हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर एसआईटी आज नहीं देगी फाइनल रिपोर्ट? जांच के लिए मिले 15 और दिन! सपा बोली- ये सब बेकार है...

राम मंदिर एसआईटी आज नहीं देगी फाइनल रिपोर्ट? जांच के लिए मिले 15 और दिन! सपा बोली- ये सब बेकार है...

अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में गठित एसआईटी की समयावधि बढ़ाई जा सकती है. अब इस पर सपा की ओर से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 01 Jul 2026 12:43 PM (IST)
Preferred Sources

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में गठित विशेष जांच समिति की जांच का दायरा बढ़ाया जा सकता है. साथ ही सूत्रों ने जानकारी दी है कि एसआईटी को जांच के लिए 15 और दिन मिल सकते हैं. इन सबके बीच समाजवादी पार्टी की पहली प्रतिक्रिया आई है. फैजाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि इसका कोई अर्थ नहीं है.

राम मंदिर चंदे में गड़बड़ी के मामले पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, 'यह करोड़ों-अरबों लोगों की आस्था और धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मामला है. यह SIT बेमतलब है. और आज हमारे नेता अखिलेश जी के इस मामले का खुलासा किए हुए 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है.'

सपा सांसद ने कहा कि यह कोई राज्य से जुड़ा मामला नहीं है बल्कि राष्ट्र से संबंधित है. यह करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मामला है. इसकी जांच कम से कम सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी से  होना चाहिए.

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी: ये 10 सवाल जिनके जवाब का अब भी इंतजार, कब सुलझेगी गुत्थी?

एसआईटी का कोई मतलब नहीं है. आज 15 दिन से ज्यादा हो गया लेकिन कुछ नहीं हुआ. सपा सांसद ने आरोप लगाया कि इसमें बड़े लोगों को बचाया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने दी 15 दिन की मंजूरी- सूत्र

बता दें एसआईटी का जब गठन हुआ तब उसे 15 दिन का मौका दिया गया था. फाइनल रिपोर्ट 15 दिन के भीतर देनी थी लेकिन वह 15 दिन का समय पूरा हो चुका है. पिछले दिनों एसआईटी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि टीम के लोग लखनऊ में बैठक करेंगे. फिर अयोध्या जाएंगे. उसके बाद सीएम को फाइनल रिपोर्ट सौंपी जाएगी. 

हालांकि 30 जून को हुई लखनऊ में बैठक में एसआईटी के लोगों ने कहा कि जांच का दायरा बड़ा है इसलिए जांच के लिए और समय चाहिए. सूत्रों का दावा है कि एसआईटी को 15 दिन का समय और मिला है.

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों से घिरे चंपत राय का पहला बयान- कलंक लेकर अयोध्या से नहीं जाऊगा

सीएम लीपापोती कर रहे- आचार्य

एसआईटी पर शंकराचार्य परिषद् के अध्यक्ष आचार्य आनंद स्वरूप महाराज ने कहा कि एसआईटी दूध का दूध पानी का पानी कभी नहीं कर पाएगी. जब तक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित कमेटी जांच नहीं करेगी, तब तक कुछ नहीं होगा. बड़ी मछलियां बच जाएंगी. सीएम योगी भी चाहते हैं कि चुनाव आने वाला है तो ऐसे में लीपापोती कर दिया जाए. मामले के अंतिम दोषी को जेल भेजना चाहिए.

