हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड: बाघ गणना 2026 के दौरान बड़ा खुलासा, कैमरा ट्रैप में पहली बार कैद हुआ धारीदार लकड़बग्घा

उत्तराखंड: बाघ गणना 2026 के दौरान बड़ा खुलासा, कैमरा ट्रैप में पहली बार कैद हुआ धारीदार लकड़बग्घा

Uttarakhand News: उत्तराखंड के रामनगर वन प्रभाग में मॉनिटरिंग के दौरान धारीदार लकड़बग्घा की उपस्थिति दर्ज की गई, जो अत्यंत उत्साहजनक संकेत है. इन्हें कुल पांच अलग-अलग लोकेशनों पर कैप्चर किया गया है.

By : गोविन्द पाटनी, रामनगर | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 24 Feb 2026 11:59 AM (IST)
Preferred Sources

अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 के तहत जनवरी माह में लगाए गए कैमरा ट्रैप मॉनिटरिंग के दौरान वन्यजीव संरक्षण के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सामने आई है. जिसमें उत्तराखंड के रामनगर वन प्रभाग में मॉनिटरिंग के दौरान धारीदार लकड़बग्घा की उपस्थिति दर्ज की गई, जो क्षेत्र के लिए अत्यंत उत्साहजनक संकेत है.

पांच अलग-अलग लोकेशनों पर दिखा धारीदार लकड़बग्घा

उत्तराखंड के रामनगर वन प्रभाग में लगभग एक महीने तक चली गहन कैमरा ट्रैप निगरानी के बाद हाथीडगर और फॉण्टो इको टूरिज्म जोन की कुल पांच अलग-अलग लोकेशनों पर धारीदार लकड़बग्घा को कैप्चर किया गया है. विशेष बात यह रही कि हाथीडगर जोन की दो लोकेशनों पर इसका री-कैप्चर भी दर्ज किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि यह केवल भ्रमणशील उपस्थिति नहीं, बल्कि क्षेत्र में इसके नियमित विचरण का संकेत है.

वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि, तराई पश्चिमी वन प्रभाग में यह इस क्षेत्र की पहली प्रमाणित उपस्थिति पाई गई है. इससे पहले साल 2012 में रामनगर वन प्रभाग के हाथी गलियार क्षेत्र में इसका कैमरा ट्रैप कैप्चर हुआ था. इसके अतिरिक्त साल 2021 में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ क्षेत्र में इसके देखे जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए थे.

मृत पशुओं को खाकर जंगल को स्वच्छ रखने में देते हैं योगदान

धारीदार लकड़बग्घा एक निशाचर और शर्मीला जीव है, जो पारिस्थितिक तंत्र में सफाईकर्मी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह मृत पशुओं को खाकर जंगल को स्वच्छ रखने में योगदान देता है और जैव विविधता के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है. इसकी उपस्थिति किसी भी वन क्षेत्र के स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र का संकेत माना जाता है.

विशेषज्ञों का मानना है कि संरक्षण प्रयासों, बेहतर निगरानी व्यवस्था और आवासीय सुधार के कारण वन्यजीवों की गतिविधियां बढ़ रही हैं. धारीदार लकड़बग्घा का यह दस्तावेजीकरण तराई क्षेत्र में जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक अहम उपलब्धि माना जा रहा है.

