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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडAgra News: आगरा में रिश्वत लेते एसएसआई का वीडियो वायरल, डीसीपी ने कार्रवाई कर किया निलंबित

Agra News: आगरा में रिश्वत लेते एसएसआई का वीडियो वायरल, डीसीपी ने कार्रवाई कर किया निलंबित

Agra News in Hindi: आगरा में रिश्वत लेते वीडियो वायरल होने पर अछनेरा थाने के एसएसआई निलंबित हो गए है. डीसीपी ने जांच शुरू कर दी है. आरोप सही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

By : पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 19 Mar 2026 09:52 PM (IST)
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आगरा में रिश्वतखोरी के एक वायरल वीडियो ने पुलिस विभाग में हड़कंप मचा दिया है. मामला थाना अछनेरा से जुड़ा है, जहां तैनात एसएसआई जितेंद्र यादव पर रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं. वीडियो सामने आने के बाद डीसीपी पश्चिमी आदित्य कुमार ने तुरंत सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी एसएसआई को निलंबित कर दिया.

बताया जा रहा है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस महकमे में हलचल बढ़ गई. इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी गई है और अधिकारियों का कहना है कि दोषी पाए जाने पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

एसएसआई पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप

जानकारी के अनुसार, थाने के अंदर की वीडियो वायरल होने पर जांच शुरू कर दी गई है. वायरल वीडियो में एसएसआई को डायरी में सामने बैठा व्यक्ति कुछ रखता हुआ दिखाई दिया. इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है. लोग इस वीडियो को लेकर अपनी अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं और मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. वायरल वीडियो ने पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और पूरे मामले को गंभीरता से देखा जा रहा है.

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जांच के आधार पर की जाएगी आगे की कार्रवाई- डीसीपी

डीसीपी वेस्ट आदित्य कुमार ने बताया है कि इस मामले की जांच एसीपी अछनेरा को सौंपी गई है. उन्होंने कहा है कि अगर आरोप सत्य पाए जाते हैं तो आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस विभाग ने भ्रष्टाचार पर सख्त रुख अपनाते हुए जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है. डीसीपी पश्चिमी ने बताया कि आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी.

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About the author पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा

पुष्पेन्द्र चौहान आगरा की सिटी स्तर की खबरें करते हैं. 
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Published at : 19 Mar 2026 09:52 PM (IST)
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Uttar Pradesh Agra News UP News CRIME POLICE
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