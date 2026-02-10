यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाबरी मस्जिद और कयामत वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तंज कसा है. मंगलवार को अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाबरी मस्जिद और कयामत वाले बयान पर कहा कि 'कयामत शब्द का क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, आप तो उर्दू के खिलाफ थे. जब कुर्सी खतरे में आती है तो कम्युनल हो जाते हैं.'

मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के बयान पर तंज कसते हुए कहा, "जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वह उर्दू का इस्तेमाल कर रहा है, कयामत के अलावा को दूसरे शब्द का इस्तेमाल करो." अखिलेश यादव ने कहा, "जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता तो वह कम्युनल हो जाते हैं. जितना उनकी कुर्सी को खतरा होगा, वह उतना कम्यूनल हो जाते हैं."

'गोरखपुर में बारिश होने पर मेट्रो नहीं, नाव चलती है'

अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला तेज करते हुए कहा कि, आज बारिश हो जाए तो गोरखपुर में नाव चलती है, मेट्रो नहीं. उन्होंने कहा, "जब मुख्यमंत्री पहली बार झांसी गए तब मुख्यमंत्री ने कहा कि झांसी में मेट्रो बनेगी, एक्सप्रेसवे से सीधा झांसी से सीधा दिल्ली जोड़ दी जाएगी और गोरखपुर में मेट्रो बनेगी. आज दस साल हो गए." उन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है.

'राम भक्तों पर गोली चलाने वालों के लिए नहीं है जगह'

दरअसल, CM योगी आदित्यनाथ ने कहा, "कुछ मौकापरस्त लोग मुश्किल में भगवान राम को याद करते हैं और बाद में उन्हें भूल जाते हैं. इसलिए, भगवान राम भी उन्हें भूल गए हैं. वे अब सफल नहीं होंगे. वे अब कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे. इन 'रामद्रोहियों' के लिए अब कोई जगह नहीं है; 'राम भक्तों' पर गोलियां चलाने वालों के लिए कोई जगह नहीं है."

कयामत नहीं आएगा वह दिन- सीएम योगी

इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा, "जो लोग बाबरी ढांचे का सपना देख रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि कयामत तक वह दिन कभी नहीं आने वाला है. कयामत के लिए मत जिओ, हिंदुस्तान में कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे. नहीं तो, अगर कोई नियम तोड़ेगा, तो रास्ता उसे सीधे नर्क ले जाएगा. अगर कोई कानून तोड़कर स्वर्ग जाने का सपना देख रहा है, तो उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा."