बदायूं में डॉक्टर से मारपीट पर भड़के अखिलेश यादव, सीएम योगी से की यह मांग

उत्तर प्रदेश के बदायूं में स्कॉर्पियो कार से टक्कर के बाद गाय की मौत हो गई, जिससे ग़ुस्साए स्थानीय लोगों ने डॉक्टर के साथ बेरहमी से मारपीट की. इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखा हमला किया है. उन्होंने आरोपियों की एआई से पहचान कराकर मुकदमा दर्ज करने की माँग की है.

सपा अध्यक्ष ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर बदायूं में डॉक्टर की पिटाई मामले की आलोचना की. उन्होंने लिखा- 'बदायूं में डॉक्टर के साथ हुए दुर्व्यवहार और अमानवीय तरीके से की गई मारपीट से केवल उप्र ही नहीं पूरे देश के डॉक्टर आक्रोशित हैं.

अखिलेश यादव ने की कार्रवाई की मांग

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री-स्वास्थ्य मंत्री इस मामले में संलिप्त लोगों की AI से पहचान करवाकर आरोपियों पर तुरंत प्राणघातक हमला करने का मुक़दमा दर्ज़ करें. यदि कार्रवाई नहीं हुई और डॉक्टर समुदाय आंदोलित हो गये तो बीमारियों के इस मौसम में प्रदेश की पहले से लचर स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह चरमरा जाएगी, जिसका ख़ामियाज़ा बीमार लोगों को भुगतना पड़ेगा और राजनीतिक रूप से आख़िर में सरकार को भी.'

गाय से टक्कर के बाद डॉक्टर से मारपीट

बता दें कि 11 अगस्त को बदायूं के अलापुर थाना क्षेत्र में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर राहुल सिद्धार्थ की कार से गाय की टक्कर हो गई थी, जिसके गाय का मौत हो गई. इस घटना के बाद मौजूदा गांव के लोगों डॉ राहुल के साथ बेरहमी से मारपीट की. इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद इसे लेकर कई तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है.

घटना की सूचना मिलने पहुंची पुलिस ने किसी तरह डॉक्टर को भीड़ से बचाया, तब जाकर उनकी जान बच सकी. पुलिस ने इस मामले में अभियोग पंजीकृत कर लिया है. चार नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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