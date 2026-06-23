'मोहन यादव को बदनाम करने की साजिश...', अखिलेश यादव का दावा- BJP तीन मुख्यमंत्री बदलना चाहती है

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर जमीन से जुड़े आरोपों पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे उनके खिलाफ बीजेपी की साजिश बताया. उन्होंने कहा कि असली खेल मुख्यमंत्री बदलना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री को हटाना है. इन दो के बाद यूपी के मुख्यमंत्री को भी हटाना है.

पत्रकारों से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, "मोहन यादव को बदनाम करने के लिए बीजेपी ने साजिश की है.अगर मोहन यादव पर ये आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो 300-600 एकड़ जमीन ली है. ये कोई नई बात नहीं है. वे पहले रियल स्टेट का काम करते थे. क्या भाजपा ये नहीं जानती? ये आरोप इसलिए लग रहा है कि भाजपा रास्ता ढूंढ रही है कि 3 मुख्यमंत्री कैसे बदलें. वे मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं इसलिए आरोप लगवा रहे हैं."

अखिलेश यादव ने आगे कहा, "इन्हें मध्य-प्रदेश, राजस्थान के मुख्यमंत्री को हटाना है. इन दो को इसलिए हटा रहे हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना है. ये हटाने की साजिश चल रही है.उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि इस बार साइकिल इतनी तेज चलेगी कि अपने आप मुख्यमंत्री हट जाएंगे."

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अलीगंज कोचिंग हादसे पर जताया दुःख

अखिलेश यादव ने अलीगंज के कोचिंग हादसे पर दुःख जताते हुए कहा,कल जो घटना हुई है वो दुखद है. इतनी बड़ी संख्या में छात्रों की जान चली गई. सच्चाई ये है कि भ्रष्टाचार सभी मानकों के ऊपर है. भ्रष्टाचार से बनी सरकार ही भ्रष्टाचार कर रही है. उसी का परिणाम है कि जानें चली गई. लखनऊ में कोई पहली बार जान नहीं गई है.जहां गरीब रहते थे वहां आग लगी कि आग लगाई गई? NOC देने वाले लोग भ्रष्टाचार करके NOC क्यों दे रहे हैं?"

उन्होंने आगे कहा कि दुःख में सबसे बड़ा दुःख होता है किसी के बच्चे की जान चली जाना. इसी तरह चारबाग़ में घटना हुई. रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल चल रहा है, पूरी सरकार ही भ्रष्ट है. NOC किसने दी, ये कोई सामन्य घटना नहीं है. जो घटना आज हुई है और कल न हो इसलिए जांच होनी चाहिए. भ्रष्टाचार से सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचार तो होगा ही.

SIT जांच पर उठाए सवाल

अखिलेश यादव ने SIT जांच पर सवाल उठाते कहा कि सरकार को बचाने का एक ही तरीका है SIT गठित कर दो. लग तो यही रहा है की 10 साल से कोई सरकार ही नहीं है. अपने जाने का दुःख अपने ही समझते है, कुछ लोग कैमरा के सामने आंसू बहा रहे थे, और 5 लाख से कुछ नहीं होता और मदद करनी चाहिए, समाजवादी की सरकार बनेगी तब मदद करेंगे.

इसके साथ ही अखिलेश यादव ने अयोध्या में राम मंदिर से 200 किलो चांदी की शिला गायब होने का सवाल भी उठाया और उन्होंने मंगलवार को होने वाले भंडारे पर कहा कि लखनऊ के अलावा ये भंडारे की परंपरा कहीं और नहीं है.

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