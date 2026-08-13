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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबदायूं में डॉक्टर से मारपीट पर भड़के अखिलेश यादव, सीएम योगी से की यह मांग

बदायूं में डॉक्टर से मारपीट पर भड़के अखिलेश यादव, सीएम योगी से की यह मांग

Akhilesh Yadav News: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बदायूं में डॉक्टर की पिटाई वाली घटना पर नाराजगी जताई है और सरकार से आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की मांग की.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 13 Aug 2026 09:56 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के बदायूं में स्कॉर्पियो कार से टक्कर के बाद गाय की मौत हो गई, जिससे ग़ुस्साए स्थानीय लोगों ने डॉक्टर के साथ बेरहमी से मारपीट की. इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखा हमला किया है. उन्होंने आरोपियों की एआई से पहचान कराकर मुकदमा दर्ज करने की माँग की है. 

सपा अध्यक्ष ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर बदायूं में डॉक्टर की पिटाई मामले की आलोचना की. उन्होंने लिखा- 'बदायूं में डॉक्टर के साथ हुए दुर्व्यवहार और अमानवीय तरीके से की गई मारपीट से केवल उप्र ही नहीं पूरे देश के डॉक्टर आक्रोशित हैं.

अखिलेश यादव ने की कार्रवाई की मांग

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री-स्वास्थ्य मंत्री इस मामले में संलिप्त लोगों की AI से पहचान करवाकर आरोपियों पर तुरंत प्राणघातक हमला करने का मुक़दमा दर्ज़ करें. यदि कार्रवाई नहीं हुई और डॉक्टर समुदाय आंदोलित हो गये तो बीमारियों के इस मौसम में प्रदेश की पहले से लचर स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह चरमरा जाएगी, जिसका ख़ामियाज़ा बीमार लोगों को भुगतना पड़ेगा और राजनीतिक रूप से आख़िर में सरकार को भी.' 

गाय से टक्कर के बाद डॉक्टर से मारपीट

बता दें कि 11 अगस्त को बदायूं के अलापुर थाना क्षेत्र में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर राहुल सिद्धार्थ की कार से गाय की टक्कर हो गई थी, जिसके गाय का मौत हो गई. इस घटना के बाद मौजूदा गांव के लोगों डॉ राहुल के साथ बेरहमी से मारपीट की. इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद इसे लेकर कई तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. 

घटना की सूचना मिलने पहुंची पुलिस ने किसी तरह डॉक्टर को भीड़ से बचाया, तब जाकर उनकी जान बच सकी. पुलिस ने इस मामले में अभियोग पंजीकृत कर लिया है. चार नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. 

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 13 Aug 2026 09:56 AM (IST)
Tags :
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