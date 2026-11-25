समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि अगर यूपी में बीजेपी जीत गई तो भविष्य में चुनाव में वोट डालने का मौका भी नहीं मिलेगा. एबीपी न्यूज़ शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ही लोकतंत्र को बचाने का काम करेगा. अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी का मुकाबला किया था और आगे भी मिलकर चुनाव लड़ेगी.

उन्होंने बताया कि पार्टी की ओर से जिन प्रत्याशियों को चुना गया है, वे लगातार जमीन पर अपना वोट बढ़ाने का काम कर रहे हैं. यह प्रक्रिया एक दिन में पूरी नहीं होगी और जो लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, उन्हें ही टिकट दिया जाएगा. कांग्रेस के साथ बातचीत को लेकर अखिलेश ने कहा कि दोनों दलों के बीच क्या चर्चा हो रही है, इसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से देना जरूरी नहीं है.

अयोध्या पर भी बोले अखिलेश यादव

कन्नौज सांसद ने कहा कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए सपा के पास 806 प्रत्याशी हैं और इनमें से पीडीए के लिहाज से जो बेहतर होगा, उसे उम्मीदवार बनाया जाएगा. कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा कि उसे वही सीटें मिलेंगी, जहां उसके जीतने की संभावना होगी. अखिलेश ने स्पष्ट किया कि गठबंधन उसी के साथ यानी कांग्रेस के साथ रहेगा, जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने में साथ दिया था.

इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या जाना किसी की निजी आस्था का मामला है. उन्होंने कहा, "जो सच्चा सनातनी होगा, वह मंदिर जाने पर कभी भी सवाल नहीं उठाएगा." उन्होंने राम मंदिर निर्माण का जिक्र करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद मंदिर बना है. ऐसे में किसी को भी वहां दर्शन करने जाने का अधिकार है. अखिलेश ने कहा कि मंदिर जाना किसी राजनीतिक दल या विचारधारा तक सीमित नहीं होना चाहिए.