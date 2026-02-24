हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वदूर रहता तो बच जाता ड्रग लॉर्ड... कैसे गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का बड़ा खुलासा

दूर रहता तो बच जाता ड्रग लॉर्ड... कैसे गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का बड़ा खुलासा

El Mencho Killed: दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो को मैक्सिन सेना ने मार गिराया. इस ऑपरेशन में अमेरिकी इंटेलिजेंस ने भी मदद की. लेकिन सेना के मेंचो तक पहुंचने की असल वजह बनीं उसकी गर्लफ्रेंड.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 24 Feb 2026 09:41 AM (IST)
Preferred Sources

मैक्सिको की सेना ने देश के सबसे खतरनाक ड्रग लॉर्ड नेमेसियो रुबेन ओसेगुएरा सर्वांटेस उर्फ एल मेंचो को मार गिराया. वे जलिस्को न्यू जेनरेशन कार्टेल (CJNG) के सरगना थे, जो अमेरिका में फेंटेनिल और अन्य ड्रग्स की तस्करी के लिए कुख्यात है. यह ऑपरेशन 22 फरवरी 2026 को जलिस्को राज्य के पहाड़ी इलाके तपालपा के पास हुआ, जहां अमेरिकी खुफिया जानकारी और एल मेंचो की गर्लफ्रेंड की निगरानी से उनके ठिकाने का खुलासा हुआ था.

गर्लफ्रेंड के पीछे-पीछे एजेंसियों ने मेंचो को दबोचा

मैक्सिको के रक्षा मंत्री जनरल रिकार्डो ट्रेविला ने 23 फरवरी 2026 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन की पूरी डिटेल बताई. ट्रेविला ने कहा कि मैक्सिकन मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एल मेंचो की गर्लफ्रेंड के करीबी एसोसिएट की निगरानी शुरू की थी. 20 फरवरी 2026 को इस एसोसिएट ने महिला को तपालपा के एक रूरल कंपाउंड में पहुंचाया, जहां एल मेंचो मिलने आए थे.

महिला ने मेंचो के साथ रात बिताई और 21 फरवरी को चली गईं, लेकिन एल मेंचो और उनके बॉडीगार्ड्स वहीं रहे. अमेरिकी इंटेलिजेंस से मिली अतिरिक्त जानकारी से ठिकाने का पता चला. अगले दिन मैक्सिकन फोर्सेस ने कंपाउंड को घेर लिया. कार्टेल के गनमैन ने फायरिंग शुरू की और एल मेंचो को लेकर जंगल की ओर भागे. क्लैश में एल मेंचो गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें हेलीकॉप्टर से मेडिकल फैसिलिटी ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई. दो बॉडीगार्ड्स भी मारे गए. ट्रेविला ने कहा, 'दुर्भाग्य से, वे रास्ते में ही मर गए.'

अमेरिका-मैक्सिको की मोस्ट वॉन्टेड लिस्ट में था मेंचो

यह ऑपरेशन पूरी तरह मैक्सिकन फोर्सेस ने अंजाम दिया. राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाउम ने साफ किया कि अमेरिकी सैनिक इसमें शामिल नहीं थे, सिर्फ इंटेलिजेंस मदद मिली. एल मेंचो लंबे समय से दोनों देशों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे. अमेरिका ने उनकी गिरफ्तारी के लिए 15 मिलियन डॉलर का इनाम रखा था. CJNG को मैक्सिको का सबसे ताकतवर और हिंसक कार्टेल माना जाता है, जो फेंटेनिल सप्लाई चेन में बड़ा रोल निभाता है.

एल मेंचो की मौत के बाद मैक्सिको में बवाल

एल मेंचो की मौत के बाद CJNG ने बदला लेने की कोशिश की. कुछ घंटों में ही जलिस्को और अन्य इलाकों में कार्टेल के गुंडों ने रोड ब्लॉक किए, गाड़ियां जलाईं, बिजनेस पर हमला किया और सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की. जलिस्को में कम से कम 25 नेशनल गार्ड मेंबर्स मारे गए, जबकि 30 से ज्यादा संदिग्ध कार्टेल सदस्य भी मारे गए. कई राज्यों में दर्जनों गिरफ्तारियां हुईं.

एल मेंचो के कथित फाइनेंशियल चीफ .एल तुली. को अलग क्लैश में मार गिराया गया. राष्ट्रपति शीनबाउम ने कहा, 'सबसे जरूरी है कि मैक्सिको की जनता के लिए शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. आज हालात ज्यादा शांत हैं.'

यह घटना मैक्सिको की ड्रग वॉर में बड़ा टर्निंग पॉइंट मानी जा रही है. CJNG के बिखरने या नए लीडर के उभरने से हिंसा बढ़ सकती है, लेकिन सरकार का दावा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस स्थिति कंट्रोल में रख रही हैं. एल मेंचो की मौत से अमेरिका-मैक्सिको के ड्रग कंट्रोल सहयोग को भी मजबूती मिल सकती है.

