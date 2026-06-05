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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकानपुर में लापता युवती की हत्या का खुलासा, छेड़छाड़ केस से नाराज आरोपियों ने मारी गोली

कानपुर में लापता युवती की हत्या का खुलासा, छेड़छाड़ केस से नाराज आरोपियों ने मारी गोली

Kanpur News In Hindi: बर्रा थाना क्षेत्र के कर्रही इलाके में रहने वाली युवती अपनी मां के साथ रहती थी. युवती ने कुछ समय पहले आरोपितों के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था.

By : अशोक सिंह, कानपुर | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 05 Jun 2026 11:44 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के कानपुर में बर्रा थाना क्षेत्र के कर्रही इलाकेमें 25 मई से  लापता युवती की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए उन्नाव में हॉस्पिटल संचालक और एम्बुलेंस ड्राईवर को हिरासत में लिया है. दोनों पर युवती ने छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करवाया था. जिस पर दोनों ने युवती का अपहरण कर गोली मारकर हत्या कर दी और शव को बुलंदशहर में फेंक दिया.

पुलिस युवती के शव को बरामद करने के लिए बुलंदशहर पहुंच गयी है.युवती अपनी मां के साथ अकेले रहती थी.पुलिस दोनों से पूछताछ करने में जुटी है.उधर बेटी की हत्या की खबर से मां का बुरा हाल है. 

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार, बर्रा थाना क्षेत्र के कर्रही इलाके में रहने वाली युवती अपनी मां के साथ रहती थी. युवती ने कुछ समय पहले आरोपितों के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था. इसके बाद 25 मई को युवती के अचानक लापता होने पर उसकी मां ने बर्रा थाने में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

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जांच के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले, जिसके बाद एम्बुलेंस चालक विवेक पटेल से पूछताछ की गई. पूछताछ में चालक ने युवती की हत्या कर शव बुलंदशहर में फेंके जाने की जानकारी दी. जबकि इस मामले में हॉस्पिटल संचालक देवकांत उत्तम ने थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया. इसके बाद कानपुर पुलिस की एक टीम शव की बरामदगी के लिए बुलंदशहर रवाना हो गई है.

छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाने की रंजिश में मारा 

युवती ने देवकांत उत्तम और विवेक पटेल के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करवाय था. जिससे आजिज आकार दोनों ने युवती की हत्या की साजिश रच डाली. दोनों ने पहले युवती को किडनैप किया उसके बाद उसे गोली मारकार मौत के घाट उतार दिया. शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे बुलंदशहर शहर में फेंक दिया.

पुलिस ने युवती के शव को बरामद करने के लिए कोशिश शुरू कर दी है. अधिकारियों के मुताबिक मामला दर्ज कर जांच की जा रही है. दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं. युवती के अपहरण का मुकदमा पहले से दर्ज है. आरोपियों के खिलाफ सख्त धाराओं में कार्रवाई की जाएगी.

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About the author अशोक सिंह, कानपुर

अशोक सिंह 25 सालों से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. कानपुर की राजनीतिक, सामाजिक और क्राइम की खबरों पर नजर रखते हैं. दो जुड़वा बहनों की कहानी दिखाते हुए उन्होंने 3 दिन तक लाइव में अहम भूमिका निभाई थी. इसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया. 
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Published at : 05 Jun 2026 11:41 AM (IST)
Tags :
Kanpur News Murder News UP NEWS
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