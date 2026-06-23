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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM धामी ने कर्णप्रयाग-नगरासू मामलों में सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश, कहा- सख्त कदम उठाए जाएंगे

CM धामी ने कर्णप्रयाग-नगरासू मामलों में सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश, कहा- सख्त कदम उठाए जाएंगे

Uttarakhand News In Hindi: CM धामी ने चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का स्वागत किया. कर्णप्रयाग-नगरासू मामलों में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. बैठक में कहा कि अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी.

Written By : दानिश खान |  Updated at : 23 Jun 2026 04:45 PM (IST)
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उत्तराखण्ड में चल रही चारधाम एवं हेमकुंट साहिब यात्रा को सुचारु, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में आने वाले सभी श्रद्धालुओं और पर्यटकों का राज्य सरकार की ओर से हार्दिक स्वागत है. उन्होंने प्रदेश की पहचान को आस्था, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य की अमूल्य धरोहर बताते हुए कहा कि यहां का शांत और पवित्र वातावरण यात्रियों को विशेष अनुभव प्रदान करता है. धामी ने सभी यात्रियों से अपील की कि वे अपनी यात्रा का पूरा आनंद लें और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें.

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कर्णप्रयाग-नगरासू मामलों में सख्त कार्रवाई

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कर्णप्रयाग और नगरासू में हाल ही में हुई घटनाओं का जिक्र किया. उन्होंने स्पष्ट कहा कि इन मामलों में राज्य सरकार, प्रशासन और पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है. अब तक दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है और आगे भी तथ्यों के आधार पर सख्त कदम उठाए जाएंगे. मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा.

चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. अब तक 40 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं. वहीं हेमकुंट साहिब यात्रा के शुरुआती दिनों में ही पिछले वर्ष की तुलना में करीब 25 हजार अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं. उन्होंने उत्तराखण्ड के सिख धर्म के प्रमुख पवित्र स्थलों — हेमकुंट साहिब, रीठा साहिब और नानकमत्ता साहिब — का जिक्र करते हुए कहा कि सभी धर्मों और समुदायों का सम्मान उत्तराखण्ड की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है. ‘अतिथि देवो भवः’ की भावना से हर व्यक्ति का स्वागत किया जा रहा है.

अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक और भड़काऊ सूचनाओं पर चिंता जताई. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे किसी भी अपुष्ट खबर को साझा न करें. साथ ही स्पष्ट चेतावनी दी कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड के धार्मिक स्थल आस्था और प्रेरणा के केंद्र हैं. राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति की गरिमा या किसी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कृत्यों को बर्दाश्त नहीं करेगी. संवाद, आपसी सम्मान और सौहार्द ही समाज में शांति बनाए रख सकता है.

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Published at : 23 Jun 2026 04:45 PM (IST)
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