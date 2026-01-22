हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडस्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर अखिलेश यादव ने BJP को फिर घेरा, चाचा शिवपाल ने भी उठाए सवाल

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर अखिलेश यादव ने BJP को फिर घेरा, चाचा शिवपाल ने भी उठाए सवाल

Avimukteshwaranand Controversy: सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने शंकराचार्य विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और अधर्म करने का आरोप लगाया.

By : विवेक राय | Updated at : 22 Jan 2026 12:57 PM (IST)
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद को लेकर सियासत तेज हो गई हैं. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे लेकर एक बार फिर योगी सरकार पर बड़ा हमला किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी अधर्म करा रही है. अधिकारी भी ऐसा नहीं करना चाहते हैं. भतीजे की आवाज में चाचा शिवपाल यादव ने भी सुर मिलाया और शंकराचार्य को अपमानित किया गया है. 

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज गुरुवार (22 जनवरी) को लखनऊ में जनेश्वर पार्क पहुंचे थे. उनके साथ पार्टी महासचिव और चाचा शिवपाल यादव भी मौजूद थे. इस दौरान अखिलेश यादव ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर कहा कि "पूज्यनीय शंकराचार्य के पक्ष में तमाम सनातनी खड़े हैं. बीजेपी अधर्म करा रही है." 

अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना

अखिलेश यादव ने कहा कि अधिकारी भी भारी मन से नहीं करना चाहते हैं. जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं, अधिकारी भी पाप का भागी नहीं होना चाहते हैं वो भी बहुत दुखी हैं. वे महसूस कर रहे हैं कि दबाव में ये काम करना पड़ रहा है. शंकराचार्य जी का सम्मान होना चाहिए. गंगा स्नान से उनको रोकना बड़ा अधर्म है. इस अधर्म का भागीदार बीजेपी सरकार है. अब तो बीजेपी के नेता भी सवाल कर रहे हैं.

अखिलेश यादव ने कहा कि शंकराचार्य का सम्मान होना चाहिए. सच्चाई तो ये है कि रास्ते में जितनी गोमती गंदी दिखी है, उससे ज्यादा गंदी बीजेपी बन गई है. किसी भी साधु संत का अपमान होगा और कोई भी सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे. 

चाचा शिवपाल ने भी मिलाया सुर

इस मामले पर जब शिवपाल यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि "बीजेपी का संतों पर जो दिखावा है उससे पता चलता है कि बीजेपी के शासन में संतों का अपमान हो रहा है. ये ढोंग करते हैं व्यवस्था के नाम पर, व्यवस्था नहीं दे पाते हैं और व्यवस्था का ढोंग करते हैं. शंकराचार्य को अपमानित किया गया है तो बीजेपी के लोग कुछ भी कह सकते हैं. 

'जमीन आवंटन रद्द करना है तो..', माघ मेला प्रशासन के नोटिस पर बुरी तरह भड़के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद  

Published at : 22 Jan 2026 12:57 PM (IST)
Swami Avimukteshwaranand Akhilesh Yadav UP News Shivpal Singh Yadav
