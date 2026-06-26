मुजफ्फरनगर पुलिस की अनोखी पहल, बंधुआ मजदूरों को कराया आजाद, फिर अपने हाथों से परोसा खाना

मुजफ्फरनगर पुलिस की आमतौर पर कार्रवाई, गिरफ्तारी, अपराध और विवादों के बीच सुर्खियां बनती रहती हैं. लेकिन, मुजफ्फरनगर पुलिस की एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई है, जिसने लोगों का दिल जीत लिया है. यह तस्वीर बताती है कि वर्दी सिर्फ कानून का पालन कराने के लिए ही नहीं, बल्कि इंसानियत की मिसाल पेश करने के लिए भी होती है.

दरसअल दो दिन पहले तितावी थाना क्षेत्र की एक दोना-पत्तल फैक्ट्री से बंधन मुक्त कराए गए 12 मजदूर और उनके परिजनों के लिए थाना परिसर में ऐसा माहौल देखने को मिला, जिसे देखकर हर कोई भावुक हो गया. यह किसी शादी या पारिवारिक समारोह का दृश्य नहीं था, बल्कि एक पुलिस थाने का नजारा था, जहां इंसानियत की मिसाल पेश की जा रही थी.

बंधन मुक्त लोगों की परिजनों से सालों बाद मुलाकात पर आंखे हुई नम

नेपाल, बिहार, उत्तराखंड और राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों से अपने परिजनों को लेने पहुंचे परिवारों की जब वर्षों बाद अपने अपनों से मुलाकात हुई तो कई आंखें नम हो गईं. इस भावुक पल के बीच मुजफ्फरनगर पुलिस ने सिर्फ कानून का फर्ज ही नहीं निभाया, बल्कि परिवार का दायित्व भी निभाया.

थाना परिसर में महिला पुलिसकर्मी स्वयं रसोई संभालती नजर आईं. कहीं कचौरी बनाई जा रही थी तो कहीं स्वादिष्ट पकवान तैयार किए जा रहे थे. वहीं क्षेत्राधिकारी से लेकर थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मी अपने हाथों से मुक्त कराए गए मजदूरों और उनके परिजनों को भोजन परोसते दिखाई दिए. कई मजदूरों ने बताया कि वर्षों बाद उन्हें इतना सम्मान और अपनापन मिला है. जिन लोगों ने लंबे समय तक बंधन और प्रताड़ना झेली, उनके लिए यह भोजन सिर्फ खाना नहीं बल्कि आजादी, सम्मान और नए जीवन का उत्सव था.

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मजदूरों और परिजनों ने पुलिस का अभार जताते हुए लगाए जयकारे

मजदूरों और उनके परिजनों ने उत्तर प्रदेश सरकार और मुजफ्फरनगर पुलिस का आभार जताते हुए जमकर जयकारे भी लगाए. आपको बता दे कि पुलिस ने उनके रहने, खाने और सुरक्षित घर वापसी तक की पूरी व्यवस्था की है. आलाधिकारियों की माने तो केंद्र सरकार की तरफ से इन सभी बंधन मुक्त कराए गए मजदूरों को फिलहाल 30-30 हजार रुपये दिए जा रहे है, लेकीन केस की विवेचना पूरी होने पर जो नाबालिक बंधन मुक्त मजदूर है उसे 2 लाख रुपये और अन्य मजदूरों को एक-एक लाख रुपए मुआवजे की धनराशि दी जाएगी.

यह दृश्य उस सोच को भी बदलता है, जिसमें अक्सर पुलिस की केवल नकारात्मक तस्वीरें ही सामने आती हैं. मुजफ्फरनगर पुलिस की यह पहल बताती है कि वर्दी के पीछे संवेदनाओं से भरा एक मानवीय चेहरा भी होता है, जो जरूरतमंदों के लिए सहारा बनकर खड़ा रहता है. बरहाल बंधुआ मजदूरी के चंगुल से आजाद हुए इन लोगों के लिए मुजफ्फरनगर पुलिस सिर्फ एक सरकारी विभाग नहीं, बल्कि नई जिंदगी देने वाला परिवार बन गई. इंसानियत और संवेदनशीलता की यह तस्वीर लंबे समय तक लोगों के दिलों में बनी रहेगी.

कार्रवाई करते हुए विशेष टीम ने 12 बंधुआ मजदूरों को कराया मुक्त

सीओ फुगाना विश्वजीत सिंह ने बताया कि 22 तारीख को तितावी थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोगों को बंधुआ मजदूर बनाकर दिन-रात काम कराया जा रहा है, उन्हें तरह-तरह की यातनाएं दी जा रही हैं और उनका वेतन भी नहीं दिया जा रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित विभागों, जिलाधिकारी, कमिश्नर और एसएसपी को अवगत कराया.

इसके बाद एसएसपी के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई और एसपीआरए के नेतृत्व में मौके पर छापेमारी की गई. कार्रवाई के दौरान 12 लोगों को बंधुआ मजदूरी की स्थिति से मुक्त कराया गया. जांच में सामने आया कि उनसे लगातार दिन-रात काम लिया जाता था, विरोध करने पर मारपीट और प्रताड़ना की जाती थी तथा लंबे समय से उनका वेतन भी नहीं दिया गया था.

मामले में दो आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार

सीओ ने बताया कि मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें शिवा त्यागी और अंकित बालियान के पिता शामिल हैं. मुख्य आरोपी अंकित बालियान फिलहाल फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. सभी मुक्त कराए गए मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद उनके बयान दर्ज किए गए हैं. उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है, जिनमें से कुछ अपने परिजनों को लेने पहुंच चुके हैं, जबकि बाकी रास्ते में हैं. उन्होंने बताया कि लंबे समय तक प्रताड़ना और भूख झेलने के बाद पीड़ितों को पहली बार भरपेट और अच्छा भोजन मिला है, जिससे वे काफी राहत महसूस कर रहे हैं.

अंत में सीओ विश्वजीत सिंह ने लोगों से अपील की कि किसी अनजान व्यक्ति के झांसे में आकर नौकरी के लालच में न फंसें. किसी भी स्थान पर काम करने से पहले वहां पहले से काम कर रहे लोगों से जानकारी लें, पूरी जांच-पड़ताल करें और उसके बाद ही निर्णय लें. उन्होंने कहा कि बिना सत्यापन के किसी अजनबी के साथ जाने से लोग बंधुआ मजदूरी जैसे गंभीर अपराध का शिकार हो सकते हैं, इसलिए सतर्कता और जागरूकता बेहद जरूरी है.

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