हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीसरकारी नौकरी का मौका, सुप्रीम कोर्ट में निकली इतने पदों पर भर्ती; जल्दी करें आवेदन

सरकारी नौकरी का मौका, सुप्रीम कोर्ट में निकली इतने पदों पर भर्ती; जल्दी करें आवेदन

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सहायक संपादक सहित कई पदों पर भर्ती जारी की है, योग्य उम्मीदवार 8 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जानें भर्ती से जुड़ी जानकारी.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 24 Feb 2026 11:34 AM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने  सहायक संपादक, सहायक निदेशक, वरिष्ठ न्यायालय सहायक और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों भर्ती जारी की है. इस भर्ती में सरकारी नौकरी के साथ आकर्षक वेतन भी दिया जाएगा अगर आप सरकारी नौकरी में सुरक्षित और सम्मानजनक करियर की तलाश में हैं है थ ये भर्ती आपके लिए बहुत खास है. इस भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवार 8 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

कितने पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती में कुल 22 पदों पर भर्ती की जाएगी जिसमे सहायक संपादक के 5 पद, सहायक निदेशक के 1 पद , वरिष्ठ न्यायालय सहायक के  2 पद और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के 14 पद शामिल हैं.सभी पदों पर चयनित उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार वेतन और भत्ते प्रदान किए जाएंगे.

 क्या चाहिए योग्यता ?

सुप्रीम कोर्ट भर्ती में अलग-अलग पदों के लिए अलग योग्यता रखी गई है.सहायक संपादक बनने के लिए उम्मीदवार के पास बार काउंसिल से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि की डिग्री होनी चाहिए या वह उच्च न्यायालय/इंग्लिश बार का सदस्य होना चाहिए. सहायक निदेशक के पद के लिए संग्रहालय विज्ञान में प्रथम श्रेणी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के साथ संग्रहालय तकनीक, भारतीय प्राचीन वस्तुओं और प्रकाशन कार्य का अनुभव होना जरूरी है.वरिष्ठ न्यायालय सहायक पद के लिए उम्मीदवार के पास संग्रहालय विज्ञान में न्यूनतम 55% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की  डिग्री होना अनिवार्य है. वहीं, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष बनने के लिए उम्मीदवार के पास पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री और एआईसीटीई/डीओईएसीसी द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा होना चाहिए.

उम्र सीमा

सुप्रीम कोर्ट भर्ती में आयु सीमा पद के अनुसार अलग है. सहायक संपादक और सहायक निदेशक पद के लिए उम्मीदवार की आयु 30 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जबकि वरिष्ठ न्यायालय सहायक के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है. सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष पद के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष है. सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को आयु में छूट भी मिलेगी.

कितना लगेगा आवेदन शुल्क ?

आवेदन शुल्क सामान्य और OBC वर्ग के उम्मीदवारों को 1,500 रुपये  शुल्क देना होगा, जबकि SC, ST, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता सेनानी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 750 रुपये है.

कितना मिलेगा वेतन ?

सुप्रीम कोर्ट में भर्ती होने वाले उम्मीदवारों को वेतन का आकर्षक पैकेज दिया जाएगा. सहायक संपादक (Level 12) के लिए प्रारंभिक मूल वेतन 78,800 रुपये  होगा, जबकि सहायक निदेशक (Level 11) का वेतन 67,700 रुपये निर्धारित किया गया है. वरिष्ठ न्यायालय सहायक और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (Level 8) को 47,600 रुपये वेतन मिलेगा. इसके अलावा सरकारी नियमों के अनुसार विभिन्न भत्ते भी प्रदान किए जाएंगे, जिससे कुल इन-हैंड सैलरी और अधिक बढ़ जाएगी.

कैसे करें आवेदन ?

रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 24 Feb 2026 11:34 AM (IST)
Supreme Court Recruitment 2026
