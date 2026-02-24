हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: 'कांग्रेसियों ने देश को शर्मसार...', उदय भानू चिब की गिरफ्तारी पर बोले BJP नेता शाहनवाज हुसैन

बिहार: 'कांग्रेसियों ने देश को शर्मसार...', उदय भानू चिब की गिरफ्तारी पर बोले BJP नेता शाहनवाज हुसैन

Bihar News: एआई समिट में कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन के बाद यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है. इस पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने प्रतिक्रिया दी है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 24 Feb 2026 11:36 AM (IST)
Preferred Sources

भारत मंडपम में बीते दिनों यूथ कांग्रेस ने शर्टलेस प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन का बीजेपी समेत कई नेताओं ने जमकर विरोध किया. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानू चिब को गिरफ्तार किया है. इस बीच बिहार बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है. 

बिहार से बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने इस गिरफ्तारी पर कहा कि कांग्रेसियों ने देश को शर्मसार किया है. शर्टलेस प्रदर्शन करने वाले सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. इस मामले में पुलिस ने उदय भानु को गिरफ्तार कर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया है.

शाहनवाज हुसैन ने उदय भानु की गिरफ्तारी पर क्या कहा?

शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेसियों ने जिस तरह की हरकत की, देश को शर्मसार किया और देश को बदनाम किया. कांग्रेसियों ने नग्नता दिखा दी. इसलिए इन पर कार्रवाई होनी चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा कि जो  इनके सूत्रधार हैं, जिन लोगों ने इन्हें उकसा कर भेजा था उन सबकी जांच होनी चाहिए. चाहे वे कितना बड़ा व्यक्ति ही क्यों न हो.

उन्होंने आगे कहा कि देश के खिलाफ इस तरह की हरकत करने पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए.  उन्होंने आगे कहा कि देशद्रोह क्या होता है कि पूरी दुनिया के लोग आए और दुनिया के सामने देश को बदनाम करें. उन्होंने आगे कहा कि देश की प्रतिष्ठा पर बट्टा लगाने का काम करें. उन्होंने आगे कहा कि इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए ताकि यह आगे ऐसा करने की कोशिश न करें. 

यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने एआई इम्पैक्ट समिट में भारतीय युवा कांग्रेस के सदस्यों के एक समूह द्वारा शर्टलेस विरोध प्रदर्शन के संबंध में संगठन के अध्यक्ष उदय भानु चिब को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही इस मामले में कुल आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. 

पुलिस ने उदय भानु चिब को गिरफ्तार कर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया. पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी है. जिस पर मंगलवार (24 फरवरी) को 12 बजे तक फैसला आ सकता है. दिल्ली पुलिस ने उदय भानु चिब को इस प्रदर्शन का मास्टरमाइंड करार दिया है.

और पढ़ें

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read
Published at : 24 Feb 2026 11:36 AM (IST)
Tags :
Syed Shahnawaz Hussain BJP CONGRESS BIHAR NEWS Uday Bhanu Chib
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Jehanabad News: जहानाबाद में युवक की हत्या, घर के पास खड़ा था, बदमाशों ने पेट में मारी गोली
बिहार: जहानाबाद में युवक की हत्या, घर के पास खड़ा था, बदमाशों ने पेट में मारी गोली
बिहार
बिहार: 'कांग्रेसियों ने देश को शर्मसार...', उदय भानू चिब की गिरफ्तारी पर बोले BJP नेता शाहनवाज हुसैन
बिहार: 'कांग्रेसियों ने देश को शर्मसार...', उदय भानू चिब की गिरफ्तारी पर बोले BJP नेता शाहनवाज हुसैन
बिहार
नीतीश सरकार ने की बच्चों को मोबाइल से 'दूर' करने की तैयारी, बिहार में लागू होगी नई नीति!
नीतीश सरकार ने की बच्चों को मोबाइल से 'दूर' करने की तैयारी, बिहार में लागू होगी नई नीति!
बिहार
बिहार में राजस्व कर्मचारियों की खत्म होगी हड़ताल? सरकार मांगों पर करेगी विचार
बिहार में राजस्व कर्मचारियों की खत्म होगी हड़ताल? सरकार मांगों पर करेगी विचार
Advertisement

वीडियोज

Jharkhand Plane Crash: चतरा में जहां हुई एयर एंबुलेंस क्रैश वहां से देखिए ग्रांउड रिपोर्ट | Chatra
AI Summit Row: Uday Bhanu की गिरफ्तारी के बाद पुलिस का आया बयान | Rahul Gandhi | | Congress
Jharkhand Plane Crash: एयर एंबुलेंस हादसे का 'अक्षय कुमार' कनेक्शन! | Chatra | Ranchi | Breaking
Jharkhand Plane Crash: पेड़ पर लटका मलबा और बिखरा सामान, ग्राउंड जीरो से Chatra क्रैश की रिपोर्ट
CM Yogi के Singapore दौरे का आज दूसरा दिन, राष्ट्रपति और ऊर्जा मंत्री से करेंगे मुलाकात | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दूर रहता तो बच जाता ड्रग लॉर्ड... कैसे गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का बड़ा खुलासा
दूर रहता तो बच जाता, गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया ड्रग लॉर्ड एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का खुलासा
बिहार
नीतीश सरकार ने की बच्चों को मोबाइल से 'दूर' करने की तैयारी, बिहार में लागू होगी नई नीति!
नीतीश सरकार ने की बच्चों को मोबाइल से 'दूर' करने की तैयारी, बिहार में लागू होगी नई नीति!
विश्व
PM मोदी के इजरायल दौरे से पहले नेतन्याहू को सता रहा डर! चुटकियों में संसद भरने का निकाला जुगाड़, उठाया बड़ा कदम
PM मोदी के इजरायल दौरे से पहले नेतन्याहू को सता रहा डर! चुटकियों में संसद भरने का निकाला जुगाड़
स्पोर्ट्स
PAK vs ENG Weather Update: बारिश बनेगी विलेन या पूरा होगा मैच? पाकिस्तान-इंग्लैंड मुकाबले से पहले मौसम पर आ गई बड़ी अपडेट
बारिश बनेगी विलेन या पूरा होगा मैच? पाकिस्तान-इंग्लैंड मुकाबले से पहले मौसम पर आ गई बड़ी अपडेट
बॉलीवुड
बॉडी शेमिंग की वजह से खूब रोती थीं मृणाल ठाकुर, सूज जाती थी आंखें, फिर इस सुपरस्टार ने की थी एक्ट्रेस की मदद
बॉडी शेमिंग की वजह से खूब रोती थीं मृणाल ठाकुर, फिर इस सुपरस्टार ने की थी एक्ट्रेस की मदद
विश्व
India-Bangladesh Relations: भारत नहीं इस मुस्लिम देश जाएंगे बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान! पहली विदेश यात्रा के फैसले से हलचल
भारत नहीं इस मुस्लिम देश जाएंगे बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान! पहली विदेश यात्रा के फैसले से हलचल
जनरल नॉलेज
Autobahn Germany: जर्मनी में हाईवे पर नहीं होती स्पीड लिमिट, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?
जर्मनी में हाईवे पर नहीं होती स्पीड लिमिट, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?
ट्रेंडिंग
Video: बेडरूम के एसी पर बैठी थी मौत, गौर से देखा तो निकला 7 फुट लंबा सांप, वीडियो देख कांप जाएगी रूह
बेडरूम के एसी पर बैठी थी मौत, गौर से देखा तो निकला 7 फुट लंबा सांप, वीडियो देख कांप जाएगी रूह
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget