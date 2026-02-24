हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIndia-Bangladesh Relations: भारत नहीं इस मुस्लिम देश जाएंगे बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान! पहली विदेश यात्रा के फैसले से हलचल

India-Bangladesh Relations: भारत नहीं इस मुस्लिम देश जाएंगे बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान! पहली विदेश यात्रा के फैसले से हलचल

India-Bangladesh Relations: बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान की पहली विदेश यात्रा भारत की बजाय सऊदी अरब हो सकती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 24 Feb 2026 07:56 AM (IST)
Preferred Sources

बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान जल्द ही अपनी पहली गैर-आधिकारिक विदेश यात्रा पर जा सकते हैं. हालांकि, परंपरा के उलट उनकी पहली विदेश यात्रा भारत की बजाय सऊदी अरब होने की संभावना है. सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) नेतृत्व के करीबी सूत्रों के अनुसार, तारिक रहमान मक्का में उमराह अदा करने के लिए सऊदी अरब रवाना हो सकते हैं. हालांकि, तारिक रहमान ने हाल के बयानों में भारत के साथ सकारात्मक और करीबी संबंध बनाए रखने के संकेत भी दिए हैं. तारिक रहमान की संभावित सऊदी अरब यात्रा केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि बांग्लादेश की नई विदेश नीति के संकेतों को समझने का अवसर भी है. इससे पहले Arab News की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के राजदूत रविवार (22 फरवरी 2026) को पीएम तारिक रहमान से मिलने पहुंचे थे.

भारत ने बांग्लादेश की नई सरकार के साथ बातचीत करने की इच्छा जताई है. भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने रविवार (22 फरवरी 2026) को कहा कि नई दिल्ली ढाका के साथ आने वाले समय के लिए आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है. बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान से मुलाकात के बाद वर्मा ने कहा, 'हम बांग्लादेश की नई सरकार के साथ संवाद को आगे बढ़ाने के इच्छुक हैं.' इस बैठक में विदेश राज्य मंत्री शमा ओबैद भी उपस्थित थीं. उच्चायुक्त ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया. उन्होंने कहा कि नई सरकार के गठन के बाद विदेश मंत्री और राज्य मंत्री के साथ यह उनकी पहली बैठक थी. वर्मा ने यह भी कहा कि भारत पारस्परिक हित और आपसी लाभ के आधार पर सभी क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना चाहता है.

बांग्लादेश में BNP की 17 साल बाद सत्ता में वापसी

बीएनपी चेयरपर्सन और गठबंधन सरकार के प्रमुख तारिक रहमान ने 17 फरवरी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी. वह 17 वर्षों के निर्वासन के बाद 25 दिसंबर 2025 को बांग्लादेश लौटे थे. 12 फरवरी को हुए आम चुनाव में तारिक रहमान के नेतृत्व वाले बीएनपी गठबंधन ने जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन को बड़े अंतर से हराया था.अब उनकी पहली विदेश यात्रा और भारत-बांग्लादेश संबंधों की दिशा पर क्षेत्रीय कूटनीति की नजरें टिकी हुई हैं.

Published at : 24 Feb 2026 07:56 AM (IST)
Tags :
Saudi Arabia WORLD NEWS IN HINDI BANGLADESH Tarique Rahman
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India-Bangladesh Relations: भारत नहीं इस मुस्लिम देश जाएंगे बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान! पहली विदेश यात्रा के फैसले से हलचल
भारत नहीं इस मुस्लिम देश जाएंगे बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान! पहली विदेश यात्रा के फैसले से हलचल
विश्व
'मुझे नहीं पता कि मैं कब तक...', किसको गोली मारे जाने के बाद बोले ट्रंप, जानें और क्या कहा
'मुझे नहीं पता कि मैं कब तक...', किसको गोली मारे जाने के बाद बोले ट्रंप, जानें और क्या कहा
विश्व
US-Iran Tensions: 'मैन ऑफ एक्शन हैं ट्रंप, इंतजार कीजिए...', ईरान में लोगों के पास आए मैसेज से मचा हड़कंप
'मैन ऑफ एक्शन हैं ट्रंप, इंतजार कीजिए...', ईरान में लोगों के पास आए मैसेज से मचा हड़कंप
विश्व
'जो भी देश अमेरिका के साथ खेल करेगा...', सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद गुस्से में आए ट्रंप, टैरिफ को लेकर फिर भड़के
'जो भी देश अमेरिका के साथ खेल करेगा...', सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद गुस्से में आए ट्रंप, टैरिफ को लेकर फिर भड़के
Advertisement

