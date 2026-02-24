बॉडी शेमिंग की वजह से खूब रोती थीं मृणाल ठाकुर, फिर इस सुपरस्टार ने की थी एक्ट्रेस की मदद

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबॉडी शेमिंग की वजह से खूब रोती थीं मृणाल ठाकुर, सूज जाती थी आंखें, फिर इस सुपरस्टार ने की थी एक्ट्रेस की मदद

Mrunal Thakur On Body Shaming: मृणल ठाकुर ने बताया कि उन्हें कई बार बॉडी शेमिंग झेलनी पड़ी इस वजह से वे काफी रोती थी. लेकिन फिर एक स्टार की सलाह ने उन्हें बदल दिया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 24 Feb 2026 10:47 AM (IST)
Preferred Sources

मृणाल ठाकुर इन दिनों अपनी लेटेस्ट रिलीज फिल्म दो दीवाने सहर में की वजह से सुर्खियों में बनी हुई हैं. इन सबके बीच एक्ट्रेस ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपने वजन को लेकर सालों तक बॉडी-शेमिंग और ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करने के बारे में खुलकर बात की. इस दौरान उन्होंने ये भी खुलासा किया कि एक सुपरस्टार की सलाह ने उन्हें अपनी बॉडी को अपनाने और कॉन्फिडेंस वापस पाने में अहम भूमिका निभाई.

बॉडी शेमिंग से जूझने पर मृणाल ठाकुर
मृणाल ने माना कि पहले, सुंदरता के छोटे-मोटे स्टैंडर्ड को मानने के दबाव की वजह से वह अक्सर उदास महसूस करती थीं. मृणाल ने न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू के दौरान बताया, "मेरे भी दिन आए हैं. ऐसे भी दिन थे जब मैं रोते-रोते सो जाती थी. मैं सूजी हुई आंखों के साथ उठती थी और खुद से कहती थी कि यह इसके लायक नहीं है."

उन्होंने कहा कि इन भावनाओं पर काबू पाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, खासकर ऐसे माहौल में जहां हमेशा सपोर्ट नहीं मिलता. टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें एहसास हुआ कि खुद को स्वीकार करना ही कॉन्फिडेंस की चाबी है. एक यंग फैन से अचानक हुई मुलाकात ने उन्हें अपने नज़रिए पर फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया. जहां फैन उनके शरीर की तारीफ़ कर रहा था, वहीं मृणाल को एहसास हुआ कि वह खुद किसी और की फिजीक की चाहत कर रही थीं. उस पल ने उन्हें यह समझने में मदद की कि दूसरों से वैलिडेशन पाने के बजाय पहले खुद को अहमियत देना कितना ज़रूरी है.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mrunal Thakur (@mrunalthakur)

मृणाल ठाकुर को अक्षय कुमार ने दी थी सलाह
मृणाल ने अपने सेल्फ-बिलीफ के सफर को मजबूत करने का क्रेडिट एक्टर अक्षय कुमार को भी दिया. उन्होंने उनकी सलाह याद करते हुए कहा, “मैं अक्षय सर से मिली थी, और उन्होंने मुझे जो बताया वह बहुत खूबसूरत था. उन्होंने मुझसे कहा, ‘मुझे बहुत खुशी है कि तुमने खुद के इस वर्जन को अपनाया है. यह बहुत अच्छा है कि तुम अपने आस-पास की उन आवाजों को नहीं सुनतीं जो तुम्हें ट्रिगर करती हैं या हजार बातें कहती हैं, और तुम बस वही करती हो जो तुम्हें लगता है. लेकिन अगर किसी रोल के लिए तुम्हें कम करना पड़े, तो वैसा करो.” मृणाल ने कहा उनकी बातों ने उन पर गहरी छाप छोड़ी और उन्हें बाहरी दबावों के बजाय अपनी भलाई को प्राथमिकता देने का कॉन्फिडेंस दिया.

समय के साथ, उन्होंने अपने नेचुरल कर्व्स को अपनाया है और अपनी स्किन में कम्फर्टेबल रहना सीखा है, जिससे सेल्फ-एक्सेप्टेंस की इंपॉर्टेंस पर ज़ोर दिया है. सपोर्टिव दोस्तों के सर्कल और पॉजिटिव सोच के साथ, मृणाल कहती हैं कि अब वह पब्लिक स्क्रूटनी का सामना करने में खुद को एम्पावर्ड महसूस करती हैं.

मृणाल की 'दो दीवाने सहर में' के बारे में
मृणाल की लेटेस्ट फिल्म 'दो दीवाने सहर में' 20 फरवरी 2026 को रिलीज़ हुई थी. इसमें उन्होंने सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ स्क्रीन शेयर की है. फिल्म ने भारत में अपने ओपनिंग वीकेंड में लगभग 4–5 करोड़ कमाए हैं. रवि उदयवार द्वारा डायरेक्टेड और संजय लीला भंसाली के बैनर और ज़ी स्टूडियोज़ द्वारा प्रोड्यूस की गई यह रोमांटिक ड्रामा एक आजकल की लव स्टोरी है जो किसी आम परियों की कहानी वाले रोमांस के बजाय, इमोशनल मुश्किलों से जूझ रहे दो अधूरे किरदारों पर फोकस करती है.

Published at : 24 Feb 2026 10:37 AM (IST)
