उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में राम मंदिर दर्शन को लेकर चल रही सियासी बयानबाजी के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे निजी आस्था का विषय बताया है. एबीपी न्यूज़ शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के मंदिर जाने पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए. अखिलेश के मुताबिक, जो सच्चा सनातनी होगा, वह किसी के मंदिर जाने पर कभी सवाल नहीं उठाएगा. उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब उनके अयोध्या जाने को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं और इसे समाजवादी पार्टी की बदलती राजनीतिक रणनीति तथा सॉफ्ट हिंदुत्व से जोड़कर देखा जा रहा है.

अखिलेश ने बताया कि उन्होंने संकल्प लिया था कि जब केदारेश्वर बन जाएगा, तब वह राम मंदिर में दर्शन करने जाएंगे. अब यह संकल्प पूरा होने जा रहा है, इसलिए उनके लिए यह और भी शुभ अवसर है. उन्होंने कहा कि जो सच्चा सनातनी होगा, वह किसी के मंदिर जाने पर सवाल नहीं उठाएगा.

अयोध्या की राजनीतिक अहमियत पर बात करते हुए अखिलेश ने कहा कि अब अयोध्या में 5-0 करना है. उन्होंने प्रभु श्रीराम के आशीर्वाद का जिक्र करते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद को जीत मिली. उन्होंने इसे प्रभु श्रीराम का आशीर्वाद बताया.

वहां दर्शन करने जाने का अधिकार- अखिलेश

अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या जाना किसी की निजी आस्था का मामला है. उन्होंने कहा, 'जो सच्चा सनातनी होगा, वह मंदिर जाने पर कभी भी सवाल नहीं उठाएगा.' उन्होंने राम मंदिर निर्माण का जिक्र करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर बना है. ऐसे में किसी को भी वहां दर्शन करने जाने का अधिकार है.

इससे पहले सपा चीफ ने एनकाउंटर की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि हाफ एनकाउंटर अब कानून-व्यवस्था का पैमाना बना दिया गया है. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में 17 हजार से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं और सवाल किया कि क्या यही कानून-व्यवस्था है? सरकारी पोस्टरों को लेकर भी उन्होंने आरोप लगाया कि इन्हें राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बजाय सरकारी अधिकारी लगवा रहे हैं.