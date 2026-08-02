#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'10 साल में 26 हजार स्कूल बंद हुए', अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला

'10 साल में 26 हजार स्कूल बंद हुए', अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला

UP Politics: अखिलेश यादव ने कहा कि 10 साल में 26 हजार 3 सौ 86 स्कूल बंद हुए हैं और स्कूल बंद होने के साथ सरकारी नौकरी नहीं देना चाहते. ये प्रमुख मुद्दे सामने आने वाले हैं.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 02 Aug 2026 04:16 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में विधानसभा के मानसून सत्र से पहले विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानमंडल दल की बैठक सपा कार्यालय पर बुलाई और मुद्दों को तय किया.  इसके बाद पत्रकार वार्ता कर एक बुकलेट दिखाई जिसमे दस साल में 26 हजार स्कूल बंद का मुद्दा था.

विपक्ष इस बार तीन दिवसीय मानसून सत्र को कम बता रहा है. सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि स्मार्ट सिटी,  मिशन चंदा चोरी चढ़ावा चोरी, राम धन में चोरी क्या नहीं हुआ सरकार में.  इसके अलावा बोले कि ये यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए और यूनिवर्सिटी पर हथौड़ा चलाना चाहते हैं.

यह भी पढ़ें: 301 लीटर की कांवड़ लेकर चल रहा शिवभक्त, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने की कामना

अखिलेश यादव ने कहा कि 10 साल में 26 हजार 3 सौ 86 स्कूल बंद हुए हैं और स्कूल बंद होने के साथ सरकारी नौकरी नहीं देना चाहते. ये प्रमुख मुद्दे सामने आने वाले हैं. इसके अलावा 26 हजार स्कूल बंद,पेपर लीक, जब नौकरी नहीं तो आरक्षण का कितना घोटाला हुआ. इन तीन मुद्दों पर विधानसभा में विपक्ष के विधायक सवाल करेंगे.

क्या बोले अखिलेश यादव ?

अखिलेश यादव ने पत्रकार वार्ता में कहा कि सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल लखीमपुर खीरी में बंद हुए यहां 758 बंद हुए. सीएम के अपने क्षेत्र में 500 प्राइमरी स्कूल बंद हुए. आंकड़ा न मिल सके और जबसे हमने डेटा देना शुरू किया इसके लिए सरकारी वेबसाइट बंद कर दिए. बोले इनका उद्देश्य साफ है पीडीए समाज के लोगों को शिक्षित नहीं होने देना है. 2017 तक 1 करोड़ 17 लाख बच्चे पढ़ रहे थे अब 89 लाख मात्र पढ़ रहे हैं. 2017 में 4 लाख प्राइमरी टीचर थे अब 3 लाख 40 हजार बचे है.

बीजेपी मतलब भ्रष्ट, जुल्म और पाप करने वाले लोग

अखिलेश यादव ने कहा कि  बीजेपी के भू-माफिया ने सारे तालाब कब्जा कर लिए.  बीजेपी के मायने समझाए और कहा कि भ्रष्ट, जुल्म करने वाले लोग पाप करने वाले लोग बीजेपी में हैं. अखिलेश यादव ने कहा कि रामधन चढ़ावा चोरी सब बीजेपी के पास जा रहा है. बोले दिल्ली में जो हुआ सवाल तो ये है कि लाठी किसने मरवाई ये तो पता है. जो अधिकारी अन्याय कर रहे हैं वो भी जान लें कि बीजेपी उनका भी साथ छोड़ देगी.

सब देख रहे जेन जी

अखिलेश यादव ने कहा कि एक समय पर बीजेपी की सरकार थी जीरो सेशन हो गया था.   बोले उत्तर प्रदेश के जेन-जी और अल्फा भी देख रहे हैं कि जो लोग पेपर लीक करवा रहे हैं वो सरकार में बैठे हैं. जो पप्पू यादव और विपक्ष पर एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं,  वो हनुमान जी पात्र का अपमान करने का काम किये उन पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं? बोले सपा सरकार आएगी तो पात्रों का सम्मान करेंगे. चुटकी लेते हुए बोले कि बीजेपी ने प्रधानमंत्री को फंसा दिया जेन जी ने उनकी रील बना दी बोले बीजेपी के लोग अंडरग्राउंड अन रजिस्ट्रर लोग हैं. 

