अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B आवेदकों को प्रायोजित करने वाली कंपनियों द्वारा दी जाने वाली फीस को बढ़ाकर 100,000 डॉलर करने के आदेश पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है. सपा चीफ अखिलेश यादव ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका पहली बार भारत के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर रहा है.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, "अमेरिका पहली बार भारत के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर रहा है. हमारी विदेश नीति कमजोर ही है. हम क्यों कमजोर दिखाई दे रहे हैं? हमारी तैयारी क्या है? कल को और देश ऐसा करेंगे, तब हमारी तैयारी क्या है?... हमारे देश को आर्थिक रूप से जितना मजबूत दिखाई देना चाहिए था हम नहीं दिख रहे हैं.

"हम दूसरे देशों पर होते जा रहे हैं निर्भर"

अखिलेश यादव प्रेस को संबोधित करते हुए आगे कहा कि, "हम दूसरे देशों पर निर्भर होते जा रहे हैं. हम खाद के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं... जिस देश के साथ हमारी जमीन को लेकर लड़ाई है हम लगातार उसके साथ व्यापार बढ़ा रहे हैं." अखिलेश यादव ने शनिवार को पीसी के दौरान कई मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम किया है.

गौशाला में बड़े पैमाने पर गौमाता की जा रही जान- अखिलेश

अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि, "गौशाला में भी भ्रष्टाचार हो रहा है. बीजेपी वाले दूध व गोबर बेच देते हैं. चारा में भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है." उन्होंने दावा किया है कि "गौशाला में भी बड़े पैमाने पर गौमाता की जान जा रही है." साथ ही आरोप लगाया है कि जेसीबी मशीन से खोदकर वहीं मृत गायों को दफना दिया जा रहा है.

बजट साफ हुआ लेकिन नदिया नहीं- पूर्व सीएम

नदियों की सफाई के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा कि "बजट साफ हो गया लेकिन नदियां साफ नहीं हुई. हमारे आदिवासी भाइयों के अधिकारों की भी अनदेखी हो रही है."उन्होंने कहा कि "छुट्टा जानवर, अन्ना पशुओं की समस्या के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने देश के प्रधानमंत्री जी से भी आश्वासन दिलवा दिया था, सोचिए डबल इंजन क्या कर रहा है."