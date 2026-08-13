केदारनाथ धाम हवाई यात्रा का रास्ता साफ, 15 सितंबर से उड़ान की तैयारी

केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत की खबर है. मानसून के कारण करीब ढाई महीने से बंद चल रही केदारनाथ हेली सेवा को एक बार फिर शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है. उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (UCADA) ने 15 सितंबर से हेली सेवा दोबारा शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है. हालांकि, अभी इसे अंतिम फैसला नहीं माना जा रहा है. सेवा की वापसी मौसम और उड़ान सुरक्षा से जुड़ी परिस्थितियों पर निर्भर करेगी.

केदारनाथ हेली सेवा को लेकर 14 अगस्त को नई दिल्ली में अहम बैठक प्रस्तावित है. इसमें डीजीसीए, हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों और मौसम विभाग के अधिकारी शामिल होंगे. बैठक में केदारनाथ क्षेत्र के मौजूदा मौसम, हेलिपैड की स्थिति, उड़ान मार्ग और सुरक्षा मानकों की समीक्षा की जाएगी. इसके बाद ही यह तय होगा कि 15 सितंबर से उड़ानें शुरू की जा सकती हैं या संचालन की तारीख में बदलाव करना पड़ेगा.

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22 अप्रैल से शुरू हुई थी सेवा

इस साल केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल 2026 को खुले थे और कपाट खुलने के साथ ही हेली सेवा भी शुरू कर दी गई थी. केदारनाथ के लिए हेली सेवा मुख्य रूप से गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी से संचालित होती है. इस साल इन तीनों स्थानों से आठ एविएशन कंपनियों के माध्यम से सेवाएं संचालित की गईं. यात्रा के दौरान इन हेलीपैड से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने केदारनाथ की यात्रा की.

25 जून के बाद क्यों बंद करनी पड़ी उड़ान?

केदारनाथ और आसपास का हिमालयी क्षेत्र मानसून में बेहद संवेदनशील हो जाता है. बारिश, बादल, कम दृश्यता और अचानक मौसम बदलने की स्थिति में हेलीकॉप्टर संचालन का जोखिम बढ़ जाता है. इसी वजह से 25 जून के बाद केदारनाथ के लिए हेली सेवा स्थगित कर दी गई थी.

अब सितंबर में मानसून का प्रभाव कम होने और मौसम में सुधार की उम्मीद के बीच सेवा फिर शुरू करने की तैयारी की जा रही है. हालांकि, पहाड़ों में मौसम का पूर्वानुमान हमेशा मैदानी क्षेत्रों की तरह स्थिर नहीं होता. इसलिए उड़ान शुरू करने से पहले मौसम की वास्तविक स्थिति और सुरक्षा मानकों की जांच को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाएगा.

14 अगस्त की बैठक तय करेगी उड़ान का रास्ता

केदारनाथ हेली सेवा की वापसी में 14 अगस्त की बैठक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मानी जा रही है. इस बैठक में यह देखा जाएगा कि हेलिपैड दोबारा संचालन के लिए पूरी तरह तैयार हैं या नहीं. इसके साथ ही मौसम विभाग से मिलने वाले इनपुट और डीजीसीए के सुरक्षा मानकों की भी समीक्षा होगी. 15 सितंबर को अभी संभावित शुरुआत की तारीख माना जा रहा है. अंतिम फैसला बैठक के बाद ही होगा. यदि मौसम या सुरक्षा से जुड़ी कोई चुनौती सामने आती है तो सेवा शुरू होने की तारीख आगे भी बढ़ सकती है.

चारधाम चार्टर सेवा भी हो सकती है शुरू

केदारनाथ शटल हेली सेवा के साथ-साथ चारधाम चार्टर्ड हेली सेवा को भी दोबारा शुरू करने की तैयारी है. इसके जरिए श्रद्धालु हवाई मार्ग से चारों धामों की यात्रा पूरी कर सकेंगे. हालांकि चार्टर सेवा के संचालन को लेकर भी अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है. इसके लिए मौसम, हेलिपैड की स्थिति और उड़ान सुरक्षा मानकों की समीक्षा की जाएगी. हालांकि, उड़ानों की संख्या कितनी होगी, प्रतिदिन कितने शटल संचालित किए जाएंगे और किन परिस्थितियों में उड़ान रोकी जाएगी—इन सभी पहलुओं पर संबंधित एजेंसियों की समीक्षा के बाद निर्णय लिया जाएगा.

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