'नकली हिंदू हैं अखिलेश यादव', राम मंदिर जाने के दावे पर मौलाना रशीदी का विवादित बयान

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 12 दिसंबर को अयोध्या में राम मंदिर जाने के दावे पर प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है. ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रमुख मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि ये लोग नकली हिंदू हैं.

मौलाना रशीदी ने आगे कहा, "इतने सालों तक आप राम मंदिर नहीं गए, और अब 2027 के चुनाव करीब आ रहे हैं तो आप राम मंदिर जा रहे हैं. आपकी पार्टी ने हाल ही में एक नारा दिया था कि 'हम भगवान कृष्ण को लाएंगे.' अगर आप भगवान कृष्ण को लाने वाले हैं, तो फिर आप भगवान राम के पास क्यों जा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप उन देवी-देवताओं को 'लाने' की बात कैसे कर सकते हैं, जिन्हें हम भगवान मानकर पूजते हैं? कितनी ओछी हरकत है और कितनी घटिया बात है! ये सब नकली हिंदू हैं, बस दिखावे के लिए हिंदू हैं. असल में, अखिलेश यादव नास्तिक हैं; वे किसी भी देवी-देवता को नहीं मानते."

यह भी पढ़ें: अयोध्या आ रहे अखिलेश यादव के सामने CM योगी ने रखी शर्त! 'आना है तो आएं लेकिन...'

2027 चुनाव से जोड़ा जा रहा कार्यक्रम

मौलाना रशीदी के मुताबिक अयोध्या जाने की कवायद आगामी विधानसभा चुनाव 2027 है. क्योंकि इससे पहले कई बार अयोध्या जाकर भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव राम मंदिर दर्शन के लिए नहीं गए. जिसको लेकर लगातार उन पर सवाल उठते रहे हैं.

अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने का दावा

सपा प्रमुख अयोध्या 12 दिसंबर को आ रहे हैं, ये दावा सपा नेता पवन पांडेय ने किया था. उनके मुताबिक अखिलेश यादव परिवार समेत राम मंदिर दर्शन के लिए आ रहे हैं, जिसमें वे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लेंगे इसके बाद रामलला में पूजा अर्चना करेंगे.पवन पांडेय ने आगे बताया कि अयोध्या दर्शन के दौरान अखिलेश यादव साधू-संतों से मुलाकात कर आशीर्वाद लेंगे.

फिलहाल अखिलेश यादव के अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन के ऐलान के बाद राजनीति तेज हो गयी है. इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बिना नाम लिए तंज कसा है. उन्होंने कहा कि जिन्होंने ने राम के अस्तित्व को नहीं स्वीकारा वे भी आशीर्वाद लेने आ रहे हैं.

यह भी पढ़ें: वनटांगिया गांव में दिवाली मनाएंगे CM योगी, 82 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात