ट्रंप ने किया जंग में जीत का बड़ा दावा, बोले- ईरान मान गया, हमें भेजा बहुत कीमती गिफ्ट

US Iran War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को दावा किया कि ईरान ने परमाणु हथियार विकसित न करने पर पूरी तरह सहमति दे दी है. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध जीत लिया है और तीन सप्ताह से चल रहे संघर्ष में अमेरिका ने अपनी जीत की घोषणा कर दी है.

उन्होंने यह भी बताया कि ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़े तेल और गैस संबंधी एक बड़ा तोहफा अमेरिका को दिया है.

ओवल ऑफिस में ट्रंप के बयान

मंगलवार को ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान समझौता करने के लिए उत्सुक है. उन्होंने संकेत दिया कि उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, विदेश मंत्री मार्को रुबियो, मध्य पूर्व के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर वार्ता का नेतृत्व कर रहे हैं. राष्ट्रपति ने कहा कि वर्तमान ईरानी नेतृत्व में पहले ही महत्वपूर्ण बदलाव हो चुके हैं. उन्होंने इसे “सत्ता परिवर्तन” बताया और कहा कि नए नेता बिल्कुल अलग हैं, जो पहले इन समस्याओं का कारण बने थे.

क्या है ईरान का खास गिफ्ट?

मार्कवेन मुलिन के गृह सुरक्षा विभाग के नए सचिव के रूप में शपथ ग्रहण समारोह के बाद ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि उन्हें कुछ ज्यादा बताना ठीक नहीं लगेगा, लेकिन ईरान ने इस बात पर सहमति दे दी है कि उनके पास कभी परमाणु हथियार नहीं होंगे. ट्रंप ने बताया कि ईरानी नेतृत्व ने अमेरिका को होर्मुज जलडमरूमध्य और तेल आपूर्ति से संबंधित एक खास गिफ्ट दिया है. उन्होंने कहा, “वे समझौता करने जा रहे हैं. उन्होंने कल एक अद्भुत काम किया और हमें एक उपहार दिया. यह बहुत बड़ा उपहार था जिसकी कीमत बहुत अधिक थी. मैं यह नहीं बताऊंगा कि वह उपहार क्या है, लेकिन यह तेल और गैस से जुड़ा था.”

पाकिस्तान ने वार्ता की पेशकश की

इससे पहले ट्रंप ने ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता को सुविधाजनक बनाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सोशल मीडिया पोस्ट का समर्थन किया. शरीफ ने चल रहे संघर्ष के व्यापक समाधान के लिए वार्ता की मेजबानी की पेशकश भी की.