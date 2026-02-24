मैक्सिको की सेना ने देश के सबसे खतरनाक ड्रग लॉर्ड नेमेसियो रुबेन ओसेगुएरा सर्वांटेस उर्फ एल मेंचो को मार गिराया. वे जलिस्को न्यू जेनरेशन कार्टेल (CJNG) के सरगना थे, जो अमेरिका में फेंटेनिल और अन्य ड्रग्स की तस्करी के लिए कुख्यात है. यह ऑपरेशन 22 फरवरी 2026 को जलिस्को राज्य के पहाड़ी इलाके तपालपा के पास हुआ, जहां अमेरिकी खुफिया जानकारी और एल मेंचो की गर्लफ्रेंड की निगरानी से उनके ठिकाने का खुलासा हुआ था.

गर्लफ्रेंड के पीछे-पीछे एजेंसियों ने मेंचो को दबोचा

मैक्सिको के रक्षा मंत्री जनरल रिकार्डो ट्रेविला ने 23 फरवरी 2026 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन की पूरी डिटेल बताई. ट्रेविला ने कहा कि मैक्सिकन मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एल मेंचो की गर्लफ्रेंड के करीबी एसोसिएट की निगरानी शुरू की थी. 20 फरवरी 2026 को इस एसोसिएट ने महिला को तपालपा के एक रूरल कंपाउंड में पहुंचाया, जहां एल मेंचो मिलने आए थे.

महिला ने मेंचो के साथ रात बिताई और 21 फरवरी को चली गईं, लेकिन एल मेंचो और उनके बॉडीगार्ड्स वहीं रहे. अमेरिकी इंटेलिजेंस से मिली अतिरिक्त जानकारी से ठिकाने का पता चला. अगले दिन मैक्सिकन फोर्सेस ने कंपाउंड को घेर लिया. कार्टेल के गनमैन ने फायरिंग शुरू की और एल मेंचो को लेकर जंगल की ओर भागे. क्लैश में एल मेंचो गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें हेलीकॉप्टर से मेडिकल फैसिलिटी ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई. दो बॉडीगार्ड्स भी मारे गए. ट्रेविला ने कहा, 'दुर्भाग्य से, वे रास्ते में ही मर गए.'

अमेरिका-मैक्सिको की मोस्ट वॉन्टेड लिस्ट में था मेंचो

यह ऑपरेशन पूरी तरह मैक्सिकन फोर्सेस ने अंजाम दिया. राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाउम ने साफ किया कि अमेरिकी सैनिक इसमें शामिल नहीं थे, सिर्फ इंटेलिजेंस मदद मिली. एल मेंचो लंबे समय से दोनों देशों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे. अमेरिका ने उनकी गिरफ्तारी के लिए 15 मिलियन डॉलर का इनाम रखा था. CJNG को मैक्सिको का सबसे ताकतवर और हिंसक कार्टेल माना जाता है, जो फेंटेनिल सप्लाई चेन में बड़ा रोल निभाता है.

एल मेंचो की मौत के बाद मैक्सिको में बवाल

एल मेंचो की मौत के बाद CJNG ने बदला लेने की कोशिश की. कुछ घंटों में ही जलिस्को और अन्य इलाकों में कार्टेल के गुंडों ने रोड ब्लॉक किए, गाड़ियां जलाईं, बिजनेस पर हमला किया और सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की. जलिस्को में कम से कम 25 नेशनल गार्ड मेंबर्स मारे गए, जबकि 30 से ज्यादा संदिग्ध कार्टेल सदस्य भी मारे गए. कई राज्यों में दर्जनों गिरफ्तारियां हुईं.

एल मेंचो के कथित फाइनेंशियल चीफ .एल तुली. को अलग क्लैश में मार गिराया गया. राष्ट्रपति शीनबाउम ने कहा, 'सबसे जरूरी है कि मैक्सिको की जनता के लिए शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. आज हालात ज्यादा शांत हैं.'

यह घटना मैक्सिको की ड्रग वॉर में बड़ा टर्निंग पॉइंट मानी जा रही है. CJNG के बिखरने या नए लीडर के उभरने से हिंसा बढ़ सकती है, लेकिन सरकार का दावा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस स्थिति कंट्रोल में रख रही हैं. एल मेंचो की मौत से अमेरिका-मैक्सिको के ड्रग कंट्रोल सहयोग को भी मजबूती मिल सकती है.