यह भी पढ़ें: गोरखपुर में मासूम की पीट-पीटकर हत्या, पुरानी रंजिश में हमला

Published at : 02 Aug 2026 04:16 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS MONSOON SESSION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बाराबंकी में हादसा, खेत में पलटी कांवरियों की ट्रॉली
बाराबंकी में हादसा, खेत में पलटी कांवरियों की ट्रॉली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'10 साल में 26 हजार स्कूल बंद हुए', अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला
'10 साल में 26 हजार स्कूल बंद हुए', अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुजफ्फरनगर पहुंचे ADG भानु भास्कर, शिवभक्तों पर की पुष्पवर्षा
मुजफ्फरनगर पहुंचे ADG भानु भास्कर, शिवभक्तों पर की पुष्पवर्षा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
301 लीटर की कांवड़ लेकर चल रहा शिवभक्त, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने की कामना
301 लीटर की कांवड़ लेकर चल रहा शिवभक्त, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने की कामना
Advertisement

वीडियोज

Pakistan में छाया Ramayana Trailer, Ranbir Kapoor, Yash और Sai Pallavi की हो रही तारीफ
Ramayana Trailer के बाद Kangana Ranaut का पुराना Sita लुक चर्चा में, एक पोस्ट से मचा बवाल
Kiara Advani ने Toxic Controversy पर तोड़ी चुप्पी, Yash की फिल्म का किया बचाव
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP प्रदर्शन के दौरान दिल्ली दहलाने की साजिश! जैश आतंकी की गर्लफ्रेंड भी गिरफ्तार
CJP प्रदर्शन के दौरान दिल्ली दहलाने की साजिश! जैश आतंकी की गर्लफ्रेंड भी गिरफ्तार
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल में सीएम बदलेगी कांग्रेस? हाईकमान को गई रिपोर्ट! सियासी दावे से हलचल
हिमाचल में सीएम बदलेगी कांग्रेस? हाईकमान को गई रिपोर्ट! सियासी दावे से हलचल
क्रिकेट
IPL ट्रेड की खबरों के बीच नए लुक में दिखे हार्दिक पांड्या, GF भी थी साथ
IPL ट्रेड की खबरों के बीच नए लुक में दिखे हार्दिक पांड्या, GF भी थी साथ
बॉलीवुड
विजय वर्मा का कास्टिंग काउच पर खुलासा, बोले- वो मुझे गलत तरीके से छूने लगा था
विजय वर्मा का कास्टिंग काउच पर खुलासा, बोले- वो मुझे गलत तरीके से छूने लगा था
इंडिया
केरल में भारी बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत, 6 लापता, CM ने क्या कहा?
केरल में भारी बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत, 6 लापता, CM ने क्या कहा?
इंडिया
तेलंगाना में पति ने पत्नी के हाथ-पैर बांधकर की हत्या, पुलिस का बड़ा खुलासा
तेलंगाना में पति ने पत्नी के हाथ-पैर बांधकर की हत्या, पुलिस का बड़ा खुलासा
फूड
Kitchen Tips: सब्जी में ग्रेवी ज्यादा पतली हो गई, कैसे करें गाढ़ी?
सब्जी में ग्रेवी ज्यादा पतली हो गई, कैसे करें गाढ़ी?
ट्रेंडिंग
Video: पाकिस्तानी रेंजर ने भारतीय सेना के अधिकारी को किया सैल्यूट, यूजर्स का भर आया दिल
पाकिस्तानी रेंजर ने भारतीय सेना के अधिकारी को किया सैल्यूट, यूजर्स का भर आया दिल
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
ENT LIVE
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
ENT LIVE
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
Embed widget