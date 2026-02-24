भारत मंडपम में बीते दिनों यूथ कांग्रेस ने शर्टलेस प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन का बीजेपी समेत कई नेताओं ने जमकर विरोध किया. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानू चिब को गिरफ्तार किया है. इस बीच बिहार बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है.

बिहार से बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने इस गिरफ्तारी पर कहा कि कांग्रेसियों ने देश को शर्मसार किया है. शर्टलेस प्रदर्शन करने वाले सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. इस मामले में पुलिस ने उदय भानु को गिरफ्तार कर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया है.

शाहनवाज हुसैन ने उदय भानु की गिरफ्तारी पर क्या कहा?

शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेसियों ने जिस तरह की हरकत की, देश को शर्मसार किया और देश को बदनाम किया. कांग्रेसियों ने नग्नता दिखा दी. इसलिए इन पर कार्रवाई होनी चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा कि जो इनके सूत्रधार हैं, जिन लोगों ने इन्हें उकसा कर भेजा था उन सबकी जांच होनी चाहिए. चाहे वे कितना बड़ा व्यक्ति ही क्यों न हो.

उन्होंने आगे कहा कि देश के खिलाफ इस तरह की हरकत करने पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि देशद्रोह क्या होता है कि पूरी दुनिया के लोग आए और दुनिया के सामने देश को बदनाम करें. उन्होंने आगे कहा कि देश की प्रतिष्ठा पर बट्टा लगाने का काम करें. उन्होंने आगे कहा कि इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए ताकि यह आगे ऐसा करने की कोशिश न करें.

यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने एआई इम्पैक्ट समिट में भारतीय युवा कांग्रेस के सदस्यों के एक समूह द्वारा शर्टलेस विरोध प्रदर्शन के संबंध में संगठन के अध्यक्ष उदय भानु चिब को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही इस मामले में कुल आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

पुलिस ने उदय भानु चिब को गिरफ्तार कर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया. पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी है. जिस पर मंगलवार (24 फरवरी) को 12 बजे तक फैसला आ सकता है. दिल्ली पुलिस ने उदय भानु चिब को इस प्रदर्शन का मास्टरमाइंड करार दिया है.