड़ा न मिल सके और जबसे हमने डेटा देना शुरू किया इसके लिए सरकारी वेबसाइट बंद कर दिए. बोले इनका उद्देश्य साफ है पीडीए समाज के लोगों को शिक्षित नहीं होने देना है. 2017 तक 1 करोड़ 17 लाख बच्चे पढ़ रहे थे अब 89 लाख मात्र पढ़ रहे हैं. 2017 में 4 लाख प्राइमरी टीचर थे अब 3 लाख 40 हजार बचे है.

बीजेपी मतलब भ्रष्ट, जुल्म और पाप करने वाले लोग

अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के भू-माफिया ने सारे तालाब कब्जा कर लिए. बीजेपी के मायने समझाए और कहा कि भ्रष्ट, जुल्म करने वाले लोग पाप करने वाले लोग बीजेपी में हैं. अखिलेश यादव ने कहा कि रामधन चढ़ावा चोरी सब बीजेपी के पास जा रहा है. बोले दिल्ली में जो हुआ सवाल तो ये है कि लाठी किसने मरवाई ये तो पता है. जो अधिकारी अन्याय कर रहे हैं वो भी जान लें कि बीजेपी उनका भी साथ छोड़ देगी.

सब देख रहे जेन जी

अखिलेश यादव ने कहा कि एक समय पर बीजेपी की सरकार थी जीरो सेशन हो गया था. बोले उत्तर प्रदेश के जेन-जी और अल्फा भी देख रहे हैं कि जो लोग पेपर लीक करवा रहे हैं वो सरकार में बैठे हैं. जो पप्पू यादव और विपक्ष पर एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं, वो हनुमान जी पात्र का अपमान करने का काम किये उन पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं? बोले सपा सरकार आएगी तो पात्रों का सम्मान करेंगे. चुटकी लेते हुए बोले कि बीजेपी ने प्रधानमंत्री को फंसा दिया जेन जी ने उनकी रील बना दी बोले बीजेपी के लोग अंडरग्राउंड अन रजिस्ट्रर लोग हैं.

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