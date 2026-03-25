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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडशौकत अली के 11 विधायक वाले भड़काऊ भाषण मामले में 6 नेताओं पर मुकदमा, 3 आरोपी गिरफ्तार

शौकत अली के 11 विधायक वाले भड़काऊ भाषण मामले में 6 नेताओं पर मुकदमा, 3 आरोपी गिरफ्तार

UP News: पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार किए गए नेताओं में एआईएमआईएम पश्चिमी यूपी अध्यक्ष महताब चौहान, महानगर अध्यक्ष इमरान अंसारी और महानगर सचिव रजी सिद्दीकी शामिल हैं.

By : सुधीर चौहान, मेरठ | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 25 Mar 2026 10:53 AM (IST)
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मेरठ के लोहियानगर थाना क्षेत्र में ईद मिलन समारोह के दौरान कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए एआईएमआईएम के कई नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. इसके साथ ही इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है.

जानकारी के मुताबिक हापुड़ रोड स्थित हाजीपुर में आयोजित ईद मिलन कार्यक्रम में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली द्वारा दिए गए विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की.

इन नेताओं को खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा

इस मामले में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली, जिलाध्यक्ष चौधरी फहीम राजा, यूथ महानगर अध्यक्ष ओवेश आलम, पश्चिमी यूपी अध्यक्ष महताब चौहान, महानगर अध्यक्ष इमरान अंसारी, असजद सहित कई अन्य के खिलाफ लोहियानगर थाने में मुकदमा कायम किया गया है.

पश्चिमी यूपी अध्यक्ष महताब चौहान भी गिरफ्तार

वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार किए गए नेताओं में एआईएमआईएम पश्चिमी यूपी अध्यक्ष महताब चौहान, महानगर अध्यक्ष इमरान अंसारी और महानगर सचिव रजी सिद्दीकी शामिल हैं. आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान दिए गए भाषण में हाजी शौकत अली ने कहा था कि अगर 11 विधायक बना दिए जाएं तो यूपी में मुस्लिमों का एनकाउंटर करने वालों का भी एनकाउंटर होगा.

बिना किसी अनुमति के किया गया था कार्यक्रम- पुलिस

इस बयान को पुलिस ने भड़काऊ मानते हुए कानूनी कार्रवाई की है. पुलिस का कहना है कि यह कार्यक्रम बिना किसी अनुमति के किया गया था. पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और आगे भी साक्ष्यों के आधार पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी.

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About the author सुधीर चौहान, मेरठ

सुधीर चौहान वेस्ट यूपी में लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे हैं. 23 साल का अनुभव है. मेरठ की क्राइम, राजनीति और सामाजिक खबरों पर नजर रखते हैं.
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Published at : 25 Mar 2026 10:53 AM (IST)
Tags :
FIR SHAUKAT ALI UP NEWS UP Police AIMIM
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