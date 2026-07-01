राम मंदिर: कैश का बैग मिलने से लेकर चंपत राय के इस्तीफे तक... बीते 27 दिनों में क्या-क्या हुआ?

उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का खुलासा हुए करीब 27 दिन हो चुके हैं. इन 27 दिनों में राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष समाजवादी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का लंबा दौर जारी है. मामला बढ़ा तो एसआईटी का गठन हुआ. हालांकि विपक्ष ने एसआईटी को सिरे से खारिज कर दिया. चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ लेकिन अब तक उस पर मंजूरी का इंतजार है.

मामले का खुलासा उस वक्त हुआ था जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चढ़ावे में चोरी के आरोपों के साथ सनसनीखेज सोशल मीडिया पोस्ट किया था. हालांकि उनके इस दावे को चंपत राय ने खारिज कर दिया था.

आइए हम आपको बताते हैं कि 5 जून से 1 जुलाई तक इस मामले में कब-कब क्या क्या हुआ?

5 जून: अविनाश शुक्ला के घर पुलिस पहुंची. सूत्रों के मुताबिक, वहां से नकदी से भरा एक काला बैग मिला.

7 जून: समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया, जबकि चंपत राय ने चोरी के आरोपों से इनकार किया.

11 जून: चढ़ावा चोरी के आरोपों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए.

13 जून: योगी सरकार ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया.

15 जून: एसआईटी ने अयोध्या पहुंचकर मामले की जांच शुरू की.

23 जून: एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी.

25 जून: ट्रस्टी कृष्ण मोहन ने एफआईआर दर्ज कराई. इसके बाद 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

26 जून: कोर्ट ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इसी दिन चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपने-अपने पदों से इस्तीफा दिया.

27 जून: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों की पुष्टि की.

28 जून: पुलिस ने आरोपियों के घरों पर छापेमारी की.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सीएम योगी का बयान दोहरा कर अखिलेश यादव ने कर दी बड़ी मांग, कहा- श्री राम ने मुझे.

29 जून: आरोपियों को दोबारा कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया. पुलिस ने चंपत राय के बयान दर्ज किए और निगरानी अधिकारी अर्जुन देव सिंह का तबादला किया गया.

30 जून: पुलिस ने जेल में बंद आरोपी अविनाश शुक्ला से पूछताछ की. जांच में बैंक खातों से कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने की बात सामने आई.

1 जुलाई: सूत्रों के मुताबिक जांच के लिए गठित एसआईटी को 15 और दिनों की मोहलत दी गई है. हालांकि अभी तक इस पर आधिकारिक जानकारी नहीं आई है.

अब तक की प्रमुख कार्रवाई

- 8 आरोपी गिरफ्तार.

- 7 आरोपियों के पास से नकदी बरामद होने का दावा.

- कुल 79.84 लाख रुपये बरामद.

- चंपत राय और अनिल मिश्रा ने पद से इस्तीफा दिया. हालांकि अभी तक मंजूरी पर संशय है.

14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपी

कोर्ट ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपियों के नाम-

1. टिन्नू यादव

2. अविनाश शुक्ला

3. लवकुश मिश्रा

4. अनुकल्प मिश्रा

5. मनीश कुमार यादव

6. करुणेश पांडेय

7. रमाशंकर मिश्रा

8. सुभाष श्रीवास्तव

इस मामले में एक ओर जहां सरकार और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सच सामने आएगा वहीं विपक्षी दल नित नए दिन नए सवाल कर रहे हैं.

अभी तक किसने क्या कहा?

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने लखनऊ में पत्रकारों से कहा कि आखिर अब तक चंपत राय गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? पीएम मोदी और योगी इस,मुद्रदे पर क्यों नही बुलाते हैं? बीजेपी वाले हिन्दू धर्म के ठेकेदार बनने की कोशिश नहीं करें. सीएम योगी को बातों का जवाब देना चाहिए.

वहीं कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा, 'ये जो प्रकरण हुआ है ये पूरे सनातनी जगत के ह्रदय को विदीर्ण करने वाला है. अभी जांच चल रही है, ये दुखदायी है ये नहीं होना चाहिए. प्रश्न ये है कि क्या हम राम मंदिर से प्रारंभ कर सकते हैं कि क्या देश में जितने मंदिर हैं उन मंदिरों के पैसे का सदुपयोग सनातनी जगत के कल्याण के लिए हो.कोई ट्रस्ट पैसे क्यों रखेगा. किसी भी मंदिर में कोई पैसा आ रहा है तो मुझे लगता है कि उस का सदुपयोग गरीब बच्चों, धर्म के प्रचार, अस्पताल निर्माण में होना चाहिए.'

अरविंद केजरीवाल का सवाल- ढाई साल में आज तक राम मंदिर क्यों नहीं गए गृह मंत्री अमित शाह?

दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि बीजेपी वालों ने सनातन को केवल पैसे के लिये इस्तेमाल किया है. हर सनातनी चंदा चोरी से पीड़ित है.

सपा नेता अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर अपने जन्मदिन के मौके पर एक प्रेस वार्ता में कहा कि अगर कुछ दिनों के लिए आंखें बंद कर दी जाएं और सीसीटीवी बंद कर दिए जाएं, तो सारा चढ़ावा वापस आ जाएगा.