Published at : 01 Jul 2026 12:29 PM (IST)
Tags :
UP NEWS RAM MANDIR Ayodhya NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर एसआईटी आज नहीं देगी फाइनल रिपोर्ट? जांच के लिए मिले 15 और दिन! सपा बोली- ये सब बेकार है...
राम मंदिर एसआईटी आज नहीं देगी फाइनल रिपोर्ट? जांच के लिए मिले 15 और दिन! सपा बोली- ये सब बेकार है...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का जन्मदिन आज, सीएम योगी ने इस अंदाज में दी बधाई, केशव मौर्य ने दिया सियासी संदेश! मायावती ने क्या कहा?
अखिलेश यादव का जन्मदिन आज, सीएम योगी ने इस अंदाज में दी बधाई, केशव मौर्य ने दिया सियासी संदेश!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून में कोचिंग संस्थानों की लापरवाही उजागर, फायर सेफ्टी ऑडिट में सामने आईं गंभीर खामियां
देहरादून में कोचिंग संस्थानों की लापरवाही उजागर, फायर सेफ्टी ऑडिट में सामने आईं गंभीर खामियां
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में 2,959 सरकारी स्कूल एक शिक्षक के भरोसे, नीति आयोग की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता
उत्तराखंड में 2,959 सरकारी स्कूल एक शिक्षक के भरोसे, नीति आयोग की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता
Advertisement

वीडियोज

Champat Rai का बड़ा खुलासा
Kejriwal का बड़ा ऐलान, क्या होगा खुलासा?
Akhilesh Yadav का 53वां जन्मदिन आज, SP कार्यकर्ताओं ने ऐसे मनाया जश्न
POK में नेता की गिरफ्तारी से भड़का गुस्सा
क्या Champat Rai होंगे आरोपी नंबर 9?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Migration Partnership: भारत ने 26 देशों से ताबड़तोड़ कर डाले 28 समझौते, जयशंकर ने बताया इंडिया का असली प्लान
भारत ने 26 देशों से ताबड़तोड़ कर डाले 28 समझौते, जयशंकर ने बताया इंडिया का असली प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ram Mandir Case Live: राम मंदिर चोरी केस में ED की एंट्री! जांच के लिए SIT को मिली 15 दिन की मोहलत
Live: राम मंदिर चोरी केस में ED की एंट्री! जांच के लिए SIT को मिली 15 दिन की मोहलत
ओटीटी
धोखेबाज निकले गोविंदा? बीवी सुनीता आहूजा ने फिर लगाये आरोप, बोलीं- ‘शुरू से होता आया है ऐसा’
क्या बीवी सुनीता को अब भी धोखा दे रहे हैं गोविंदा? स्टार वाइफ बोलीं- ‘शुरू से होता आया है ऐसा’
फ़ुटबॉल
Most Goals in FIFA World Cup 2026: सबसे ज्यादा गोल... एम्बापे ने की मेसी की बराबरी, गोल्डन बूट के लिए ठोकी दावेदारी
सबसे ज्यादा गोल... एम्बापे ने की मेसी की बराबरी, गोल्डन बूट के लिए ठोकी दावेदारी
इंडिया
भारत को रूस ने दिया धमाकेदार ऑफर, सुनकर पाकिस्तान के उड़ेंगे होश, Su-57E के संग मिलेगी सीक्रेट टेक्नोलॉजी
भारत को रूस ने दिया धमाकेदार ऑफर, सुनकर पाकिस्तान के उड़ेंगे होश, Su-57E के संग मिलेगी सीक्रेट टेक्नोलॉजी
विश्व
Explained: जहां 80% घरों में AC नहीं, वही यूरोप दुनिया का सबसे बड़ा एयर कंडीशनर बाजार क्यों बन रहा?
जहां 80% घरों में AC नहीं, वही यूरोप दुनिया का सबसे बड़ा एयर कंडीशनर बाजार क्यों बन रहा?
टेक्नोलॉजी
अब आईफोन खरीदना भी हुआ महंगा, यहां हो चुकी है कीमत बढ़ने की शुरुआत
अब आईफोन खरीदना भी हुआ महंगा, यहां हो चुकी है कीमत बढ़ने की शुरुआत
हेल्थ
Mini Stroke: मौत के करीब ले जाएगी रातभर जागने की आदत, बढ़ रहा मिनी स्ट्रोक का खतरा, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी
मौत के करीब ले जाएगी रातभर जागने की आदत, बढ़ रहा मिनी स्ट्रोक का खतरा, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
Embed widget