सुल्तानपुर डॉ घनश्याम तिवारी हत्याकांड में कोर्ट का फैसला, दो दोषियों को सुनाई गई उम्रकैद
Sultanpur News In Hindi: डॉ घनश्याम तिवारी हत्याकांड में दो अभियुक्तों अजय नारायण सिंह और उनके सहयोगी दीपक सिंह को उम्रकैद की सजा सुना दी गई, साथ ही अभियुक्त पर अर्थदंड का भी आदेश सुनाया गया है.
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में बहुचर्चित डॉ घनश्याम तिवारी हत्याकांड में दो अभियुक्तों अजय नारायण सिंह और उनके सहयोगी दीपक सिंह को मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुना दी गई, साथ ही अभियुक्त पर अर्थदंड का भी आदेश सुनाया गया है. वहीं अदालत का फैसला आते ही परिजनों ने अदालत का आभार व्यक्त किया है.
दो साल से अधिक समय तक चले ट्रायल में कोर्ट ने सुबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपियों को 16 मार्च को दोषी ठहराया था और सज़ा का ऐलान मंगलवार को किया. वादी पक्ष ने इस मामले में अधिकतम सज़ा की मांग की थी. यह मामला प्रदेश भर में सुर्ख़ियों में रहा था.
क्या था पूरा मामला ?
दरअसल लंभुआ थानाक्षेत्र के रहने वाले डॉ घनश्याम तिवारी जयसिंहपुर स्थित जासपारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संविदा के रूप में तैनात थे. वे नगर के शास्त्री नगर मोहल्ले में रहते थे. बीते 23 सितंबर 2023 की शाम वे घर से किसी कार्य के लिए बाहर निकले. देर शाम उनकी पत्नी घर के बाहर खड़ी हुई थी इसी दरम्यान एक ऑटो वाला इनके घर पहुंचा और घायलवास्था में इन्हे घर के सामने छोड़ कर फरार हो गया.
जमीनी विवाद का मामला सामने आया था
पत्नी की माने तो नारायणपुर के रहने वाले अजय नारायण सिंह पुत्र जगदीश सिंह ने इनको बुरी तरह मारा था जिसके चलते धनश्याम तिवारी की मौत हो गई थी. घटना के पीछे जमीनी विवाद में पैसों का लेन देन बताया जा था. पुलिस ने इस मामले परिजनों की तहरीर पर हत्यारोपी अजय नारायण सिंह, उसके पिता जगदीश नारायण सिंह, चचेरे भाई विजय नारायण सिंह और सहयोगी दीपक सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. मामले में दो आरोपियों जगदीश नारायण सिंह और विजय नारायण सिंह की दौरान विचारण मृत्यु हो गई थी.
ढाई साल में आया फैसला
इस मामले में अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार दूबे और निजी अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय पैरवी कर रहे थे. जिसका केस एडीजे प्रथम संध्या चौधरी की अदालत में चल रहा था. करीब ढाई वर्ष के भीतर इन अधिवक्ताओं की पैरवी के चलते बीते 16 मार्च को कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी अजय नारायण सिंह और दीपक सिंह को हत्या सहित अन्य धाराओं में दोषी करार दे दिया गया था, और सजा मुकर्रर होनी थी.
उम्र कैद के साथ अर्थ दंड की सजा
मंगलवार को एडीजे प्रथम संध्या चौधरी की अदालत ने अभियुक्त अजय नारायण सिंह और उनके सहयोगी दीपक सिंह को उम्रकैद की सजा सुना दी, साथ ही अजय नारायण सिंह पर एक लाख बीस हजार और दीपक सिंह पर 70 हजार अर्थदंड का भी आदेश दिया है. वहीं फैसला आते ही मृतक डॉ घनश्याम तिवारी की पत्नी के साथ शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार दुबे और निजी अधिवक्ता संतोष पांडेय ने खुशी व्यक्त करते हुए अदालत का आभार व्यक्त किया है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL