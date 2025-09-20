गोरखपुर में गर्लफ्रेंड के साथ होटल में रंगरलिया मना रहा था पति, पत्नी ने की प्रेमिका की पिटाई

यूपी के गोरखपुर में एक महिला ने अपने पति को प्रेमिका के साथ रंगेहाथ होटल में पकड़ लिया. इसके बाद सरेराह कार में पति के साथ बैठी प्रेमिका के बाल खींचकर उसके ऊपर जमकर थप्पड़ बरसाए. काफी देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा. इसके बाद पुलिस तीनों को थाने ले गई और समझाकर वापस घर भेज दिया. हालांकि अभी किसी भी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं दी गई है.

जानकारी के मुताबिक, जिले के गीडा थाना क्षेत्र के एक होटल में खजनी थाना क्षेत्र की रहने रहने वाली एक महिला ने शक होने पर पति का पीछा किया. महिला ने उसे गर्लफ्रेंड के साथ होटल के कमरे में रंगेहाथ पकड़ लिया. इसके बाद मौके पर पुलिस आई और पति और उसकी प्रेमिका को थाने लेकर जाने लगी.

महिला ने सरेराह की पति के प्रेमिका की पिटाई

इसी दौरान महिला ने कार में बैठी प्रेमिका का बाल पकड़कर खींचा और उसकी जमकर धुनाई करनी शुरू कर दी. प्रेमिका की धुनाई होता देख महिला का पति और पुलिसकर्मी उसे बचाने की नाकाम कोशिश करता रहे. सड़क पर 45 मिनट ये ड्रामा चलता रहा. इस दौरान मौके पर पहले से पहुंचे महिला के मायके वालों की सूचना पर डायल 112 की पुलिस पहुंच गई.

पुलिस टीम ने काफी देर तक दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया. कोई समझने को तैयार नहीं हुआ. तब पुलिस ने शादीशुदा युवक को गर्लफ्रेंड के साथ गाड़ी में बैठाकर थाने लाई. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

तीन साल पहले ही हुई युवक की शादी

बताया गया कि खजनी क्षेत्र में रहने वाली महिला की शादी 3 साल पहले क्षेत्र के ही से युवक हुई थी. दोनों की एक डेढ़ साल की एक बच्ची भी है. महिला अपने पति के ऊपर शक करती थी. उसने होटल में गर्लफ्रेंड के साथ पति को रंगरलियां मनाते पकड़ लिया. यह मामला शुक्रवार 19 सितंबर की सुबह 10 बजे का है.

पुलिस ने समझाकर भेजा घर

इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है. युवक की प्रेमिका बालिग है. वो भी खजनी थाना क्षेत्र की रहने वाली है. तहरीर नहीं मिलने की वजह से पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर घर भेज दिया.