वीडियोज

Jharkhand Plane Crash: Chatra में हवा में आग का गोला कैसे बनी एयर एंबुलेंस? | Breaking | ABP News
Cabinet Meeting: PM Modi की अध्यक्षता में आज होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक | Breaking | ABP News
Jharkhand Plane Crash: Chatra में एयर एंबुलेंस क्रैश, विमान में सवार सभी 7 लोगों की मौत | Breaking
Sansani: कोचिंग सेंटर के जानी दुश्मन ! | Crime News
Patna में दफादार-चौकीदार पर लाठीचार्ज | ABP News | Nitish Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: बारिश संग गिरेगी बिजली, 12 राज्यों के लिए 'आफत' वाला अलर्ट, दिल्ली-यूपी और बिहार में बरसेंगे बादल? जानें
बारिश संग गिरेगी बिजली, 12 राज्यों के लिए 'आफत' वाला अलर्ट, दिल्ली-यूपी और बिहार में बरसेंगे बादल? जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में होली से पहले गर्मी ने दिखाए तेवर, वाराणसी-प्रयागराज में 30 डिग्री के पार पहुंचा पारा
UP में होली से पहले गर्मी ने दिखाए तेवर, वाराणसी-प्रयागराज में 30 डिग्री के पार पहुंचा पारा
स्पोर्ट्स
बड़ा उलटफेर! वेस्टइंडीज की जीत ने बिगाड़ा भारत का समीकरण, सेमीफाइनल की रेस कितनी मुश्किल
बड़ा उलटफेर! वेस्टइंडीज की जीत ने बिगाड़ा भारत का समीकरण, सेमीफाइनल की रेस कितनी मुश्किल
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 32: एक महीने बाद भी बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही 'बॉर्डर 2', जानें- 32 दिनों में कितना हुआ सनी देओल की फिल्म को प्रॉफिट?
एक महीने बाद भी बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही 'बॉर्डर 2', जानें- 32 दिनों में कितना कमाया मुनाफा
विश्व
'जो भी देश अमेरिका के साथ खेल करेगा...', सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद गुस्से में आए ट्रंप, टैरिफ को लेकर फिर भड़के
'जो भी देश अमेरिका के साथ खेल करेगा...', सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद गुस्से में आए ट्रंप, टैरिफ को लेकर फिर भड़के
जनरल नॉलेज
रात के सन्नाटे में कैसे गायब हो जाती है हवाई जहाज की आवाज, क्या है इसके पीछे का विज्ञान?
रात के सन्नाटे में कैसे गायब हो जाती है हवाई जहाज की आवाज, क्या है इसके पीछे का विज्ञान?
फूड
How to Remove Wax from Apples: सिर्फ पानी से धोकर न खाएं सेब, जानें उसके ऊपर लगी वैक्स साफ करने का तरीका
सिर्फ पानी से धोकर न खाएं सेब, जानें उसके ऊपर लगी वैक्स साफ करने का तरीका
शिक्षा
12वीं और ग्रेजुएट छात्रों के लिए एएमयू में मौका, 2026-27 के लिए एडमिशन शुरू; जानें डिटेल्स
12वीं और ग्रेजुएट छात्रों के लिए एएमयू में मौका, 2026-27 के लिए एडमिशन शुरू; जानें डिटेल्स
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget