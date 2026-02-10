आगरा पुलिस ने सुलझाई महिला की अंधी हत्या की गुत्थी, प्रेमी सहित 3 गिरफ्तार

आगरा की थाना खंदौली पुलिस ने महिला की अंधी हत्या का खुलासा कर दिया है, पुलिस ने इस मामले में मृतका के प्रेमी सहित कुल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, बीते शुक्रवार को आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र के अंतर्गत यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे एक महिला का शव मिला था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और मामले की जांच शुरू कर दी थी.

पुलिस के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि महिला की गला दबाकर हत्या की गई थी. साथ ही महिला के हाथ में कुछ टैटू बने हुए थे, जिसमें सनी नाम लिखा था. हत्या के बाद महिला का चेहरा खराब हो गया था, मिट्टी से बिगड़ गया था और उसकी एक आंख खुली थी जबकि दूसरी बंद रह गई थी, जिससे पहचान करना मुश्किल हो रहा था.

एआई की मदद से तैयार की महिला की इमेज

पुलिस ने इस पूरे मामले की कड़ी जोड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी (AI) का उपयोग किया. (AI) की मदद से एक इमेज तैयार की गई और उस इमेज को सोशल मीडिया और पुलिस इंटेलिजेंस नेटवर्क पर भेजा गया. जांच पड़ताल में सामने आया कि मृतका महोबा की रहने वाली थी.

पुलिस मृतका के गांव महोबा पहुंची और महिला के हाथ में लिखे नाम सनी के बारे में पूछताछ की गई. परिजनों ने बताया कि बीते तीन साल पहले सनी के साथ यह महिला गांव छोड़कर चली गई थी, हालांकि महिला की पूर्व में भी शादी हो चुकी थी. पुलिस कड़ी से कड़ी मिलाकर इस घटना की गुत्थी सुलझाने में लगी रही.

घटना के खुलासा के लिए चार टीमें की थी गठित

डीसीपी वेस्ट आदित्य कुमार के नेतृत्व में चार टीमों का गठन किया गया और टीम मृतका के परिजनों के बताए अनुसार दिल्ली पहुंची, जहां से मृतका के प्रेमी सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार आरोपियों में मृतका सोनाली का प्रेमी सनी, सनी की मां और सनी का दोस्त शामिल है, जो अब सनी का सौतेला पिता है.

यमुना एक्सप्रेसवे पर फेंकी थी लाश

पुलिस के अनुसार, इन लोगों ने मिलकर सोनाली की हत्या की साजिश रची और गला दबाकर हत्या के बाद किराए पर गाड़ी बुक करके शव को यमुना एक्सप्रेस वे पर फेंक दिया था. बताया गया है कि सनी का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास था और वह सोनाली को अवैध गतिविधियों में धकेलना चाहता था, जबकि सोनाली इसका विरोध करती थी. डीसीपी वेस्ट आदित्य कुमार ने पूरे मामले का खुलासा किया है, साथ ही टीमों को प्रशस्ति पत्र और उचित इनाम की घोषणा की.