और पढ़ें
Published at : 24 Feb 2026 11:59 AM (IST)
Tags :
Ramnagar News UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: बाघ गणना 2026 के दौरान बड़ा खुलासा, कैमरा ट्रैप में पहली बार कैद हुआ धारीदार लकड़बग्घा
उत्तराखंड: बाघ गणना 2026 के दौरान बड़ा खुलासा, कैमरा ट्रैप में पहली बार कैद हुआ धारीदार लकड़बग्घा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लाल बारादरी मस्जिद मामले में बजरंग दल की एंट्री, छात्र धरने पर, हनुमान चालीसा पाठ के दौरान हंगामा
लाल बारादरी मस्जिद मामले में बजरंग दल की एंट्री, छात्र धरने पर, हनुमान चालीसा पाठ के दौरान हंगामा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'भाड़े के पहलवानों से अखाड़ा जीतना..', अखिलेश यादव के 100 विधायक वाले ऑफर पर बोले संजय निषाद
'भाड़े के पहलवानों से अखाड़ा जीतना..', अखिलेश यादव के 100 विधायक वाले ऑफर पर बोले संजय निषाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद में रहस्यमयी तरीके से 11 मोरों की मौत, पोस्टमार्टम पैनल गठित, जांच में जुटा वन विभाग
गाजियाबाद में रहस्यमयी तरीके से 11 मोरों की मौत, पोस्टमार्टम पैनल गठित, जांच में जुटा वन विभाग
Advertisement

वीडियोज

Jharkhand Plane Crash: चतरा में जहां हुई एयर एंबुलेंस क्रैश वहां से देखिए ग्रांउड रिपोर्ट | Chatra
AI Summit Row: Uday Bhanu की गिरफ्तारी के बाद पुलिस का आया बयान | Rahul Gandhi | | Congress
Jharkhand Plane Crash: एयर एंबुलेंस हादसे का 'अक्षय कुमार' कनेक्शन! | Chatra | Ranchi | Breaking
Jharkhand Plane Crash: पेड़ पर लटका मलबा और बिखरा सामान, ग्राउंड जीरो से Chatra क्रैश की रिपोर्ट
CM Yogi के Singapore दौरे का आज दूसरा दिन, राष्ट्रपति और ऊर्जा मंत्री से करेंगे मुलाकात | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
बिहार
बिहार: 'कांग्रेसियों ने देश को शर्मसार...', उदय भानू चिब की गिरफ्तारी पर बोले BJP नेता शाहनवाज हुसैन
बिहार: 'कांग्रेसियों ने देश को शर्मसार...', उदय भानू चिब की गिरफ्तारी पर बोले BJP नेता शाहनवाज हुसैन
विश्व
दूर रहता तो बच जाता ड्रग लॉर्ड... कैसे गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का बड़ा खुलासा
दूर रहता तो बच जाता, गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया ड्रग लॉर्ड एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का खुलासा
स्पोर्ट्स
PAK vs ENG Weather Update: बारिश बनेगी विलेन या पूरा होगा मैच? पाकिस्तान-इंग्लैंड मुकाबले से पहले मौसम पर आ गई बड़ी अपडेट
बारिश बनेगी विलेन या पूरा होगा मैच? पाकिस्तान-इंग्लैंड मुकाबले से पहले मौसम पर आ गई बड़ी अपडेट
बॉलीवुड
बॉडी शेमिंग की वजह से खूब रोती थीं मृणाल ठाकुर, सूज जाती थी आंखें, फिर इस सुपरस्टार ने की थी एक्ट्रेस की मदद
बॉडी शेमिंग की वजह से खूब रोती थीं मृणाल ठाकुर, फिर इस सुपरस्टार ने की थी एक्ट्रेस की मदद
विश्व
India-Bangladesh Relations: भारत नहीं इस मुस्लिम देश जाएंगे बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान! पहली विदेश यात्रा के फैसले से हलचल
भारत नहीं इस मुस्लिम देश जाएंगे बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान! पहली विदेश यात्रा के फैसले से हलचल
यूटिलिटी
5 लोगों के परिवार के लिए कितने KW का सोलर पैनल लगवाएं, इसमें कितनी मिल जाएगी सब्सिडी?
5 लोगों के परिवार के लिए कितने KW का सोलर पैनल लगवाएं, इसमें कितनी मिल जाएगी सब्सिडी?
नौकरी
सरकारी नौकरी का मौका, सुप्रीम कोर्ट में निकली इतने पदों पर भर्ती; जल्दी करें आवेदन
सरकारी नौकरी का मौका, सुप्रीम कोर्ट में निकली इतने पदों पर भर्ती; जल्दी करें आवेदन
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget