चढ़ावा चोरी मामले में सीएम का बयान दोहरा कर अखिलेश ने कर दी बड़ी मांग, कहा- श्री राम ने मुझे...

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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सीएम योगी का बयान दोहरा कर अखिलेश यादव ने कर दी बड़ी मांग, कहा- श्री राम ने मुझे...

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सीएम योगी का बयान दोहरा कर अखिलेश यादव ने कर दी बड़ी मांग, कहा- श्री राम ने मुझे...

राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में सपा चीफ अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान को दोहराते हुए बड़ा दावा किया है. उन्होंने बीजेपी पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 01 Jul 2026 01:56 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने जन्मदिन पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें शुभकामनाएं देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया. इस दौरान उन्होंने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का भी जिक्र किया. यूपी के पूर्व सीएम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूध का दूध, पानी का पानी करने वाले बयान का जिक्र करते हुए कहा कि-'दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए' तथा सोना और चांदी अपने वास्तविक स्थान पर वापस पहुंचनी चाहिए.

उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि यदि कुछ दिनों के लिए आंखें बंद कर दी जाएं और सीसीटीवी बंद कर दिए जाएं, तो सारा चढ़ावा वापस आ जाएगा. उन्होंने कहा कि शायद प्रभु ने उन्हें इस मुद्दे को उठाने का माध्यम बनाया, जिसके बाद यह मामला आगे बढ़ा. 

कन्नौज सांसद ने मजाकिया अंदाज में कहा कि 'आज कुछ कड़वा मत पूछना, जन्मदिन मन रहा है.' उन्होंने कहा कि पार्टी को चंदे की भी जरूरत होती है, लेकिन 'आज दूसरे चंदे की बात मत छेड़ना.'

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अखिलेश ने बीजेपी पर लगाया भ्रष्टाचार करने का आरोप

अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि उसका उद्देश्य भ्रष्टाचार करके सरकार बनाना और सरकार बनाकर भी भ्रष्टाचार करना है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा को अपना नाम बदलकर 'भाचपा' कर लेना चाहिए. 

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने संविधान, श्रद्धा और आस्था के साथ खिलवाड़ किया है. राम मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब लोगों को भरोसा हो जाएगा कि रामधन सुरक्षित है और उसकी चोरी नहीं होगी, तब श्रद्धालुओं का दान और बढ़ेगा. 

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Published at : 01 Jul 2026 01:52 PM (IST)
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