Published at : 24 Feb 2026 09:33 AM (IST)
Tags :
America Girlfriend Maxico El Mencho El Mencho Killed El Mencho Girlfriend
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
दूर रहता तो बच जाता ड्रग लॉर्ड... कैसे गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का बड़ा खुलासा
दूर रहता तो बच जाता, गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया ड्रग लॉर्ड एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का खुलासा
विश्व
आधी रात काली गाड़ी में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान ख़ान को ले जाया गया अस्पताल, दाहिनी आंख में लगा इंजेक्शन
आधी रात काली गाड़ी में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान ख़ान को ले जाया गया अस्पताल, दाहिनी आंख में लगा इंजेक्शन
विश्व
PM मोदी के इजरायल दौरे से पहले नेतन्याहू को सता रहा डर! चुटकियों में संसद भरने का निकाला जुगाड़, उठाया बड़ा कदम
PM मोदी के इजरायल दौरे से पहले नेतन्याहू को सता रहा डर! चुटकियों में संसद भरने का निकाला जुगाड़
विश्व
India-Bangladesh Relations: भारत नहीं इस मुस्लिम देश जाएंगे बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान! पहली विदेश यात्रा के फैसले से हलचल
भारत नहीं इस मुस्लिम देश जाएंगे बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान! पहली विदेश यात्रा के फैसले से हलचल
Advertisement

वीडियोज

Jharkhand Plane Crash: एयर एंबुलेंस हादसे पर चश्मदीद का चौंकाने वाला खुलासा! | Chatra | ABP News
Jharkhand Plane Crash: चश्मदीदों ने बताई एयर एंबुलेंस हादसे की आंखों देखी | Chatra | Air Ambulance
Jharkhand Plane Crash: Chatra में हवा में आग का गोला कैसे बनी एयर एंबुलेंस? | Breaking | ABP News
Cabinet Meeting: PM Modi की अध्यक्षता में आज होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक | Breaking | ABP News
Jharkhand Plane Crash: Chatra में एयर एंबुलेंस क्रैश, विमान में सवार सभी 7 लोगों की मौत | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
आधी रात काली गाड़ी में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान ख़ान को ले जाया गया अस्पताल, दाहिनी आंख में लगा इंजेक्शन
आधी रात काली गाड़ी में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान ख़ान को ले जाया गया अस्पताल, दाहिनी आंख में लगा इंजेक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में बेटे ने की पिता की गोली मारकर हत्या, शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में छिपाया, मचा हड़कंप
लखनऊ में बेटे ने की पिता की गोली मारकर हत्या, शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में छिपाया, मचा हड़कंप
विश्व
India-Bangladesh Relations: भारत नहीं इस मुस्लिम देश जाएंगे बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान! पहली विदेश यात्रा के फैसले से हलचल
भारत नहीं इस मुस्लिम देश जाएंगे बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान! पहली विदेश यात्रा के फैसले से हलचल
क्रिकेट
IND vs ZIM: टीम इंडिया में बड़ा बदलाव? सुनील गावस्कर ने इस दिग्गज को तुरंत प्लेइंग 11 से बाहर करने की दी सलाह
टीम इंडिया में बड़ा बदलाव? सुनील गावस्कर ने इस दिग्गज को तुरंत प्लेइंग 11 से बाहर करने की दी सलाह
विश्व
PM मोदी के इजरायल दौरे से पहले नेतन्याहू को सता रहा डर! चुटकियों में संसद भरने का निकाला जुगाड़, उठाया बड़ा कदम
PM मोदी के इजरायल दौरे से पहले नेतन्याहू को सता रहा डर! चुटकियों में संसद भरने का निकाला जुगाड़
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 32: एक महीने बाद भी बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही 'बॉर्डर 2', जानें- 32 दिनों में कितना हुआ सनी देओल की फिल्म को प्रॉफिट?
एक महीने बाद भी बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही 'बॉर्डर 2', जानें- 32 दिनों में कितना कमाया मुनाफा
हेल्थ
How Dialysis Machine Works: कैसे काम करती है डायलिसिस मशीन, यह कैसे करती है किडनी की मदद?
कैसे काम करती है डायलिसिस मशीन, यह कैसे करती है किडनी की मदद?
यूटिलिटी
हर महीने 5000 इन्वेस्ट करेंगे तो कितने दिन में बन जाएंगे 1 करोड़? जानें निवेश का सही तरीका
हर महीने 5000 इन्वेस्ट करेंगे तो कितने दिन में बन जाएंगे 1 करोड़? जानें निवेश का सही तरीका
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget